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Диетолог назвал продукты, которые мешают похудеть
По инф. argumenti.ru   
23 Ноября 2020 г.
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Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что причиной лишнего веса является гормональный дисбаланс.

Диетолог назвал продукты, которые мешают похудеть

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что причиной лишнего веса является гормональный дисбаланс, и назвал пять видов продуктов, которые необходимо исключить из рациона, чтобы заблокировать выработку инсулина и похудеть.

Эксперт посоветовал убрать из рациона питания продукты, которые содержат сахар, мучное, белый шлифованный рис, картофель, любые свежевыжатые соки. Сейчас к ним прибавился мед. И все. Убрав это и чуть-чуть увеличив физическую нагрузку. Никаких ограничений больше нет, сбалансированное питание, а не диета, — заявил врач, передает издание «Вечерняя Москва».

По инф. argumenti.ru

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