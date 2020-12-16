Признаки скорого инсульта: знать, чтобы вовремя среагировать

Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
Большинство заразившихся коронавирусом — около 80 процентов — переносят недуг в лёгкой форме и лечатся дома. Тем не менее всем инфицированным необходимо наблюдение специалистов. Какое лечение назначит врач и в каких случаях все же придётся задуматься о госпитализации, разбиралась «Парламентская...
Невролог Гайфутдинов рассказал о неочевидных признаках скорого инсульта.
Невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта. Эксперт призвал не игнорировать их и быстро обращаться к врачу.
Гайфутдинов отметил, что мозг является чувствительным, а его способности к восстановлению весьма ограничены, поэтому даже на неочевидные признаки инсульта следует обращать особое внимание.
По словам невролога, симптомами микроинсульта являются давление выше 220 мм рт ст, гипертонический криз, покалывание и онемение в области языка, щеки или кисти, локальное нарушение двигательного аппарата, асимметрия лица, расстройство речи. Кроме того, у человека могут возникнуть выпадение полей зрения, снижение активности, головокружение, головная боль, рвота, заторможенность, потеря устойчивости и сознания, а также двоение в глазах.
Рустем Гайфутдинов порекомендовал при наличии одного из вышеуказанных симптомов или их комплекса пройти обследование, поскольку в течение года может произойти уже настоящий инсульт. Пациенту с инсультом необходимо оказать помощь в первые 90 минут. Для профилактики следует регулярно контролировать сахар, давление и уровень холестерина, правильно питаться и много двигаться.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Мандарины — самые любимые новогодние цитрусовые у россиян. Проблема в том, что часто из-за путаницы сортов потребители покупают совсем не то, что хотят, рассказал специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев.
Эндоскопическая хирургия является малоинвазивным оперативным вмешательством, или диагностической манипуляцией. Эндооперации проводятся с применением специальных микроинструментов. Аппаратура дает широкие возможности для врача и максимально быстрое восстановление для пациента. Применяются специальные инструменты в хирургии, гинекологии, урологии, отоларингологии для лечения большого количества патологий.
Врач направил меня сдавать анализы. Их перечень известен всем. Но «замотался» по делам и, забыв о назначенном времени, позволил себе позавтракать. А всем известно, что кровь нужно сдавать натощак. Всё-таки пришёл в поликлинику, и там, расспросив меня, что я ел на завтрак, сказали, что ничего страшного, и кровь у меня взяли. Теперь мучаюсь и думаю: будут ли правильные результаты? Ведь от этого зависят и психологическое состояние, и дальнейшее лечение. Обоснованно ли моё волнение? Григорий Требухов, Москва
Вы заметили, сколько рекламы на телевидении посвящено использованию продуктов для контроля за мочевым пузырем и предотвращения недержания? И понимаете ли вы, что почти все эти ролики предназначены для женщин, хотя многие мужчины тоже страдают от так называемых "утечек" из мочевого пузыря?
Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60 лет.
Растительное масло многие считают обычным пищевым продуктом, с которым можно делать всё то, что и с другими продуктами: нагревать до предельно высоких температур, закупать впрок, есть в лошадиных дозах, например для выведения камней из желчных потоков. Специалисты по питанию предупреждают, что так обращаться с растительным маслом нельзя! Почему? Давайте разбираться
У моего друга сильно заболела пятилетняя дочка. Врач поставил диагноз «скарлатина». Честно говоря, я уже даже позабыл о таком заболевании. А тут ещё вдогонку на глаза попалась новость о том, что вирус скарлатины мутирует и якобы появился его новый штамм. На фоне всеобщего тревожного состояния людей в связи с постоянной информацией о пандемии коронавируса, естественно, взволновал вопрос: а не грозит ли нам новая и сильная вспышка этой детской инфекции? Есть ли повод опасаться и что нужно делать, чтобы этого избежать? Санал Манджиев, Элиста
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.