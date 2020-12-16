Признаки скорого инсульта: знать, чтобы вовремя среагировать

Невролог Гайфутдинов рассказал о неочевидных признаках скорого инсульта.

Невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта. Эксперт призвал не игнорировать их и быстро обращаться к врачу.

Гайфутдинов отметил, что мозг является чувствительным, а его способности к восстановлению весьма ограничены, поэтому даже на неочевидные признаки инсульта следует обращать особое внимание.

По словам невролога, симптомами микроинсульта являются давление выше 220 мм рт ст, гипертонический криз, покалывание и онемение в области языка, щеки или кисти, локальное нарушение двигательного аппарата, асимметрия лица, расстройство речи. Кроме того, у человека могут возникнуть выпадение полей зрения, снижение активности, головокружение, головная боль, рвота, заторможенность, потеря устойчивости и сознания, а также двоение в глазах.

Рустем Гайфутдинов порекомендовал при наличии одного из вышеуказанных симптомов или их комплекса пройти обследование, поскольку в течение года может произойти уже настоящий инсульт. Пациенту с инсультом необходимо оказать помощь в первые 90 минут. Для профилактики следует регулярно контролировать сахар, давление и уровень холестерина, правильно питаться и много двигаться.

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По инф. argumenti.ru



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