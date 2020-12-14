Любителям мандаринов будет полезно узнать о них побольше

Мандарины — самые любимые новогодние цитрусовые у россиян. Проблема в том, что часто из-за путаницы сортов потребители покупают совсем не то, что хотят, рассказал специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев.

«Любителям абхазских мандаринов надо помнить, что на прилавках они появляются только с середины декабря. При этом не стоит безоговорочно доверять указанию сорта, если закупка идет на какой-либо фруктово-овощной базе. Взятые для лабораторного исследования образцы показали, что под видом абхазских цитрусовых продавали гибрид мандарина и апельсина», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Осторожность стоит проявить аллергикам, поскольку мандарины очень часто провоцируют проявление таких реакций организма. В них содержится салициловая кислота, она вызывает расширение капилляров, что вызывает приступы аллергии. При наличии дисбактериоза также необходимо ограничить число съедаемых мандаринов. Одного-двух за раз для взрослого и одного для ребенка будет вполне достаточно, заключил эксперт.

Говоря о полезных свойствах продукта эксперты ранее отмечали, что аромат цитрусовых бодрит организм и помогает бороться с депрессией. Так что ваза с мандаринами, размещенная рядом с рабочим местом, в разы повысит рабочую продуктивность.

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