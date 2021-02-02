2 февраля в стране отмечают День победы в Сталинградской битве

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2 февраля в стране отмечают день воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
Сталинградская битва стала одной из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Сначала советские войска обороняли Сталинград (ныне — Волгоград), а с 19 ноября 1942 года перешли в наступление. Битва закончилась разгромом войск нацистской Германии и её союзников. Красная армия одержала победу, но потеряла огромное количество бойцов: в кровопролитных сражениях был убит 478741 советский воин, а ранены 650878 человек. Со стороны Вермахта потери убитыми и ранеными составили около 1,5 миллиона человек.
За боевые подвиги в Сталинградской битве звания Героя Советского Союза удостоили 125 красноармейцев. А четверых участников битвы наградили через много лет после войны званием Героя Российской Федерации. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1990-2000-х годах удостоили званием Николая Абрамашвили, который направил свой подбитый самолёт в скопление техники врага и погиб, нанеся большой урон противнику; санинструктора Наталью Кочуевскую, которая вступила в неравный бой с немецкими автоматчиками, чтобы увести их от раненых солдат, а оказавшись в окружении, подорвала себя последней гранатой; и снайпера Максима Пассара, уничтожившего 237 солдат и офицеров противника и погибшего при атаке.
Также звания Героя РФ удостоили танкиста Феодосия Гануса, погибшего в подожжённом врагом танке вместе с остальным экипажем, отказавшимся сдаваться в плен. В советские годы наградили всех членов экипажа кроме сержанта Гануса, заряжавшего орудия. Причиной, предположительно, стала его немецкая национальность. В 1995 году благодаря усилиям энтузиастов из Липецка и Волгограда, журналистов газеты «Труд» и работников Центрального архива Минобороны имя бойца дописали на монументе в честь погибших танкистов, а указом президента от 19 июня 1996 года присвоили звание Героя РФ.
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