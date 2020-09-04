В Великом Новгороде нашли печать святого Феоктиста

В Великом Новгороде на Троицком раскопе археологи нашли печать XIV века, которая принадлежала архиепископу Феоктисту.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Новгородскую археологическую экспедицию МГУ.

По оценкам археологов, свинцовая печать была создана между 1300 и 1308 годами.

О жизни архиепископа много легенд, например, по одной из версий он был клириком Софийского собора.

Но доподлинно известно, что Феоктист активно строил храмы и соборы, добивался своевременного ремонта зданий. В частности, по благословению архиепископа были построены храмы Архангела Михаила, храм благоверных князей Бориса и Глеба, а также церковь на Валааме.

Сам Феоктист был канонизирован спустя 350 лет после смерти. Считалось, что у его гробницы происходили различные чудеса. В конце XVIII века останки архиепископа перенесли в Юрьев монастырь под Новгород.

Троицкий раскоп расположен у Тройкой церкви, в самом сердце Великого Новгорода. Первые раскопки здесь начались в начале 70-х годов прошлого века. Общая площадь раскопа за все годы изысканий превысила 800 квадратных метров. На Троицком раскопе находили музыкальные инструменты, монеты, оружие, украшения, печати и грамоты.

Археологи не раз говорили, что этот сезон на раскопках уж очень удачный. С начала марта исследователи обнаружили в историческом центре Великого Новгорода около 1,4 тысячи артефактов! Среди них печать великого князя Симеона Гордого, берестяные грамоты с сенсационными текстами и даже фрагменты Государева двора Ивана IV Грозного!

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...