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«Тихий инсульт» — как это выглядит?
По инф. Российской газеты   
13 Февраля 2021 г.
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Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу.

«Тихий инсульт» — как это выглядит?

Развитие острого нарушения мозгового кровообращения далеко не всегда сопровождается характерными «яркими» симптомами, а выявляется позже уже на КТ или МРТ. Это «скрытое» состояние называется «тихим инсультом».

Безусловно, чем раньше человек обратится к врачу, тем меньше вероятность тяжелых последствий.

Как отметила заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, кандидат медицинских наук, невролог Аминат Долова в беседе с aif.ru, надвигающуюся проблему можно распознать по ряду признаков. Если вы обнаружите подобное у себя, то необходимо как можно быстрее обращаться к врачу. Даже в том случае, если симптомы носят преходящий характер.

Пока человек игнорирует проблему, в головном мозге формируются участки повреждения.

Необходимо обратиться к специалистам, если есть нарушение походки, зрения, развитие косоглазия, потеря четкости речи, начавшаяся асимметрия лица, ощущение онемения, развивается внезапно головокружение, появляется слабость в конечностях.

«У 10–15% пациентов, перенесших тихий инсульт, в течение ближайших нескольких лет развивается более серьезное нарушение мозгового кровообращения», — предупредила врач.

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