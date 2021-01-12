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Защитные силы организма можно укрепить без всяких таблеток. А как?
По инф. Российской газеты   
12 Января 2021 г.
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Эксперты рассказали, как повысить иммунитет в домашних условиях.

Защитные силы организма можно укрепить без всяких таблеток. А как?

Иммунную систему можно натренировать не только с помощью различных медицинских препаратов, но и с помощью диеты или выполняя простые упражнения.

Как сообщает KP.RU, для укрепления иммунитета следует пить томатный сок и грызть яблоки.

«Каротины, из которых синтезируется витамин, А, и витамин Е — лучшая защита клеток тимуса (вилочковой железы). Чем выше их концентрация, тем успешнее этот орган способен бороться с микроорганизмами», — сообщает издание.

Селезенка тоже производит защитные тела и должна быть защищена от вредных веществ такими антиокислителями, как витамины, А и Е. Провитамин, А содержится в моркови, шпинате, ягодах шиповника, витамином Е богаты растительные масла. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует в день съедать две столовые ложки оливкового масла.

Регулярное употребление томатного сока повышает концентрацию каротинов во всех клетках организма. Что касается витамина Е, то его дефицит в организме легко преодолеть, если ежедневно принимать по столовой ложке растительного масла — в чистом виде или салатах.

Витамин С и железо содержится в цитрусовых и в яблоках. Также поддержать иммунитет помогут: цинк (его много в неочищенном зерне, пивных дрожжах) и селен (им богаты зерновой хлеб, говядина, телятина, индейка, чеснок).

«Ежедневно ходите пешком не менее 30–40 минут, именно столько времени нужно организму, чтобы активизировалась сердечно-сосудистая и иммунная система», — советует издание.

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