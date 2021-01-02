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Для тех, кто перебрал накануне: поберегите себя на следующий день
По инф. Российской газеты   
02 Января 2021 г.
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Мясников предупредил о смертельно опасной ошибке при похмелье.

Для тех, кто перебрал накануне: Для тех, кто перебрал накануне: поберегите себя на следующий день

Врач Александр Мясников назвал поход в баню в первый день Нового года — опасным для жизни мероприятием. Но относится это не ко всем. В зоне риска — любители выпить лишнего.

«Что такое похмелье? Это сильнейшее обезвоживание организма. Это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Очень может быть, что ты потеряешь в бане сознание, а то и окочуришься», — поделился своим мнением специалист. В программе «О самом главном» он напомнил, что единственный способ избежать похмелья — умеренность. И важную роль играет не градус напитка, а количество выпитого.

«Если вы хотите меньше опьянять, то советую за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом рюмку подсолнечного масла», — посоветовал врач. Мясников также напомнил о продуктах, которые обязательно должны быть на праздничном столе: вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища.

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