Иммунитет можно и нужно укреплять

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Главврач 71 горбольницы Москвы, известный телеведущий Александр Мясников дал советы, как укрепить свой иммунитет и не заболеть коронавирусом.
В своем Инстаграме он перечислил шесть базовых принципов.
Первое. Нужно худеть. «Килограмм на 10–15 подавляющему большинству», — считает врач. Он отмечает, что, как правило, люди в возрасте и те, кто входит в группы риска по хроническим заболеваниям, имеют избыточный вес. Быстро похудеть вряд ли получится, но к этому надо стремиться, отмечает доктор.
Второе. Нужно как можно больше и чаще заниматься физическими упражнениями. Больше ходить. при этом перегружать себя не стоит. Движения должны приносить позитив. «Ничто так не стимулирует иммунитет, как физическая нагрузка!», — напоминает Мясников.
Третье. Надо стараться закаливаться. «Холодная вода и свежий воздух — борцы с вирусами!» — считает врач.
Четвертое. Не стоит пренебрегать лекарственной терапией, если к тому есть показания. По мнению Мясникова, надо держать в узде свои хронические болезни. «Принимать ровно столько лекарств, чтобы держать в узде артериальное давление, холестерин, сахар. Нейтрализовать пособников вируса!», — подчеркивает доктор.
Пятое. Всегда стоит соблюдать разумные санитарно-гигиенические меры, особенно важно избегать толпы, держать дистанцию.
Шестое. Нужно понять, что 100% эффективной лекарственной профилактики на данный момент не существует. «Вспомогательные средства — интерфероны, капли в нос, в частности, интерферон-гамма, цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут пользы, но уж точно не навредят», -констатирует врач.
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