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Во время президентства Шарль де Голль пережил… 31 покушение
Елена Скворцова, sobesednik.ru   
09 Января 2021 г.
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9 ноября исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых выдающихся французов ХХ века – Шарля де Голля. Недалеко и другая дата: 22 ноября – 130 лет со дня его рождения. Французы помнят и чтут этого человека, основавшего Пятую республику, по его конституции страна живет до сих пор.

Во время президентства Шарль де Голль пережил… 31 покушение

По следам Жанны д’Арк

Отец будущего генерала происходил из древнего, но обедневшего рода. И все же не каждый из сверстников маленького Шарля мог похвастаться, что еще в 1210-м король пожаловал Ришару де Голлю ленное владение в Эльбеже. Другой предок генерала в XV в. участвовал в сражении при Азенкуре, но оно закончилось поражением французов, англичане захватили Нормандию и предложили Жеану де Голлю перейти к ним на службу. Тот отказался и, потеряв свои владения, обосновался в Бургундии... Практически так же поступил его знаменитый потомок после оккупации Франции немцами.

Родители Шарля де Голля были очень религиозными и патриотичными. Национальным праздником тут считали день памяти Жанны д’Арк. В общем, атмосфера в семье способствовала тому, что Шарль с раннего детства всерьез мечтал о том, чтобы вернуть Франции ее величие.

Коннетабль и Тука

Шарль выбрал военную карьеру. Со временем стал выдающимся тактиком. В 1934-м издал книгу «За профессиональную армию», где отдавал предпочтение механизированным войскам. На родине эти идеи не нашли признания. Зато в СССР маршал Михаил Тухачевский высоко оценил работу, приказал перевести ее на русский язык и предпринимал попытки перестроить Красную армию по этому принципу.

Судьбы этих двух людей переплелись удивительным образом. Оба – из обедневших дворянских родов. Оба получили прекрасное образование. Оба выбрали военную карьеру и обладали незаурядными способностями. Оба участвовали в Первой мировой войне (Россия тогда была союзницей Франции). Оба были ранены, про обоих получены сведения, что убиты, и оба были награждены посмертно. Но они выжили и попали в немецкий плен. Оба по несколько раз пытались сбежать из плена, но их ловили.

В итоге оба оказались в форте IX крепости Ингольштадт, где жили в одном помещении. Тогда же, видимо, де Голль немного выучил русский язык. По крайней мере, в 1961-м он удивил всех, когда во время визита Никиты Хрущева во Францию (советский лидер спустился вместе с ним к озеру, чтобы покататься на лодке) президент Франции вдруг запел по-русски «Из-за острова на стрежень...» А Хрущев начал ему подпевать.

У де Голля еще со школы были прозвища «дылда» (его рост был 1,96 м) и «индюк», в плену – «коннетабль». А Тухачевского называли Миша или Тука.

В 1920-х, во время польско-советского конфликта (бои на развалинах Российской империи в рамках Гражданской войны), они оказались по разные стороны баррикад. Тука командовал Красной армией, а коннетабль месяц был командиром батальона со стороны поляков.

Лично встретились бывшие пленники лишь однажды, незадолго до ареста и расстрела Тухачевского. В 1936-м маршал был в командировке во Франции. Тогда же в ресторане «Ларю», на улице Руаяль в Париже, собрались 20 бывших узников IX форта крепости Ингольштадт.

Говорят, Тухачевский появился в сопровождении двух генералов, в красивой маршальской форме, с орденом Ленина на груди. «Открытый, спокойный, улыбающийся, он начал обходить всех присутствующих, вспоминая лица и имена, – рассказывали очевидцы. – Увидев де Голля, Тухачевский воскликнул: «Коннетабль! Вы не изменились».

Во время президентства Шарль де Голль пережил… 31 покушение

  • Шарль де Голль и Михаил Тухачевский

В 1966-м Шарль де Голль приезжал в Москву и попросил организовать встречу с родственниками маршала. Но почему-то это не получилось...

Против союзников

Переломным для де Голля стал июнь 1940-го, когда его, уже генерала, назначили замом военного министра. Правительство склонялось к идее подписать перемирие с немцами, де Голль был против. Но во главе Франции встал Петен, и переговоры с немцами начались... Де Голль улетел в Лондон. Как выразился Черчилль: «На этом самолете де Голль увозил с собой честь Франции».

Именно тогда «отвечая на призыв своей родины, один, никому не известный, я должен был взять на себя ответственность за Францию», – позже напишет в «Мемуарах надежды» генерал.

Он создал «Свободную Францию» – организацию, ставшую основой движения Сопротивления. Ему удалось заручиться поддержкой Черчилля и создать в Конго Совет обороны империи, противопоставивший себя режиму Виши. А осенью 1942-го – подписать соглашение о формировании на территории СССР знаменитой эскадрильи «Нормандия – Неман». Росло и французское Сопротивление...

Но де Голля очень не любил Рузвельт, да и Черчилля генерал сильно раздражал. США поддерживали режим Виши и открыто говорили, что сторонники де Голля «сеют ядовитую пропаганду». Но во Франции де Голль невероятно популярен. И в августе 1944-го он возглавил Временное правительство. Полтора года на этом посту де Голль окрестил «спасением» страны.

«Спасать» Францию ему пришлось от планов англо-американского блока, в частности исключения Франции из числа великих держав. Не случайно ведь и осенью 1944-го в Думбартон-Оксе, на конференции великих держав по созданию ООН, и на Ялтинской конференции в феврале 1945-го не было представителей Франции.

Но еще в декабре 1944-го де Голль отправился в Москву, где подписал со Сталиным договор о союзе и военной помощи. Благодаря этому Франции удалось вернуть статус великой державы, ее представитель прибыл в мае 1945-го в Берлин на подписание капитуляции, и Франции были отведены оккупационные зоны.

Де Голль против доллара

После войны де Голль дважды уходил в отставку, но с 1959 до 1969-го он – бессменный президент Пятой республики. В годы его президентства Франция создала собственные ядерные силы, вышла из НАТО... Последнее случилось в результате его борьбы против доллара.

4 февраля 1965-го де Голль публично отказался признавать послевоенный передел финансового рынка (Бреттон-Вудская система установила паритеты валют в золоте как общем знаменателе, но не напрямую, а через золотодолларовый стандарт, т.е. доллар практически приравнивался к золоту) и предъявил США к обмену 1,5 млрд $, находившиеся в Национальном банке Франции. Разразился скандал.

США стали давить на Францию как партнера по НАТО. Де Голль объявил о выходе из НАТО с ликвидацией всех 189 баз и выводом 35 тысяч натовских солдат из Франции, что и произошло в феврале 1966-го. НАТО срочно перевела штаб-квартиру из Парижа в Брюссель. С 1965 по 1967-й США обменяли доллары на 3 тысячи тонн золота.

Через год после отставки Шарль де Голль скоропостижно скончался в своем поместье от разрыва аорты, не дожив до 80-летия две недели.

Я считал, что смысл жизни состоит в том, чтобы совершить во имя Франции выдающийся подвиг...

Вы это знали?

Во время президентства де Голль пережил 31 покушение. Самое громкое (22 августа 1962-го) стало основой для мирового бестселлера Фредерика Форсайта «День Шакала». Всех террористов, за исключением одного, он помиловал.

В 1946-м после отставки получал пенсию полковника: новое правительство ссылалось на то, что режим Виши лишил его генеральского звания (к слову, еще и приговорил к смертной казни). Де Голль отказался от подачки, несмотря на то, что семья, все потерявшая в войну, жила на кредиты.

Далеко не всем удается проявить себя так ярко в военном деле и политике, как Шарлю де Голю. Этот человек пользовался авторитетом во всем мире, был истинным патриотом Франции и являлся олицетворением независимости и величия своей страны.

О других известных людях публикации можно прочитать ниже:

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