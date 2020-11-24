Мнение диетолога: пища действительно может вылечить

Гастроэнтеролог Дианова рассказала, в каких случаях еда может стать лекарством.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что в некоторых случаях еда может стать для человека лекарством. По словам эксперта, пища при ряде заболеваний имеет ключевое значение.

Нурия Дианова уточнила, что идеальное питание и правильные пропорции чрезвычайно важны для пациентов с панкреатитом, дискинезией желчевыводящих путей, холециститом. Врач-диетолог в беседе с Радио Sputnik заметила, что таким людям необходимо соблюдать пропорции по всем компонентам, в частности, по жирам, чтобы не довести ситуацию до обострения болезней.

Кроме того, на качество работы пищеварительной системы влияют объем и количество приемов пищи. Гастроэнтеролог добавила, что идеальный режим питания — это не только лечебное, но и профилактическое мероприятие. Дианова обратила внимание на то, что у человека, который ест один-два раза в день, но очень большими порциями, всегда будет изжога, а впоследствии могут возникнуть даже эрозии пищевода. Эксперт уточнила, что чем более стабильные и равномерные объемы еды поступают в желудок и прочие отделы, тем лучше работает пищеварение.

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По инф. argumenti.ru

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