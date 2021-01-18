Большому театру в Москве исполнилось 196 лет

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Открытие Большого театра состоялось в Москве 18 января (6 января по старому стилю) 1825 года.
В 1818 году Петербургская Академия наук объявила конкурс проектов театра в Москве. Лучшим признали работу ректора академии Алексея Михайлова, но его проект посчитали очень дорогим. К тому же задуманное Михайловым здание театра по своему масштабу, чрезмерно крупному, не соответствовало окружающей застройке. Архитектор Осип Бове доработал проект, уменьшив высоту театрального здания с 41 до 37 метров, а также внёс существенные коррективы в его наружную и внутреннюю отделку. Строительство на месте сгоревшего двумя десятилетиями ранее Петровского театра началось в 1821 году. Одновременно Бове спроектировал перед зданием театра новую прямоугольную площадь.
На открытии прозвучал пролог «Торжество муз» на стихи Михаила Дмитриева, написанный тремя самыми востребованными в Москве композиторами. За увертюру отвечал Фридрих Шольц, за гимн с хором — Алексей Верстовский, а Александр Алябьев сочинил начальный и заключительный хоры.
«Все зрители приятно удивлены были великолепием декораций и прекрасною музыкою г-д Алябьева, Верстовского и Шольца… Хоры и гимн, сочинённые г-ми Алябьевым и Верстовским, должно поставить в числе первоклассных творений в сем роде», — сообщал о гала-представлении журнал «Московский телеграф».
В 1853 году здание сгорело. В конкурсе проектов его восстановления победил Альберт Кавос. На портике театра появилась скульптурная группа с управляющим квадригой лошадей Аполлоном, которую создал Пётр Клодт. В привычном нам виде Большой театр открылся в 1856 году.
В 2005 году стартовала масштабная реконструкция Исторической сцены Государственного академического Большого театра. Её торжественно открыли 28 октября 2011 года.
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