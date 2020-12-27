|
Новогоднее застолье без последствий для здоровья
|По инф. argumenti.ru
|27 Декабря 2020 г.
|
Доктор медицинских наук Николай Косенков рассказал, как встретить Новый год без негативных последствий для организма.
По его словам, следует соблюдать меру в употреблении еды и алкогольных напитков.
«Газированные алкогольные напитки, например, шампанское, плохо действуют на поджелудочную железу — может возникнуть панкреатит. Стоит ограничивать количество шампанского и минеральной воды с газом, по минимуму стоит запивать этими напитками еду. Углекислый газ может активизировать хронический панкреатит или вызвать острый панкреатит, и особенно это касается шампанского», — пояснил он RT.
Косенков также отметил, что чрезмерное потребление мяса усложняет функционирование печени, поэтому в день нужно потреблять не больше 100 г.
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •