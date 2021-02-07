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Ребенка можно научить многому, в том числе быть чутким
По инф. polit.ru   
07 Февраля 2021 г.
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Педагог-психолог с мировым именем, автор книги «Чуткие дети. Как развить эмпатию у ребенка и как это поможет ему преуспеть в жизни» Мишель Борба разработала 9-ступенчатую программу развития детской эмпатии. Следуя ее рекомендациям, можно улучшить навыки чуткости и взаимопонимания в любом возрасте. Ниже предлагаем прочитать фрагмент данной работы.

Ребенка можно научить многому, в том числе быть чутким

Младенцы рождаются с эмпатией

В больничных яслях наблюдается «эффект комнаты плача». Если новорожденный слышит плач другого новорожденного, он тоже начинает плакать, и другие дети в комнате поступают точно так же. Откуда это известно? Ученые включали новорожденным специально подготовленные записи и сделали интересные открытия.

В одном исследовании однодневные младенцы чаще плакали в ответ на запись плачущего новорожденного. Но не реагировали на воспроизведение собственного плача и плача одиннадцатимесячных детей! Ребенок, которому всего один день от роду, готов к социальному взаимодействию. Знаменитый психолог из Нью-Йоркского университета Мартин Хоффман считает раннюю предрасположенность к синхронному плачу «первым предвестием эмпатии».

Младенцы любят смотреть на лица и выделяют людей, поддерживающих зрительный контакт, а человеческий голос (особенно материнский) предпочитают другим звукам. Это выяснилось, когда исследователи показывали младенцам два портрета: на одном человек смотрел в объектив, на другом — в сторону. Дети дольше задерживали взгляд на первом портрете. (Запомните: лучше всего дети учатся распознавать эмоции на вашем лице. Для них это бесплатный тренажер!)

Пожалуй, самое волнующее открытие за последние десять лет — это расшифровка восприятия эмоций в мозге младенцев. Тридцати восьми десятимесячным детям надели крошечные шапочки с восемью электродами и посадили на колени мамам. Каждому показали видео, в котором актриса смеялась или плакала. Глядя на смеющуюся женщину, малыши улыбались, и электрическая активность отмечалась в левой фронтальной области мозга. Наблюдая всхлипывания актрисы, младенцы грустнели — а некоторые хныкали, — и активность возрастала в правой префронтальной области. Известное исследование Нейтана Фокса и Ричарда Дэвидсона положило начало новому направлению аффективной нейронауки, доказав, что корни эмоций лежат в мозге. И снова подтвердилось, что сочувствие — врожденная черта!

Профессор психологии Калифорнийского университета Элисон Гопник в книге «Ученый в колыбели», написанной в соавторстве с Эндрю Мелтцоффом и Патрицией Кул, рассказывает трогательную историю о своем двухлетнем сыне. Она расплакалась после тяжелого дня, а малыш не находил себе места. Он убежал, вернулся с пачкой пластырей и обклеил ими маму, чтобы «не было бо-бо». Это был единственный способ утешить, известный ему тогда. Здесь видно не только заботу, но и пример просоциального поведения, следующего за распознаванием эмоций. Двухлетка понял, что «слезы означают грусть», — вспомнив такие же мокрые капли на своем лице, — и стал успокаивать маму.

Интерпретация слабых сигналов дистресса у окружающих — еще одна важная составляющая эмпатии. У детей она впервые проявляется около двух лет. Младенцы плачут в ответ на сигналы дистресса, а в двухлетнем возрасте малыши уже пытаются «всё исправить». Они не просто чувствуют чужую боль, а хотят ее облегчить. Ребенок осознает себя отдельной личностью и понимает, что не только он может расстраиваться и нуждаться в утешении. И что кто-то в данный момент нуждается в пластыре или объятии, хотя сам он такой потребности не ощущает. Это истинное чудо!

«Настоящая эмпатия не в том, чтобы чувствовать то же, что окружающие. Она означает понимание того, что у них иные чувства, и, несмотря на это, желание позаботиться», — поясняют Гопник, Мелтцофф и Кул.

В последующие годы дети продолжают развивать эмоциональную грамотность и совершенствуются в интерпретации мимики, интонации и языка тела, узнавая обозначающие их слова. Эмпатические способности благодаря этому растут. Комментарии вроде «Ты грустный, папочка» и «Мой друг испугался» говорят о том, что ребенок отходит от эгоцентричности, воспринимает эмоции окружающих и отзывается на них.

Разумеется, знание терминов не гарантирует, что ребенок будет добрым и заботливым. Эмпатия расцветает с правильным воспитанием, наличием образца для подражания, подкреплением, опытом и когнитивным развитием. Но начинается она с яслей, где младенцы впервые слышат чужой плач и присоединяются к нему.

Как научить ребенка узнавать эмоции

Не всякое общение делает ребенка добрее. Эмпатия зарождается в отношениях, в непосредственных переживаниях эмоциональных событий. Именно поэтому младенцы — идеальные учителя: они настоящие, с ними интересно. Когда они появляются в классе, школьники учатся сочувствию и заботе. Но взаимодействие с младенцами не единственный способ. Вам стоит найти то, что подойдет именно вашему ребенку.

Заслуженный профессор психологии и автор книги «Эмоциональный интеллект ребенка» Джон Готтман придумал эмоциональный коучинг. Взрослый помогает ребенку распознавать разные эмоции, объясняет, откуда они взялись и как на них реагировать, и развивает эмоциональный интеллект и эмпатию. Тридцать лет исследований привели Готтмана к выводу, что дети, родители которых используют эмоциональный коучинг, получают преимущества эмпатии. Такие дети счастливее, сильнее, реже испытывают стресс, лучше адаптируются, у них выше успеваемость по математике и чтению. В простоте и эффективности эмоционального коучинга я убедилась лично.

Никогда не забуду своего ученика Рики. Его обожали, потому что он ко всем хорошо относился. Если у кого-то были проблемы, Рики мне о них докладывал. Он легко распознавал чувства. Однажды я застала его за усердным рисованием открытки. «Это для мамы», — застенчиво сказал он. «У нее день рождения?» — спросила я. «Нет, — ответил он. — Я делаю открытку потому, что мне с мамой всегда хорошо».

Конечно, мне захотелось выяснить, что она такого делает и как развивает у ребенка эмпатию. Такая возможность представилась мне спустя неделю на школьном мероприятии, где я наблюдала за матерью и сыном. Общались они от силы минуту, но главное — как. Она подошла к нему и наклонилась так, что они оказались лицом к лицу. Их глаза встретились. Говоря с ним, она никого и ничего, кроме сына, не видела и не слышала. Они были на одной волне. Мать прислушивалась не только к словам сына, но и к стоявшим за ними чувствам. Она одобрительно говорила: «Ты рад!», замечала: «Ты так доволен» — или помогала разобраться, спрашивая: «Что ты чувствуешь?» Рики прямо-таки расцветал под ее взглядом.

Мама Рики была его эмоциональным коучем. Инструктор программы «Корни эмпатии» применял схожий подход, когда спрашивал у школьников, что чувствует младенец. Вот пять способов, которые могут вам пригодиться.

— Станьте эмоциональным коучем. Ищите моменты для личного общения, слушайте ребенка и называйте его чувства, как мать Рики. Другие похожие идеи можно почерпнуть в книге Джона Готтмана «Эмоциональный интеллект ребенка».

— Найдите младенца. Если есть возможность общаться с его мамой, попробуйте дома методику «Корней эмпатии». Поищите новорожденных среди родственников или соседей. А может быть, у кого-то из родителей на детской площадке недавно появился малыш?

— Заведите щенка. Дети просят собаку? На примере животных тоже можно изучать эмоции: «Посмотри на хвостик. Как ты думаешь, что Фидо чувствует?» или «Как Китти ведет себя, когда боится?» Дети постарше могут помогать в приюте для животных. Найдите животное, о котором ребенок будет заботиться, дрессировать его и изучать.

— Предложите репетиторство. Посоветуйте ребенку подтянуть одноклассника по чтению, математике, физкультуре, рисованию, музыке или любому другому предмету. Пусть он помогает другим и учится искать к ним подход.

— Звоните бабушке чаще. Разговор по скайпу — прекрасный вариант личного общения. Перед звонком поговорите с ребенком: «Как догадаться о бабушкином самочувствии?», «Как ты думаешь, бабушка быстро устанет, как в прошлый раз? Как догадаться по выражению лица, что пора прощаться?»

Умение точно распознавать чужие чувства делает ребенка эмоционально грамотным, это первый шаг к развитию эмпатии и чуткости. Для начала сделайте упражнение, состоящее из четырех этапов. Не торопитесь и тщательно прорабатывайте каждый шаг, пока дети не будут готовы к следующему.

Этап 1: остановиться и прислушаться

Эмпатия начинается с внимания к окружающим, поэтому, когда общаетесь с ребенком, забудьте обо всем остальном. Отложите смартфон. Установите правило: «Никаких сообщений, интернета, долгих телефонных разговоров и телевизора в присутствии членов семьи и тем более во время общения с ними».

Этап 2: общаться лицом к лицу

Дети учатся распознавать эмоции во время зрительного контакта, поэтому говорите с ними, повернувшись к ним лицом, чтобы ваши глаза были на одном уровне. Полезное правило: всегда рассматривайте цвет глаз собеседника. Это помогает удерживать зрительный контакт, считывать мимику, интонацию и эмоциональные сигналы. Совет: поиграйте в гляделки, чтобы дети чувствовали себя комфортно, смотря вам прямо в глаза. Если ребенку это сложно, предложите ему смотреть на спинку носа.

Этап 3: сосредоточиться на чувствах

Умение подобрать слова для своих чувств идет рука об руку с эмпатией и способствует эмоциональной грамотности.

Предлагаю три простых способа помочь ребенку сосредоточиться на чувствах.

— Назвать чувство: «Похоже, ты разозлился», «Ты, наверное, расстроен», «Ты говоришь раздраженно».

— Задать наводящий вопрос: «Ты злишься (боишься, волнуешься, расстроен)?»

— Упомянуть соответствующий жест: «Ты хмуришься. Устал?», «Ты сжал кулаки. Боишься?»

Не судите чувства ребенка, просто смотрите, слушайте и описывайте их.

Этап 4: выражение чувств

Ребенку надо использовать приобретенный эмоциональный лексикон для выражения чувств. Вот что предлагает Мэри Гордон: «Принято начинать с вопроса "Как ты думаешь, что чувствует такой-то?", но эффективнее сначала предположить: "Ты, кажется, расстроен". Суть в том, чтобы пополнять эмоциональный лексикон ребенка и подготовить его к моменту, когда ему нужно будет выразить свои эмоции. Только тогда ребенок сможет объяснить: "Я чувствовал себя так-то, когда ударил Джонни"». В первую очередь спросите ребенка: «Что ты чувствуешь?»

Когда ребенок научится выражать свои чувства, можно ставить вопрос «Что такой-то чувствует?». Так вы перенаправите внимание ребенка, и он задумается о чужих чувствах. Синтия Озета из города Индио в Калифорнии нашла способ помогать детям называть их чувства: «Я говорю: если вам что-то не нравится и вы хотите это изменить, скажите, что вы чувствуете. Это как лекарство: принимать его не хочется, но потом становится лучше».

  • Книгу психолога и педагога Мишель Борба «Чуткие дети. Как развить эмпатию у ребенка и как это поможет ему преуспеть в жизни» (перевод Екатерины Петровой) представляет издательство «Манн, Иванов и Фербер».

Эмпатия в наши дни — не приятное дополнение к развитию, а неотъемлемая часть успеха и благополучия наших детей. Зачем детям быть чуткими? Прежде всего, это положительно влияет на их психическое здоровье и уверенность в себе, служит прививкой против буллинга, сказывается на успеваемости и помогает найти себя в дальнейшей жизни. Эмпатию можно и нужно развивать.

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