«Тихий инсульт» — как это выглядит?

Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу.

Развитие острого нарушения мозгового кровообращения далеко не всегда сопровождается характерными «яркими» симптомами, а выявляется позже уже на КТ или МРТ. Это «скрытое» состояние называется «тихим инсультом».

Безусловно, чем раньше человек обратится к врачу, тем меньше вероятность тяжелых последствий.

Как отметила заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, кандидат медицинских наук, невролог Аминат Долова в беседе с aif.ru, надвигающуюся проблему можно распознать по ряду признаков. Если вы обнаружите подобное у себя, то необходимо как можно быстрее обращаться к врачу. Даже в том случае, если симптомы носят преходящий характер.

Пока человек игнорирует проблему, в головном мозге формируются участки повреждения.

Необходимо обратиться к специалистам, если есть нарушение походки, зрения, развитие косоглазия, потеря четкости речи, начавшаяся асимметрия лица, ощущение онемения, развивается внезапно головокружение, появляется слабость в конечностях.

«У 10–15% пациентов, перенесших тихий инсульт, в течение ближайших нескольких лет развивается более серьезное нарушение мозгового кровообращения», — предупредила врач.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!