Баня полезна – считают люди, правда молчит в этом случае доказательная медицина

Сторонники ЗОЖ считают русскую баню чуть ли не панацеей. Так ли уж полезно и безопасно испытание парной – давайте разбираться.

«Бани не может быть слишком много»

Анастасия Волочкова – известная любительница бани. Она парится с 13 лет!

– К бане меня приучил мой папа Юрий Волочков, чемпион Советского Союза по настольному теннису и тренер сборной России, – рассказывает Анастасия. – Началось мое пристрастие с сауны, потом появилась русская баня.

У Волочковой своя баня в загородном доме, в которой она парится три раза в неделю. Говорит, войти в парную может в любом состоянии – с простудой или валящаяся с ног от усталости после вечерних съемок. Даже во время беременности она парилась.

– Для меня в бане главное – это интенсивное парение и сочетание русской бани с ледяной водой. Купель с ней у меня располагается на улице. Я выбегаю, разбиваю лед в купели топориком и окунаюсь. В бане у меня еще несколько температурных контрастов: сама парилка и холодный душ.

В парилке в ход идут веники – пихтовые и дубовые. Березовые Волочкова не признает: с них быстро осыпаются листья, и они становятся хлесткими. Анастасия уверена, что русская баня хорошо отражается на ее здоровье – хотя на него балерина и так никогда не жаловалась, снимает негатив и наполняет энергией. По ее словам, это «панацея от любых невзгод и болезней».

– Бани не может быть слишком много, – делится мнением звезда. – Но каждому свое, и я не имею права давать советы. Если люди, которые в бане никогда не парились, начнут париться так часто и жестко, как я, им не пойдет это на пользу.

Не парьтесь!

Многим людям баня противопоказана. В целом парная – развлечение для здоровых и молодых. Ни один банщик не станет запариваться и подробно расспрашивать клиента о его болезнях и состоянии здоровья. Он не врач и не несет никакой ответственности.

– Если у человека есть температура, то я парить его не буду, в остальном – если он дошел до парной, значит, париться ему можно, – говорит банщик Белоярцев.

Врачи с ним не согласились бы, они не рекомендуют посещать баню людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, с болезнями органов дыхания, острыми инфекционными заболеваниями, заболеваниями печени, глаукомой, язвами в стадии обострения, больным анемией, эпилептикам. С осторожностью к парной нужно относиться беременным, детям до 12 лет, пожилым.

Банные туры

Благодаря сторонникам ЗОЖ субкультура русской бани переживает всплеск популярности. Согласно опросу Левада-Центра [внесен в список иноагентов], больше половины россиян моются в бане, 32% посещают финскую сауну и только 24% предпочитают вместо парной тренажерку или бассейн. В России есть Национальное банное объединение, Банный союз, Академия банного дела, школы банного мастерства, каждый год проходит конкурс на лучшего банщика страны...

Баня перестала ассоциироваться с мужскими алкогольными посиделками, как в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», и стала восприниматься как досуг с пользой для здоровья. В Уфе зожники, веганы и сыроеды организуют совместные поездки в баню, в «пространство, свободное от алкоголя, табака и прочих видов одурманивающих средств».

Если верить тому, что говорят банщики, то лучшего ключа к здоровью и долголетию не найти: по их словам, баня повышает иммунитет, выводит из организма вредные вещества и шлаки, помогает в похудении... Они называют ее средством душевной терапии, способом избавиться от стресса и депрессии.

Услуги профессионального банщика в Москве начинаются от 4 тысяч и стоят неприлично дорого в элитных банных комплексах. И не только в них. Иван Бояринцев из поселка Тыелга Челябинской области создал на идее русской бани несколько бизнес-проектов: он учит строить бани, проводит тренинги по парению и парит сам – за 25 тысяч рублей! В глухой поселок к нему едут из разных уголков страны. «Я занимаюсь не лечением, а целительством – из разрозненного, разбитого делаю целое», – говорит он.

Медицина о бане

Доказательная медицина о пользе бане молчит, врачи скептически относятся к ее «лечебным свойствам».

– Что касается иммунитета, то баня, конечно, может быть закаливанием, но закаливание – это не обязательно баня, это еще и контрастный душ, растирание холодным полотенцем, обливание водой и многое другое, – говорит врач-терапевт Альбина Стрельченко.

Похудеть с помощью бани, по мнению врача, не получится: с потом выходит вода, и получается минус полтора-два килограмма, но как только водный баланс восстанавливается, цифры на весах, увы, становятся прежними. В выводе с потом солей терапевт также не видит смысла: и натрий, и калий нужны организму, зачем же форсировать процесс их потери?

Избавление от простуды и насморка после бани – это миф.

– Если в организм попал вирус, запустился цикл жизнедеятельности микроорганизма, то высокой температурой это не обрубить. Если бы ОРВИ можно было лечить баней, то финны, любители сауны, давно бы победили все ретровирусные инфекции.

Если у вас нет противопоказаний, то баню (конечно, без алкогольных возлияний) можно рассматривать как вид досуга. Это лучше, чем вечер в баре или кальянной, но здоровья это не принесет.

Не мифическая польза бани: улучшение кровообращения, обновление эпидермиса, снятие усталости, расслабление мышц.

Баня и насморк: совместимы?

Стоит ли в бане лечить насморк и к чему это может привести, объясняет отоларинголог Владимир Зайцев:

– Поскольку в бане высокая температура и влажность, то у человека с ринитом это однозначно будет провоцировать отек слизистой оболочки носа, а он в свою очередь – воспаление околоносовых пазух. При изначальном риносинусите, когда уже воспалена слизистая носа и пазух, можно получить выраженный гнойный риносинусит.

Второй момент в бане – это переохлаждение, когда люди прыгают в купель, сугроб, выливают на себя бочку ледяной воды и т.д. Очень важно, чтобы момент переохлаждения не был долгим, несколько лишних секунд – и даже человек без насморка может получить воспаление слизистой носа и пазух: ринит, синусит и даже гайморит. Такое бывает часто. Поэтому в баню может идти здоровый человек и ни в коем случае не в состоянии алкогольного опьянения.

Хорошая привычка

Пить воду утром натощак

Многие слышали о том, что выпивать стакан воды после пробуждения до завтрака полезно, и это правда. Как это работает, объясняет врач-диетолог Михаил Гинзбург:

– Человек за ночь теряет довольно много воды с дыханием, через кожу с потом, через мочевой пузырь. Суммарно за ночь можно потерять до полутора литров воды и проснуться с жаждой. Но она не всегда осознается как жажда, чаще ощущается как дискомфорт, вялость, снижение тонуса. Человек чувствует себя разбитым и неотдохнувшим. На научном языке это явление дегидратации.

Утром можно выпить один стакан воды, добавив в нее лимон или имбирь. Вода должна быть нормальной комнатной температуры. Некоторые считают, что нужно пить очень теплую воду, но в этом нет никакого смысла.

Стакан воды утром натощак устранит обезвоживание. Это также способ решить проблему со стулом, которую испытывают многие – вода выделяется в организме отовсюду: и из желчного пузыря, содержимое которого становится более концентрированным, и из толстой кишки. Вода также запускает работу прямой кишки.

Стакан воды утром поможет людям с повышенной кислотностью понизить ее и убрать боли и дискомфорт в желудке. Те, у кого есть гастрит и гастродуоденит, должны об этом знать.

Чтобы избежать обезвоживания организма, я бы посоветовал не только пить воду утром, но и ночью, если просыпаетесь, делать несколько глотков. Стакан с водой должен быть у вас наготове.

В любом деле существуют свои тонкости, и что полезно для одного – может быть очень вредно для другого. Поэтому поход в баню должен соизмеряться с возможностями собственного организма, а не только с внутренним эгоистическим посылом «хочу и всё». Ну, а уж если противопоказаний не имеется, какое же баня это все-таки удовольствие и прекрасно проведенное время! И вот поговорочка к месту: Баня – мать вторая: кости распарит, тело поправит.

На нашем сайте читайте также:

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!