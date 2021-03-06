Главный признак пневмонии — кашель. Но не только

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Комаровский перечислил основные симптомы пневмонии.
Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский назвал главные признаки, указывающие на развитие пневмонии. По его словам, особое внимание нужно обратить на кашель.
Комаровский отметил, что кашель — главный симптом пневмонии. Он может появляться при попытке глубоко вздохнуть, уточнил врач.
Другими признаками пневмонии Комаровский назвал выраженную бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ, одышку при невысокой температуре тела, неэффективность жаропонижающих препаратов, а также простуду, длящуюся более семи дней или резкое ухудшение после улучшения.
«Знание этих признаков необходимо для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью», — пояснил эксперт.
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