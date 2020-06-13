Реабилитация после удаления межпозвоночной грыжи

Перенёс операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Прошло уже четыре недели после операции. Чувствую себя гораздо лучше, болей практически нет. Но врачи по-прежнему запрещают мне сидеть. Приходится какие-то вещи делать полулёжа, а так в основном стоя. Да и спать рекомендуют в определённых позах. Честно говоря, от этого испытываю дискомфорт. Не слишком ли медицинские работники перестраховываются? Максим Миронов

После операции на позвоночнике реабилитация проходит в несколько этапов

Межпозвоночная грыжа – заболевание серьёзное. Оно занимает третье место в мире после онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Статистика неумолимо показывает, что примерно 25% людей в возрасте 25–30 лет начинают ощущать первые клинические признаки этого коварного недуга. А к 50 годам межпозвоночные грыжи доставляют существенные неприятности 80% мужчин и 60% женщин. Нередко болезнь носит неконтролируемо агрессивный характер, что неизбежно требует хирургического вмешательства.

К сожалению, большинство людей дотягивают, что называется, до последнего и обращаются к медикам, когда терпеть уже невмоготу. Ведь боль от позвоночника отдаёт чаще всего в ноги, но бывает, что испытываешь дискомфорт в других суставах. Во многом нежелание идти к врачу пациенты объясняют тем, что предстоит длительный путь реабилитации, который проходит болезненно как в физическом, так и в моральном плане и требует усилий, волевых качеств, умения терпеть и переносить боль. Поэтому и надеются проскочить на авось и верят, что состояние нормализуется само по себе. Но такого не бывает.

Следует понимать главное: после удаления грыжи начинается самый, пожалуй, важный этап. И он зависит от пациента, прежде всего от стойкости и силы его характера. Поскольку если чуть-чуть отклониться от рекомендаций, то может возникнуть рецидив, а иногда не исключена и инвалидность.

Длительность восстановления зависит от сложности операции и общего состояния пациента. Основными задачами являются восстановление двигательной активности и укрепление мышц для разгрузки позвоночника.

Реабилитация проходит в 3 этапа. Сначала пациент остаётся в стационаре. Ему назначается медикаментозная терапия и даются рекомендации по дальнейшему образу жизни.

Первый этап – наиболее тяжёлый. Пациента будут беспокоить боли в районе шва, у некоторых людей ещё могут присутствовать вместе с этим и остаточные неврологические симптомы (например, ощущение болей в ноге), что является нормой после такого вмешательства при данном диагнозе. В течение недели болезненные признаки в области операционного разреза пройдут, рана уже хорошо заживёт, и тогда восстановление будет переноситься гораздо легче.

Длится ранний этап около двух недель, лечебные меры в эту фазу нацелены на устранение отёчности и боли, поддержание органов дыхания, нормальную регенерацию травмированных мягких тканей, предупреждение инфекционного патогенеза, недопущение мышечной атрофии, а также тромбообразования в нижних конечностях. Физическая активность в этот период должна быть облегчённой. Хотя вставать и ходить медики рекомендуют (и даже настаивают) уже спустя 24 часа. Но ходить можно недолго. Прогулка не должна превышать 15 минут. Пациентам также разрешается принимать вертикальное положение через сутки после удаления выпячивания. Пациентам нужно носить корсет, чтобы рубец быстрее зажил. Шов снимают через 7–10 дней после вмешательства.

Но сидеть, само собой, запрещено. Кроме того, рекомендуются специальная дыхательная гимнастика и несложные упражнения в постели. После стационара пациенту нужно планово посещать врача для контроля восстановления.

Второй этап начинается со 2–3-й недели. И может длиться до двух месяцев. В это время начинается реадаптация пациента. Основные применяемые методы – физиопроцедуры и щадящая лечебная физкультура. Упражнения выполняют лёжа. Ходить разрешается не более 30–45 минут. Медикаменты назначаются больным при необходимости. Но сидеть тоже нельзя, можно аккуратно присесть на специально оборудованный жёсткий стул, причём только на самый край.

Наконец, третий этап. Начинается он спустя два месяца после удаления грыжи. Главная задача – вернуть пациента к привычному ритму жизни. Перенёсший операцию человек на этом этапе должен начинать интенсивно заниматься гимнастикой. Для реабилитации используются и тренажёры. Ближе к финальной стадии назначаются процедуры массажа и мануальной терапии, лечебная гимнастика в воде, занятия плаванием.

Сразу стоит отметить, что баню или сауну не следует посещать минимум полгода. Не следует переохлаждать и тем более перетруждать спину. Комплекс ЛФК пропишет врач. Вначале упражнения выполняют под наблюдением доктора, затем самостоятельно, но без самодеятельности.

Поэтому автор письма должен внимательно слушать врачей и консультироваться со специалистами. Ну и понимать, что после удаления межпозвоночной грыжи может произойти рецидив. Чтобы избежать этого, нужно заниматься профилактикой заболевания. Начнём с того, что специалисты рекомендуют внимательно следить за осанкой. Нагрузка на позвоночник должна распределяться равномерно. Не следует лениться и необходимо продолжать делать лечебную гимнастику. Она помогает поддерживать нормальную работу опорно-двигательного аппарата. В первую очередь рекомендуется укреплять мышцы спины, чтобы они могли нормально поддерживать позвоночник. Перед любой физической нагрузкой следует хорошо размяться.

Помимо занятий гимнастикой надо вести активный образ жизни практически постоянно. Это одно из главных правил профилактики. Нужно больше ходить. Хорошо помогает плавание. Можно сказать, что ходьба и плавание – главные рецепты для того, чтобы забыть о проблемах с позвоночником. Нельзя долго находиться в статичном положении. Во время сидячей работы следует делать перерыв, чтобы размяться. Рецидив можно предотвратить, нормализовав массу тела. А значит, не переедать и в первый год точно придерживаться диеты. Ну и чтобы все усилия не пошли прахом, стоит отказаться от поднятия тяжестей и осевых нагрузок.

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По инф. argumenti.ru