Для тех, кто перебрал накануне: поберегите себя на следующий день

Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
Мясников предупредил о смертельно опасной ошибке при похмелье.
Врач Александр Мясников назвал поход в баню в первый день Нового года — опасным для жизни мероприятием. Но относится это не ко всем. В зоне риска — любители выпить лишнего.
«Что такое похмелье? Это сильнейшее обезвоживание организма. Это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Очень может быть, что ты потеряешь в бане сознание, а то и окочуришься», — поделился своим мнением специалист. В программе «О самом главном» он напомнил, что единственный способ избежать похмелья — умеренность. И важную роль играет не градус напитка, а количество выпитого.
«Если вы хотите меньше опьянять, то советую за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом рюмку подсолнечного масла», — посоветовал врач. Мясников также напомнил о продуктах, которые обязательно должны быть на праздничном столе: вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища.
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По решению Минздрава РФ вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Ставить или не ставить прививку – общество в этом вопросе разделено. Одна часть соотечественников смотрит на всё позитивно, и в связи с созданием препарата питает надежду, что средство поможет, и привычная жизнь в итоге быстрее возвратится на круги своя. А вот другая часть наших граждан не очень-то созданной вакцине спешит доверять: в короткие сроки сделана, а вдруг выявится потом куча побочек и прочее. Согласно данным опроса ВЦИОМ, больше половины россиян (52%) не желают делать прививку от COVID-19. А что если и впрямь ее не делать? Интересно, кроме опасности заразиться могут ли возникнуть еще и другие проблемы, ну, к примеру, правовые последствия?..
Меня в последние пару недель мучает кашель. Причём он какой-то противный: с мокротой, выделением слизи. Особенно тяжело по утрам. Кашляешь долго и мучительно и длительное время, извините, отхаркиваешься. Однако врачи сказали, что у меня какой-то вполне нормальный «продуктивный кашель». Успокоили, нечего сказать. А какой же кашель тогда непродуктивный? Я прохожу курс лечения, но теперь хочется узнать, чем отличается один кашель от другого. Никогда не думал, что у него есть разновидности. Тимофей Чернев, Ставрополь
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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