Хотите стать стройнее? Вот рекомендации эндокринолога

Эндокринолог поделилась простым правилом быстрого похудения.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, с чего начать тем, кто решил похудеть в новом году.

Для этого врач в своем аккаунте в Instagram предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности. По ней можно рассчитать, при каком количестве калорий в сутки человек может держать свой вес или при желании начать худеть.

Эндокринолог пояснила, что нужно свой нынешний вес умножить на коэффициент активности. Последний при малоактивном образе жизни (сидячая работа, минимум физических нагрузок) составляет 28. Если человек проходит по десять тысяч шагов в сутки и тренируется 2–3 раза в неделю, то показатель равен 31. И 33, если вы уделяете тренировкам пять дней в неделю и более.

«Например, при весе 70 кг и сидячей работе ваша поддерживающая калорийность будет 70×28 = 1960 ккал. Если начнете ходить на работу пешком и 2–3 раза в неделю в спортзал, то калорийность будет 70×31 = 2170 ккал. Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10–15%», — объяснила Зухра Павлова. А 10–15% это примерно 200–300 ккал (или одна булочка с изюмом).

Для более эффективного похудения врач посоветовала пить больше теплой воды.

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