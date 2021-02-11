Хорошая новость для любителей сыра: от него не потолстеешь

Врач-диетолог развеяла мифы о вреде твердых и жирных сыров.
Сыр является одним из самых популярных продуктов в рационе питания человека. Часто можно встретить информацию о том, что твердый сыр обладает высоким инсулиновым индексом и из-за его чрезмерного употребления у человека может вырасти количество инсулина в крови.
— На самом деле, связь инсулинового индекса с увеличением массы тела и ожирением не доказана. Нет ни одного серьезного исследования на эту тему. Надо смотреть, что вы едите вместе с сыром. Если вы положите его на белый хлеб, да, это может навредить фигуре, но дело здесь не в сыре, — сообщила KP.RU диетолог Ольга Деккер.
Содержащие в твердых сырах жиры необходимы организму человека. Согласно данным канадского Научно-исследовательского института общественного здоровья, около 30 процентов калорийности здорового рациона должно приходиться именно на жиры. Главное условие — не переедать.
Минусов твердому сыру добавляют пищевые добавки, которыми часто злоупотребляют производители. Например, нитрит натрия и нитрит калия.
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