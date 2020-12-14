Простые средства от сезонных инфекций

Отоларинголог Зайцев рассказал, как обезопасить себя от сезонных вирусных заболеваний.

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал в рамках разговора с журналистами, как защитить организм в период сезона вирусных заболеваний. По словам врача, следует соблюдать несколько важных правил.

Зайцев заявил, что крайне важно пить много жидкости, поскольку вирусы не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. По словам врача, чай также подходит для этих целей.

Отоларинголог в беседе с Радио Sputnik добавил, что организм следует обеспечить достаточным количеством витамина C, который содержится в цитрусовых, киви, имбире и квашеной капусте. Также врач порекомендовал выжимать половину лимона в кувшин воды и употреблять этот напиток между приемами пищи небольшими глотками.

По словам Владимира Зайцева, не стоит забывать и о зелени в рационе, которая не только обеспечит организм витаминами, но и очистит ЖКТ.

По словам отоларинголога, если человек испытывает недомогание, простуду, ощущает заложенность уха или замечает выделения из носа, ему не следует терпеть — необходимо обратиться к врачу.

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По инф. argumenti.ru



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