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В Великом Новгороде нашли печать святого Феоктиста
По инф. Российской газеты   
04 Сентября 2020 г.
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В Великом Новгороде на Троицком раскопе археологи нашли печать XIV века, которая принадлежала архиепископу Феоктисту.

В Великом Новгороде нашли печать святого Феоктиста

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Новгородскую археологическую экспедицию МГУ.

По оценкам археологов, свинцовая печать была создана между 1300 и 1308 годами.

О жизни архиепископа много легенд, например, по одной из версий он был клириком Софийского собора.

Но доподлинно известно, что Феоктист активно строил храмы и соборы, добивался своевременного ремонта зданий. В частности, по благословению архиепископа были построены храмы Архангела Михаила, храм благоверных князей Бориса и Глеба, а также церковь на Валааме.

Сам Феоктист был канонизирован спустя 350 лет после смерти. Считалось, что у его гробницы происходили различные чудеса. В конце XVIII века останки архиепископа перенесли в Юрьев монастырь под Новгород.

  • Троицкий раскоп расположен у Тройкой церкви, в самом сердце Великого Новгорода. Первые раскопки здесь начались в начале 70-х годов прошлого века. Общая площадь раскопа за все годы изысканий превысила 800 квадратных метров. На Троицком раскопе находили музыкальные инструменты, монеты, оружие, украшения, печати и грамоты.
Археологи не раз говорили, что этот сезон на раскопках уж очень удачный. С начала марта исследователи обнаружили в историческом центре Великого Новгорода около 1,4 тысячи артефактов! Среди них печать великого князя Симеона Гордого, берестяные грамоты с сенсационными текстами и даже фрагменты Государева двора Ивана IV Грозного!

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