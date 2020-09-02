Аптека — на грядке, лекарства — в тарелке

Не будем отрицать, что есть болезни, при которых не обойтись без лекарств. Но ужас сегодняшнего дня в том, что и те, кто может поправить пошатнувшееся здоровье более безобидным способом, не задумываясь, покупают дорогие разрекламированные лекарства, даже не подозревая о том, что аптека – у него на тарелке.

Картофель помогает при болезнях пищеварения и отеках

Анис обыкновенный используется как отхаркивающее средство при катарах дыхательных путей (бронхитах), в составе слабительного и потогонного чаев. В народной медицине вод­ный настой

(1 ч. л. измельченных пло­дов заливают стаканом кипятка и пьют по трети стакана за 30 мин до еды), используют в качес­тве средства, возбуждающего аппетит, при раз­личных желудочных заболеваниях, скоплениях газов в кишечнике, простуде (вместе с корнем солодки, корнем алтея, листьями мать-и-­мачехи, смешанными в равных количествах).

Картофель в диетотерапии используется как мочегонное средство при заболеваниях почек и сердца. Сок картофеля считается средством, помогающим при систематической головной боли и запорах, регулирующим кис­лотность желудочного сока. Ломтики сырого картофеля прикладывают к участкам кожи, пораженным экземой. Ингаляция картофельным паром – эффективное средство при простудных воспалениях верхних дыхательных путей. Свежий картофельный сок рекомендуют при язвенной болезни желудка и гастритах. Однако необходимо помнить, что в позеленевших клубнях содержится ядовитый алкалоид соланин!

Кориандр посевной (кинза) содержит эфир­ное масло сложного состава. Плоды кориандра усиливают секрецию желез пищеварительного тракта, обладают желчегонным, болеутоляющим, противовоспалительным и антигемор­ройным действием, способствуют заживлению поврежденных тканей, в фармацевтическом производстве используется для улучшения вку­са лекарств. В Армении отвар семян дают при рвоте, иногда его применяют как успокаива­ющее и противосудорожное средство, особенно при истерии. В парфюмерной промышленности эфирное масло кориандра используется как заменитель дорогостоящего лавандового. В народной медицине настой из плодов кинзы издавна при­меняют для лечения желчного пузыря, желудка, кишечника, обмываний и примочек ран и гнойников. Для приготовления настоя 1 ч. л. семян заливают стаканом кипятка, настаивают и выпивают за день в 3 приема по 1/3 стакана.

Кресс-салат посевной содержит большое количество витаминов (В1, В2, С, РР), горчичное масло, микроэлементы. Свежие листья обладают приятным терпким вкусом, напоминающим вкус хрена, применяется в качестве салата, приправы к супам и мясным блюдам. Культиви­руется со времен Древнего Египта, родом из Ирана. Это одно из лучших признанных аппетитных средств, улучшающих пищеварение. Применение в пищу листьев кресс­-салата снижает кро­вяное давление, нормализует сон. В народной медицине используется как общеукрепляющее средство, при авитаминозе и малокровии советуют 3 раза в день выпивать по 2 ч. л. сока, выжатого из травы растения.

Крыжовник обыкновенный используется в народной медицине в качестве болеутоляющего и слабительного средства, при заболеваниях желудочно-­кишечного тракта, для усиления мочеотделения (1 ст. л. ягод кипятят 10 мин в стакане воды и пьют по 1/4 стакана 4 раза в день, добавив сахара). Водный настой листьев рекомендуют при туберкулезе легких.

Лук репчатый содер­жит разнообразные минеральные и органические вещества, витамины. Лук назна­чают при гипо- и авитаминозах, он входит в состав диетоте­рапии при атеросклерозе и гипертонии, как средство, уменьшающее содержание холестерина в крови. Свежий сок лука рекомендован при геморрое, расстройствах кишечника (1 ч. л. 3-4 раза в день перед едой). Сок лука втирают в кожу головы для усиления роста волос. Известен лук и как глистогонное и мочегонное средство – луковицу среднего разме­ра мелко режут, заливают стаканом кипяченой воды, настаивают 12 ч и принимают 2 раза в день в течение 3-4 дней. Свежую луковицу, кашицу и сок употребляют для лечения ран, ожогов, обморожений, ускорения созревания нарывов, смягчения геморроидальных болей, при ревматизме, зудящих сыпях, как косметическое средство против угрей и веснушек.

Мелисса лекарственная (мята лимон­ная) обладает болеутоляющим, спазматическим и успокаивающим действием. Настой рекомендуют для возбуждения аппетита и деятельности желудочно­кишечного тракта, при рвоте, тошноте, метеоризме, различных невралгиях, неврозе сердца, хронических катарах бронхов, бессоннице, астме, малокро­вии, половом перевозбуждении, болезненных менструациях (8 ч. л. сухой травы настаивают 4 ч в 2 стаканах горячей воды и пьют по 1/2 стакана 4 раза в день до еды). Настоем полощут рот при зубной боли и воспалении десен, обмывают пораженные сыпью участки кожи (в этом случае количество травы удваивается).

Компрессы из обварен­ной травы рекоменду­ют как болеутоляющее и смягчающее при фурункулах, ревматизме, ушибах и язвах. Листья и молодые побеги мелиссы, срезанные до цвете­ния, употребляют в свежем или сухом виде в качестве приправы в салатах, супах, мясных и рыбных блюдах, добавки – в компо­тах и чаях.

При использовании лекарственных растений не забывайте консультироваться с врачом.

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Источник: gazetasadovod.ru

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