Я помню, как пришли немцы…

Минувший 2020 год ознаменован 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. В России, пожалуй, нет ни одной семьи, которой не коснулось бы эхо той страшной войны. Но нам, живущим в сытое, благополучное время, даже трудно представить, что пришлось пережить поколению тех лет. И лишь редкие фото, кадры документальной хроники и воспоминания стариков, тогдашних мальчишек, потрясают сознание жестокой правдой очевидца.

Иван Харциз в 1957 году. Иван Пантелеевич с внуком и правнучкой

На воронежской земле

Свидетелем событий первой половины прошлого века стал устькутянин – Харциз Иван Пантелеевич, которому в феврале исполнилось 94 года. Родился он в 1927 году в селе Гвоздёвка Воронежской области, что находится по соседству с Луганской областью, на границе с Украиной, близ реки Дон. Рассказывает о своём детстве, волнуется, смахивая слёзы. Матери он своей не помнит. Она умерла, когда мальчику не было и трёх лет. Его вырастили дед и сестра отца. С большой любовью рассказывает Иван Пантелеевич о своей тёте Наташе, в ту пору ей было 11 лет. Теперь ей 102 года, живёт в Кемерово и в телефонных разговорах, как и прежде, 90 лет назад, кличет его ласково – Ванько.

Её любовь и забота помогли маленькому Ване выжить в голодное время. Вспоминает, что питались в основном крапивой, ведь большая часть урожая сдавалась в колхоз. Из крапивы варили щи и пекли лепёшки с отрубями. Тогда казалось вкусно. Крапиву в огородах охраняли. В детской памяти сохранился страшный случай, когда сосед заколол вилами женщину, рвавшую крапиву в его огороде. К тому же свирепствовала малярия, и Ванько, больной, ослабленный, часто падал в обморок прямо на улице.

Отец женился три раза. Последняя жена, Александра Андреевна, принесла в дом порядок и заменила Ване мать. Родились ещё двое детей. В девять лет Иван пошёл в школу. Говорит, что ходить было не в чем. Одежду делали из конопли, которую вымачивали, потом пряли и ткали полотно. Окончил четыре класса. Ну а потом началась война.

В оккупации

Воронежская область с первых дней войны была в центре военных действий. А сражение за Воронеж стало одним из жесточайших в истории Великой Отечественной войны. Летом 1942 года немецкие войска оккупировали большую часть области. Тысячи воронежцев были увезены в рабство в Германию, тысячи обречены на рабский труд в созданных здесь же хозяйствах, снабжавших немецкую армию продовольствием. Оккупанты вели себя как полновластные хозяева. Они терроризировали местных жителей, заставляя их работать на сооружении оборонительных рубежей, грабили, вешали, расстреливали за повинности и для устрашения остальных.

Иван Пантелеевич вспоминает:

– Я хорошо помню события 1942 года. В те дни я, как и все мои односельчане, видел отступающие наши войска, колонны беженцев. Страшно было. Люди уставшие, напуганные, голодные, пытались выменять какие-то вещи, золотые украшения на еду и одежду. С тревогой и болью в сердце мы ожидали приближение врага. 8 августа 1942 года оккупанты вошли в село. В тот день мы с дедом сидели на лавке возле дома. На велосипеде, с засученными по локоть рукавами, подъехал немец, ткнул в меня и спросил: «Юдэ?» (то есть «Еврей?»). Дед заступился и сказал, что мы украинцы, тогда немец с такой силой ударил меня, что я отлетел на несколько метров. «Я пан, а ты мой раб», – говорил немец, заставляя работать на себя.

В Гвоздёвке боёв не было, лишь изредка слышались глухие раскаты взрывов, неподалёку шли ожесточённые бои. Сражения за воронежский рубеж длилось долгих 212 дней, стали роковым для врага, значительно ослабили его силы, что во многом приблизило победу под Сталинградом. Был Иван Пантелеевич и свидетелем отступления немецких войск. В 43-м через их село шли колонны солдат противника, потерявших веру в непобедимость гитлеровской армии. Отец Ивана, как и многие односельчане, с фронта не вернулся. Он захоронен в братской могиле в Кирове.

После войны

А в 44-м 17-летнего юношу призвали в ряды Советской армии. Был направлен в тамбовский учебный полк, где готовили младших командиров. По окончании войны полк был расформирован, и Иван попал в Пензу, в комендантскую роту, для охраны города от бандитов и мародёров. Потом охранял склады на стации Суслонгер Марийской АССР.

По окончании срока службы вместе с двумя приятелями отправился в Бодайбо. Проработав рабочим в ЖКХ и бакенщиком, хотел было ехать на родину, в Воронеж. Но на праздновании 1 мая в 1951 году встретил свою будущую жену, с которой впоследствии прожили почти полвека. С большим уважением вспоминает Иван Пантелеевич о Екатерине Васильевне: «Труженица была большая. В войну подростком делала снаряды на Куйбышевском заводе Иркутска. С молодых лет работала шкипером, несла ответственность за судовое хозяйство и грузы. А меня назначили матросом к ней на баржу. Так и началась наша совместная жизнь. Летом плавали, зимой – на ремонте. Один за другим родились пятеро детей».

Усть-Кут

В 1957 году семья переехала в Усть-Кут. Здесь жили, растили детей. Рассказывает старшая дочь Татьяна: «Нас воспитывали в любви и строгости, приучали к труду. Мама строгая, требовательная, а папа более мягкий, добродушный». И действительно, облик Ивана Пантелеевича привлекает своей лёгкостью и скромностью, а ясный взгляд выдаёт острый и живой ум. На столе всегда лежит свежая российская газета, он интересуется политикой и всем, что происходит вокруг, самостоятельно справляется по хозяйству. На вопрос «Как жить?» отвечает: «Нужно любить людей, доверять им и обязательно – работать!» Иван Пантелеевич всю жизнь трудился в Осетровском речном пароходстве, позже РЭБ флота. Был шкипером, сторожем, рабочим столярно-плотницкого цеха. Рассказывая о жизни, ветеран войны и труда показывает многочисленные награды, медали и почётные грамоты, делится воспоминаниями о Воронежской земле.

Вспоминая родные края

Мечта вернуться в родные края, где живёт младшая сестра и вся родня, не покидала Ивана. Пытались переехать, но коренная сибирячка Катя не смогла привыкнуть к мягкому климату тех мест. Говорят, что в старости в памяти наиболее ярко всплывают картины из детства. Вот и Иван Пантелеевич всё чаще вспоминает события того сурового времени.

В его родном селе, на вершине холма, на поляне перед лесом стоит удивительной силы памятник. Печальный боец со знаменем через плечо и оружием в каменной руке. Вокруг него по кругу расположены мраморные плиты с именами жителей села, погибших во время Великой Отечественной войны. Грустным взором смотрит солдат на село, раскинувшееся перед ним как на ладони. Он выполнил свой долг – он защитил Родину. Пусть и ценой жизни людей, но войны без жертв не бывает. И сейчас он чтит их память в одиночестве и тишине…

Еще о воспоминаниях о событиях Великой Отечественной - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...