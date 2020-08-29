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Облепиховый чай: и омолаживает, и успокаивает
|По инф. vk.com
|29 Августа 2020 г.
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Облепиха – это кладезь витаминов. В ней вдвое больше полезного витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле. Есть в облепихе и другие витамины, а также антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты, отвечающие за здоровый и молодой вид кожи.
Чай из облепихи особенно будет уместен в холодное и пасмурное время года
Чай из облепихи и меда – это лучший антидепрессант. Это доказали ученые, а мы подтверждаем. Также облепиха обладает сильным противовоспалительным действием. А еще это очень-очень вкусно!
Ингредиенты:
- 150 г облепихи,
- 2 ст. л. чёрного чая,
- 2 ст. л. мёда,
- 500 мл воды.
Приготовление:
Ягоды облепихи хорошо промойте, 2/3 части подавите ложкой в пюре. В чайник положите облепиховое пюре, оставшиеся ягоды и чёрный чай. Залейте всё кипятком, укутайте и дайте настояться 10-15 минут. Готовый чай разлейте через ситечко, добавив мёд по вкусу. Можете готовить этот напиток без добавления черного чая.
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