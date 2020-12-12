Уроки жестокости, любви и предательства

Когда тебе далеко за семьдесят, у тебя накопился большой жизненный опыт, а память хранит и много хорошего, и такого, что хотелось бы навсегда забыть. Возраст подталкивает к тому, чтобы окунуться в эти воспоминания и переживания, извлечь уроки, которые могли бы быть полезны детям и внукам. Попытаться объяснить, уберечь их от ошибок, которые сам в их возрасте совершил или мог совершить.

Прошло более десяти лет после войны, когда я познакомился с дядей Андреем со звучной фамилией Казак, отцом моего друга детства и юности Виктора.

Вернулся он с фронта ещё до полной победы без правой руки. Это не мешало ему работать, иметь весёлый нрав, быть дружелюбным к окружающим и особенно к детям. Была у него большая страсть к голубям, и это ещё больше притягивало к нему нас, пацанов. Помимо голубей, дядя Андрей держал во дворе собаку Джульбу, о которой мы все как могли заботились, и она полноправно участвовала в наших дворовых играх. Боялись мы тогда одного, когда по нашей улице делали объезд собачники, которые отлавливали бегающих без привязи собак. Мужики с большими сетчатыми сачками накрывали животное, а затем её, жалобно воющую, захватывали клещами и заталкивали в короб, стоящий на телеге, оттуда шёл несмолкаемый лай. Делалось это днём. О, как мы ненавидели этих собачников! Это были уроки жестокости и нашей при этом беспомощности!

Свою Джульбу мы оберегали, и она отвечала нам своей любовью. Вся её жизнь протекала на наших глазах. Видели мы, как в определённые периоды, к ней сбегались «женихи». Были свидетелями драк за её внимание, а затем рождались щенки, и мы могли с ними без устали возиться. Не было у нас заблуждений, от чего и откуда появляются щенки, также как и откуда мы появились.

Естественно, были между нами пацанами и ссоры, и драки. В них закалялся мужской характер, но эти стычки проходили по определённым законам: если борьба, то пока на лопатки не положили, а если на кулаках, то один на один и до первой крови.

Тогда и возникла у нас ненависть к одной соседской кошке. Дядя Андрей своих голубей держал под лестницей первого этажа, и окно голубятни выходило прямо перед окном квартиры, где обитала кошка, которая умудрялась нападать и душить голубей.

Ох, какие же это были голуби! Почтовые, вертячие, брянские, турманы. Сколько восторга было у нас, когда они поднимались высоко в небо и парили там! Мы вынашивали планы, как кошку проучить, и такой случай однажды выдался.

По осени в школу, где я учился в пятом классе, кто-то принёс раненого орла. Его выпустили в угольный склад, и все с интересом рассматривали эту грозную птицу, так как вживую его видели впервые. Когда предположили, что орёл хочет кушать, то вспомнили о кошке и решили отомстить ей за задушенных голубей. Кошку отловили и запустили в склад. Что там происходило, мы не видели, но через некоторое время нас вызвали к директору, который строго объяснил нам жестокость нашего поступка. В общем, это и так было нам ясно, но желание возмездия тогда было выше жалости.

Какое же я испытал чувство, сейчас это называется шоком, когда через некоторое время увидел нашего орла в кабинете зоологии, в виде экспоната! Из раненой, но живой, сильной и гордой птицы сделали чучело, не учтя нашу реакцию. Орёл смотрел на меня своим мёртвым глазом, как бы говоря: ты, пацан, поступил жестоко по отношению к кошке, но ваши учителя поступили ещё хуже.

Сколько же было в жизни ещё случаев у меня лично, когда поступал жестоко по отношению к нашим меньшим братьям в пылу азарта или обстоятельств, но всегда потом старался минимизировать свои действия. Так мы с другом, в охотничьем азарте, поймали в мелколесье белку, загоняв её, пока она не обессилела, да и мы тоже. Всё же на следующий день мы одумались и привезли белку в тот же лес и отпустили. Всегда такие случаи остаются в памяти и есть, что рассказать своим внукам, покаяться и предостеречь от ошибок, которые остаются в памяти. Остаётся только вспомнить, что не тот учитель, который словами проповедует милосердие и любовь, а тот, кто просто вместе с тобой возится с животными, птицами, ухаживая за ними и любя их. Поэтому я благодарен безмерно фронтовику и настоящему учителю Андрею Казаку.

Конечно, первыми и главными учителями в жизни являются наши родители, а затем уже все остальные. Именно отец и мать, а не «родитель № 1» и «родитель № 2», что пытаются внедрить коллеги с Запада и из-за океана. Поэтому сегодня в общем перечне дополнений и поправок к конституции есть и те, что отражают заботу о семье, семейных ценностях, устоях, здоровье детей и общего оздоровления нашего народа.

Плохо, когда дети воспитываются без отца. Здоровая физически, морально, и нравственно, любящая друг друга пара – мужчина и женщина, это залог рождения детей здоровых и счастливых, без патологий и отклонений.

При этом они получат все исходные знания и умения, чтобы мальчик стал настоящим мужчиной, а девочка настоящей женщиной.

Неосознанно в ещё совсем раннем возрасте у детей проявляется интерес и особое отношение к представителям другого пола.

Вот наглядный пример. Мой пятилетний внук – большой любитель автомобилей, и каждый раз отца заводит в магазин и просит купить машинку. В один из таких заходов он попросил купить ещё одну, которая по виду уже была в его коллекции, но на этот довод отца внук сообщил, что хочет эту машинку подарить девочке в его группе. Повод был серьёзный, и машинку взяли. Когда мы спросили, понравилась ли девочке машинка, оказалось, что приняв этот дар, она тут же передарила машинку другому мальчику. Вот вам уже и треугольник, и проявление симпатий к противоположному полу.

Глядя на внука, я вспомнил, как был влюблён в семилетнем возрасте в свою первую учительницу Раису Ивановну. И это было нормальное мужское чувство. Я даже сейчас мысленно представляю её облик. К детям, их взаимоотношениям надо относиться очень бережно, ответственно, предупредительно и только с чистыми руками и помыслами.

Так уже в четвёртом классе одноклассники развлекались записками девочкам. После одного из родительских собраний мама пришла расстроенная, показав мне несколько записок, якобы написанных мной одной из девочек класса. Эти записки вручила маме прямо при всех родителях моя учительница Нина Семёновна, тогда ещё совсем юная, только что окончившая педучилище. Представляю, что она тогда сказала моей маме! Посмотрев записки, я сразу определил, кто их написал и подписался моим именем. Разбор полётов тогда прошёл быстро, так как это был мой «товарищ», и жил он в той же коммунальной квартире, что и мы. Мама успокоилась, а на следующий день в классе при учительнице я реабилитировал себя.

Много лет спустя, когда уже мои сыновья учились в школе, я снова встретился с этой учительницей, это уже была опытная, умудрённая жизнью женщина, но в разговоре с ней я не стал вспоминать этот эпизод, да и вряд ли она его запомнила, а я вот хорошо запомнил.

В разговоре с внучкой, когда было ей десять лет, я рассказал случай с записками и сказал, что в дальнейшем с этим парнем я прекратил все отношения, даже здороваться с ним перестал. Она спросила, почему и за что. Я ответил, что расскажу ей, когда она будет учиться в шестом или седьмом классе.

Были мы тогда пионерами, и пришла в школу новая пионервожатая. Оказалось, что она была женой брата лучшей подруги моей сестры. В школе проходили вечера, но нам, шестиклассникам, было не до танцев, мы просто носились по всей школе. Меня занесло в кабинет директора, и там я застал пионервожатую в объятьях директора. Увидели ли они, кто залетел в кабинет, не знаю, но вылетел я оттуда пробкой и никому никогда об этом не рассказывал. Я был возмущён до глубины души, так как знал и уважал брата подруги сестры, и как могла эта молодая женщина быть с каким-то стариком, это было вне моего понимания! Объявил я ей бойкот и как мог при случае проявлял своё отношение. Добился я того, что после очередного моего демарша собрала пионервожатая класс и поставила вопрос об исключении меня из пионеров. Проголосовали и сняли с меня галстук. И я видел, кто голосовал за моё исключение. Девчонок я в расчёт не брал. Это племя исключительно делает, что скажут взрослые, но я увидел, что за моё исключение проголосовал мой товарищ. Потом он оправдывался, что проголосовал из-за того, что если бы он этого не сделал, то и его бы исключили. Этого я понять и простить не мог и больше с ним не общался. Долго я исключённым не был – отличился на сборе металлолома, и мне оказали честь, вернув звание пионера. Впрочем, дома даже не знали, что меня исключали, так как выходил из дома с галстуком на шее, а за дверью его снимал.

Прошло много лет и, приходя не раз на премьеры в театр, я имел неудовольствие слушать перед началом спектакля вступительное слово представителя отдела культуры обкома КПСС, кем в дальнейшем стала бывшая пионервожатая. Вроде бы всё жизненно, но недоверие и неприязнь к ней остались.

Нечто подобное случилось со мной, когда меня приняли за предателя, и этот крест пронёс я не один год. Случилось это уже в восьмом классе. Тогда у молодёжи зимой лучшим местом для катания на коньках был стадион «Труд». Однажды там я увидел девушку, которая запала мне в душу на многие годы. Со стороны наблюдал, любовался, но даже не думал как-то познакомиться, так как она всегда была в кругу друзей. Так сложилось, что через некоторое время мы оказались в одной школе, но она в девятом, а я только в восьмом. В то время у меня была крепкая дружба с Олегом и Костей. Не сговариваясь, мы все заинтересовались Людмилой. Ходили вместе гулять, Людмила и её подруга учили нас танцам. Постепенно как-то стало получаться, что мы с ней стали ходить вдвоём. Друзья приняли без слов наш выбор. Меня мало смущало, что она на класс старше.

Людмила пользовалась повышенным вниманием ребят даже постарше нас. Вот и в тот вечер, когда мы ждали очередного танца, к нам подошёл парень из другой школы и пригласил её. Она отказалась, сославшись на то, что уже приглашена. Парень возразил ей, как бы не замечая, что я тоже слышу: «Что ты возишься с этим малолеткой?» То, как она ответила ему, звучало как оправдание перед ним, и с этим я не смог смириться! Мы станцевали, я проводил ее до дома и заставил себя больше с ней не встречаться и избегал любых встреч. По этому поводу состоялся разговор с моими друзьями. Рассказать им об истинной причине нашего разрыва я не смог и сказал первое, что пришло в голову. Друзья меня не поняли и посчитали, что я её предал, и полностью разорвали со мной отношения. Было очень тяжело, так как учились в одном классе и так или иначе были рядом. Но я погрузился в учёбу, спорт, музыку, и со временем появились друзья, ставшие верными на все последующие годы жизни.

Олега и Кости уже нет, и я им так и не раскрыл истинную причину своего поступка, также как и Людмиле. Но чувство моё было непроходящим и хранилось в душе многие годы. Только по прошествии лет я, как-то увидел её в театре, почувствовал, что всё прошло, и успокоился. Тогда подумал: что ни делается – всё к лучшему. Главное надо быть благодарным, за то, что это было. Была чистая юношеская любовь, была верная, принципиальная дружба, и они сделали меня лучше, чем я мог бы быть.

С высоты своего возраста остаётся только пожелать детям и внукам, чтобы им досталась лучшая доля, ведь времена сейчас всех нас проверяют на прочность, также нравственность и порядочность.

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