Бейсбол все-таки придумали на Руси?

В Новгороде нашли мячи, которые в XII веке использовались для игры.

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Историки считают, что правила этой игры были сходны с правилами бейсбола. На местах археологических раскопок были обнаружены небольшие кожаные мячи, набитые мхом и конским волосом.

Специалисты полагают, что мячами играли в игру, напоминающую одновременно лапту и бейсбол. Мячики сшивались из двух деталей с помощью кожаной ленты.

Также на XV Троицком раскопе были найдены древнерусские бронзовые украшения, гвоздодер, наконечник стрелы. Археологи считают, что находки относятся к первой половине XII века.

Ранее стало известно, что в Новгороде найдена печать святого Феоктиста. Свинцовая печать (или булла), которыми в Древней Руси скрепляли важные бумаги, была также обнаружена на Троицком раскопе близ Новгородского кремля. По мнению специалистов, печатью пользовались приблизительно в 1300-1308 годах.

По инф. portal-kultura.ru

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