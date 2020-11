Британская королева впервые появилась на публике в защитной маске

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась в защитной маске на публике. Как сообщает BBC, маску ей изготовила дизайнер Анжела Келли.

Елизавета II посетила могилу неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве, чтобы отметить столетнюю годовщину захоронения.

Queen Elizabeth II wears a mask in public for the first time for a ceremony honoring 100 years since the burial of the U.K.'s Unknown Warrior. https://t.co/Sgu2HmCsg7