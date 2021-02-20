Хаммам XII века случайно обнаружили в испанском баре

В испанской Севилье во время реконструкции популярного у горожан бара была обнаружена общественная баня, построенная, как установили археологи, еще во времена халифата Альмохадов.

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Как сообщает издание El Pais, неожиданная находка была сделана в южном испанском городе Севилья, в баре на улице Матеос Гаго, всего в нескольких метрах от городского католического собора.

Во время реконструкции этого заведения под его полом были обнаружены остатки общественной бани, хаммама, построенного в XII веке во времена халифата Альмохадов.

Известно, что в этом районе на протяжении веков существовало немало арабских общественных бань. Однако данный хаммам загадочным образом исчез в начале 1900-х годов. Об этом объекте вспомнили только сейчас. Оказалось, что столетие назад архитектор Висенте Травер перестроил здание бани, превратив его в отель.

Остатки древнего объекта оказались скрыты под новым зданием. Со временем здесь было открыто увеселительное заведение. В наши дни никто уже и не подозревал, что прямо под баром расположен археологический памятник.

На его следы строители натолкнулись прошлым летом, когда бар только начинали ремонтировать. О находке сообщили местным властям, и дальнейшие работы проводились уже под контролем археологов. В результате были обнаружены хорошо сохранившиеся древние высококачественные фрески, уникальные, как сообщается, не только для Испании, но и для соседней Португалии.

«Самое главное, что мы увидели: эта баня была полностью, снизу доверху, была украшена очень качественно выполненным геометрическим орнаментом, — говорит археолог Альваро Хименес, руководивший работами. — Рисунки выполнены красной охрой на белом фоне, сохранились крупные фрагменты фресок на стенах и сводчатых потолках. Это единственная сохранившаяся арабская баня с ее изначальным убранством».

По словам другого участника исследовательского проекта, археолога Фернандо Амореса, находка стала для специалистов полной неожиданностью. Это важное открытие, поскольку оно дает ученым представление о том, как могли выглядеть и другие общественные бани в период Альмохадов.

Севилья в тот период времени была одной из двух столиц этой империи. Вторая столица располагалась в Марракеше, городе в современном Марокко. Фернандо Аморес также отмечает, что хаммам находится недалеко от главной мечети города, которая также была построена в XII веке. Это объясняет ее роскошное убранство.

Кстати, во время проведения археологических изысканий возник вопрос о дальнейшей судьбе бара. Ведь, по оценкам экспертов, в данном случае «архитектура сделала шаг назад и уступила место археологии». Но бизнес и ученые нашли устроившее обе стороны решение — бар продолжит свою работу при условии обеспечения сохранности памятника.

К слову, археологи определили, что основное пространство заведения, где сейчас расположена барная стойка, когда-то было одной из теплых комнат хаммама, площадь которой составляла 6,7 квадратных метра. У нее был восьмиугольный сводчатый потолок, покоящийся на четырех колоннах.

Рядом с ней располагалась прямоугольная холодная комната с цилиндрическим сводом шириной 4,1 метра и длиной 13 метров. А там, где сейчас находится кухня, располагалась так называемая горячая комната. Впрочем, все, что от нее осталось — это часть арки.

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