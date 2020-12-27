Новогоднее застолье без последствий для здоровья

Доктор медицинских наук Николай Косенков рассказал, как встретить Новый год без негативных последствий для организма.

По его словам, следует соблюдать меру в употреблении еды и алкогольных напитков.

«Газированные алкогольные напитки, например, шампанское, плохо действуют на поджелудочную железу — может возникнуть панкреатит. Стоит ограничивать количество шампанского и минеральной воды с газом, по минимуму стоит запивать этими напитками еду. Углекислый газ может активизировать хронический панкреатит или вызвать острый панкреатит, и особенно это касается шампанского», — пояснил он RT.

Косенков также отметил, что чрезмерное потребление мяса усложняет функционирование печени, поэтому в день нужно потреблять не больше 100 г.

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По инф. argumenti.ru



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