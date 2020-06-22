Суперполезные и...суперкалорийные?

В практике диетологов достаточно много случаев, когда люди, употребляющие только суперполезные продукты и напитки, не могут похудеть, а то и вовсе набирают вес.
Чтобы уменьшить вес, необходимо снизить калорийность питания
Между тем, потолстеть от здоровой еды легко, если игнорировать калорийность продуктов и не контролировать размер порции.
Так, нет сомнений, что авокадо является суперпродуктом. Например, присутствующие в составе плода ненасыщенные жирные кислоты являются лучшим средством для профилактики заболеваний сердца и печени. Однако одно авокадо может содержать 350 ккал. Поэтому, употребив днем пару плодов, от ужина лучше отказаться.
Также не стоит перебарщивать с орехами. Одной горсти в день вполне достаточно, так как продукт очень калорийный (в ста граммах грецких орехов, например, 650 ккал), пишет «KP.Ru».
Также набор веса может вызвать частое употребление яиц, даже в вареном виде. Так как три яйца — это уже примерно 450 калорий.
Кроме того, рекомендуется осторожнее относиться к употреблению хлопьев на завтрак, каши быстрого приготовления и смузи с калорийными добавками: мороженым, сливками, бананом, щербетом и так далее.
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