Во время президентства Шарль де Голль пережил… 31 покушение

9 ноября исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых выдающихся французов ХХ века – Шарля де Голля. Недалеко и другая дата: 22 ноября – 130 лет со дня его рождения. Французы помнят и чтут этого человека, основавшего Пятую республику, по его конституции страна живет до сих пор.

По следам Жанны д’Арк

Отец будущего генерала происходил из древнего, но обедневшего рода. И все же не каждый из сверстников маленького Шарля мог похвастаться, что еще в 1210-м король пожаловал Ришару де Голлю ленное владение в Эльбеже. Другой предок генерала в XV в. участвовал в сражении при Азенкуре, но оно закончилось поражением французов, англичане захватили Нормандию и предложили Жеану де Голлю перейти к ним на службу. Тот отказался и, потеряв свои владения, обосновался в Бургундии... Практически так же поступил его знаменитый потомок после оккупации Франции немцами.

Родители Шарля де Голля были очень религиозными и патриотичными. Национальным праздником тут считали день памяти Жанны д’Арк. В общем, атмосфера в семье способствовала тому, что Шарль с раннего детства всерьез мечтал о том, чтобы вернуть Франции ее величие.

Коннетабль и Тука

Шарль выбрал военную карьеру. Со временем стал выдающимся тактиком. В 1934-м издал книгу «За профессиональную армию», где отдавал предпочтение механизированным войскам. На родине эти идеи не нашли признания. Зато в СССР маршал Михаил Тухачевский высоко оценил работу, приказал перевести ее на русский язык и предпринимал попытки перестроить Красную армию по этому принципу.

Судьбы этих двух людей переплелись удивительным образом. Оба – из обедневших дворянских родов. Оба получили прекрасное образование. Оба выбрали военную карьеру и обладали незаурядными способностями. Оба участвовали в Первой мировой войне (Россия тогда была союзницей Франции). Оба были ранены, про обоих получены сведения, что убиты, и оба были награждены посмертно. Но они выжили и попали в немецкий плен. Оба по несколько раз пытались сбежать из плена, но их ловили.

В итоге оба оказались в форте IX крепости Ингольштадт, где жили в одном помещении. Тогда же, видимо, де Голль немного выучил русский язык. По крайней мере, в 1961-м он удивил всех, когда во время визита Никиты Хрущева во Францию (советский лидер спустился вместе с ним к озеру, чтобы покататься на лодке) президент Франции вдруг запел по-русски «Из-за острова на стрежень...» А Хрущев начал ему подпевать.

У де Голля еще со школы были прозвища «дылда» (его рост был 1,96 м) и «индюк», в плену – «коннетабль». А Тухачевского называли Миша или Тука.

В 1920-х, во время польско-советского конфликта (бои на развалинах Российской империи в рамках Гражданской войны), они оказались по разные стороны баррикад. Тука командовал Красной армией, а коннетабль месяц был командиром батальона со стороны поляков.

Лично встретились бывшие пленники лишь однажды, незадолго до ареста и расстрела Тухачевского. В 1936-м маршал был в командировке во Франции. Тогда же в ресторане «Ларю», на улице Руаяль в Париже, собрались 20 бывших узников IX форта крепости Ингольштадт.

Говорят, Тухачевский появился в сопровождении двух генералов, в красивой маршальской форме, с орденом Ленина на груди. «Открытый, спокойный, улыбающийся, он начал обходить всех присутствующих, вспоминая лица и имена, – рассказывали очевидцы. – Увидев де Голля, Тухачевский воскликнул: «Коннетабль! Вы не изменились».

Шарль де Голль и Михаил Тухачевский

В 1966-м Шарль де Голль приезжал в Москву и попросил организовать встречу с родственниками маршала. Но почему-то это не получилось...

Против союзников

Переломным для де Голля стал июнь 1940-го, когда его, уже генерала, назначили замом военного министра. Правительство склонялось к идее подписать перемирие с немцами, де Голль был против. Но во главе Франции встал Петен, и переговоры с немцами начались... Де Голль улетел в Лондон. Как выразился Черчилль: «На этом самолете де Голль увозил с собой честь Франции».

Именно тогда «отвечая на призыв своей родины, один, никому не известный, я должен был взять на себя ответственность за Францию», – позже напишет в «Мемуарах надежды» генерал.

Он создал «Свободную Францию» – организацию, ставшую основой движения Сопротивления. Ему удалось заручиться поддержкой Черчилля и создать в Конго Совет обороны империи, противопоставивший себя режиму Виши. А осенью 1942-го – подписать соглашение о формировании на территории СССР знаменитой эскадрильи «Нормандия – Неман». Росло и французское Сопротивление...

Но де Голля очень не любил Рузвельт, да и Черчилля генерал сильно раздражал. США поддерживали режим Виши и открыто говорили, что сторонники де Голля «сеют ядовитую пропаганду». Но во Франции де Голль невероятно популярен. И в августе 1944-го он возглавил Временное правительство. Полтора года на этом посту де Голль окрестил «спасением» страны.

«Спасать» Францию ему пришлось от планов англо-американского блока, в частности исключения Франции из числа великих держав. Не случайно ведь и осенью 1944-го в Думбартон-Оксе, на конференции великих держав по созданию ООН, и на Ялтинской конференции в феврале 1945-го не было представителей Франции.

Но еще в декабре 1944-го де Голль отправился в Москву, где подписал со Сталиным договор о союзе и военной помощи. Благодаря этому Франции удалось вернуть статус великой державы, ее представитель прибыл в мае 1945-го в Берлин на подписание капитуляции, и Франции были отведены оккупационные зоны.

Де Голль против доллара

После войны де Голль дважды уходил в отставку, но с 1959 до 1969-го он – бессменный президент Пятой республики. В годы его президентства Франция создала собственные ядерные силы, вышла из НАТО... Последнее случилось в результате его борьбы против доллара.

4 февраля 1965-го де Голль публично отказался признавать послевоенный передел финансового рынка (Бреттон-Вудская система установила паритеты валют в золоте как общем знаменателе, но не напрямую, а через золотодолларовый стандарт, т.е. доллар практически приравнивался к золоту) и предъявил США к обмену 1,5 млрд $, находившиеся в Национальном банке Франции. Разразился скандал.

США стали давить на Францию как партнера по НАТО. Де Голль объявил о выходе из НАТО с ликвидацией всех 189 баз и выводом 35 тысяч натовских солдат из Франции, что и произошло в феврале 1966-го. НАТО срочно перевела штаб-квартиру из Парижа в Брюссель. С 1965 по 1967-й США обменяли доллары на 3 тысячи тонн золота.

Через год после отставки Шарль де Голль скоропостижно скончался в своем поместье от разрыва аорты, не дожив до 80-летия две недели.

Я считал, что смысл жизни состоит в том, чтобы совершить во имя Франции выдающийся подвиг...

Вы это знали?

Во время президентства де Голль пережил 31 покушение. Самое громкое (22 августа 1962-го) стало основой для мирового бестселлера Фредерика Форсайта «День Шакала». Всех террористов, за исключением одного, он помиловал.

В 1946-м после отставки получал пенсию полковника: новое правительство ссылалось на то, что режим Виши лишил его генеральского звания (к слову, еще и приговорил к смертной казни). Де Голль отказался от подачки, несмотря на то, что семья, все потерявшая в войну, жила на кредиты.

Далеко не всем удается проявить себя так ярко в военном деле и политике, как Шарлю де Голю. Этот человек пользовался авторитетом во всем мире, был истинным патриотом Франции и являлся олицетворением независимости и величия своей страны.

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