Огурцам-помидорам в одной тарелке не место

Огурцы и помидоры лучше не смешивать. Есть их желательно по отдельности и с разницей в несколько часов, советуют медики.

Огурцы и помидоры, съеденные одновременно, будут плохо перевариваться

Особенно опасно употреблять помидоры и огурцы в большом количестве людям с повышенной кислотностью желудка, болезнями ЖКТ и почек.

Специалисты поясняют: огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым, поэтому при смешивании образуются соли, что вредно для почек. Кроме того, желудок может переваривать из этого сочетания что-то одно, а второй продукт начнет бродить, что может привести к тяжести и газообразованию.

Наконец, при смешивании огурцы и помидоры теряют свои витамины, так как в огурцах содержится аскорбиназа, расщепляющая витамин С, который в большом количестве содержится в томатах.

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По инф. rosbalt.ru