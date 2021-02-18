День в истории: 110 лет назад первый раз почту доставили самолетом

18 февраля 1911 года французский пилот Анри Пике перевёз 6,5 тысячи писем и 250 специальных открыток из Аллахабада до Наини (Индия). Это был первый официальный рейс, когда самолётом была доставлена почта.

Авиапочта — вид почтовой связи, при котором почтовые отправления транспортируются воздушным путем с помощью авиации. На сегодняшний день авиапочта наиболее современный и используемый вид почты.

Доставка писем по воздуху имела место задолго до появления авиапочты как регулярной службы, доступной для широкой публики. Так, появление в 1903 году аэропланов сразу же вызвало интерес относительно их привлечения к перевозке почты.

Письма, которые перевёз Анри Пике, были погашены специальным штемпелем с надписью: «First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911» («Первая воздушная почта. Объединённая национальная выставка. Аллахабад. 1911»).

Специальный штемпель аллахабадской авиапочты ставили красной краской, небольшая часть корреспонденции служебного характера получила оттиски чёрного цвета. Штемпель был изготовлен по заказу правительства Индии почтовым ведомством в городе Алигаре и является уникальным: клише было уничтожено сразу же после окончания полёта.

На штемпеле изображён силуэт летящего биплана над горами Азии. Проект штемпеля был нарисован инициатором полёта Уолтером Уиндхэмом, владельцем автомобильной фирмы, основавшим в 1908 году авиационный клуб. Сумма, вырученная от перевозки авиапочты, была передана гостинице «Оксфорд и Кембридж» на содержание студентов.

История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.

По инф. Парламентской газеты

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...