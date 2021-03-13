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Восстановиться после ковида поможет специальная диета
По инф. Российской газеты   
13 Марта 2021 г.
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Названа полезная диета для переболевших коронавирусом.

Восстановиться после ковида поможет специальная диета

Исследователи университета в Сан-Диего и Автономного университета Барселоны опубликовали научную работу, в которой привели доказательство пользы так называемой ITIS diet для снижения воспалительного процесса в организме. Изначально исследование проводилось для помощи больным ревматоидным артритом, однако, по словам экспертов, такая противовоспалительная диета будет полезна и переболевшим коронавирусной инфекцией. Известно, что при среднетяжелой и тяжелой формах инфекции иммунитет будто «сходит с ума» и начинает бить по организму больного, вызывая воспаление в организме. Даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме подобные воспалительные процессы могут продолжаться. Как же восстановить свой организм?

По словам главного научного сотрудника Научно-клинического центра геронтологии Алексея Москалева, отдельные продукты способны давать стойкий противовоспалительный эффект, в то время как другие, напротив, лишь усиливают воспаление в организме. Так, например, бактерия Prevotella copri способна «производить» воспалительное вещество триметиламин-N-оксид, но для этого ей необходимы холин и карнитин, поступающие в организм при употреблении красного мяса, яиц, молочных продуктов. А вот сыр и кисломолочные продукты, напротив, способствуют уменьшению воспаления — полезные бактерии расщепляют пищевые волокна, образуя противовоспалительные короткоцепочечные жирные кислоты.

Сокращают риски воспаления благодаря наличию аминокислоты триптофан также орехи и мясо птицы, отметил эксперт в беседе с KP.RU. Не менее полезными в борьбе с воспалительными процессами будут также содержащие омега-3 семена льна и чиа, содержащие мононенасыщенные жирные кислоты авокадо и оливковое масло, а также улучшающие пищеварение фрукты, имбирь, куркума и зеленый чай.

А вот данных о неблагоприятном воздействии кофе на воспалительные заболевания, по словам эксперта, нет. Напротив, небольшое его количество имеет доказанный защитный эффект, отметил ученый.

На заметку

Продукты, способствующие воспалению

Усиливают воспалительные процессы в организме такие продукты: сахар, мука высокой степени очистки, трансжиры, молоко и красное мясо.

Осторожно нужно быть с картофелем, томатами, перцами, баклажанами.

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