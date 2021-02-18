Евгений Примаков: глубоко порядочный политик, который мог стать во главе России

Евгений Максимович Примаков занимает в пантеоне политических деятелей новой России постсоветского периода совершенно особое место. Его уважают и вспоминают с теплотой абсолютно все, даже политические противники. «Вот бы нам такого президента!» – это мнение можно услышать при любом его упоминании. А ведь он мог им стать! Об известных, малоизвестных и вовсе неизвестных широкой публике страницах жизни этого достойного человека в своей книге «Главный разведчик мог стать президентом. Карьера Евгения Примакова» рассказывает известный журналист, историк и политолог Леонид Млечин.

Возвращённое достоинство

Академик Евгений Примаков занимает особое место в нашей истории. Он в труднейшие годы руководил внешней разведкой, которую спас от развала, когда младореформаторы на пару с идейными предателями с превеликим энтузиазмом «разоружались перед дружественным Западом» и активно разваливали армию, флот, правоохранительные органы и спецслужбы. Он руководил и дипломатией страны, которую развернул в новом направлении вместе с самолётом, на котором летел на встречу в США, когда узнал о начале бомбардировок Сербии.

Его огромное достижение состоит в том, что, возглавив правительство в момент, когда Россия оказалась в отчаянной ситуации, он сумел успокоить страну и вернуть людям утерянное чувство надёжности. Он символизировал начало отрезвления политического бомонда страны и возвращение в него проверенных, опытных зубров политики после засилья суетливой и неопытной молодёжи, заменявшей компетентность безудержной активностью.

За долгие годы политической карьеры Примаков ничем себя не опорочил. Редчайший случай в политике. Многие были уверены, что из него получился бы хороший президент. Почему же он не стал руководителем Российского государства?

Начинать надо издалека, с самого начала политической карьеры «последнего из могикан». Леонид Млечин скрупулёзно раскрывает на страницах книги путь Примакова на властный олимп и в историю.

Примаков занял место начальника разведки достаточно неожиданно. Хотя говорили, что Евгений Максимович всю жизнь носит погоны под штатским костюмом – в этом уверены не только за рубежом, но и в нашей стране. Считается, что Примаков начал карьеру разведчика на Ближнем Востоке под крышей корреспондента «Правды».

Служба внешней разведки неустанно опровергает эти слухи, хотя и без особого успеха – просто потому, что публика не верит официальным опровержениям. Когда Примаков стал главой правительства, английские журналисты, не поленившись, пролистали старые подшивки «Правды» за те годы, что он работал корреспондентом на Ближнем Востоке, чтобы выяснить, как часто он печатался. Они увидели, что его статьи появлялись отнюдь не каждый день. Ага, решили англичане, тогда всё ясно: он разведчик, поэтому у него просто не было времени писать в газету...

Дотошные англичане промахнулись, потому что плохо знают нашу жизнь. Это в западных газетах корреспондент из-за рубежа пишет каждый день. «Правда» держала корреспондентов по всему миру, газетной площади для всех не хватало и пробиться на полосу было невероятно трудно. Писать из Египта каждый день не было никакой необходимости. Понять, что Примаков не был сотрудником КГБ, можно ещё и потому, что некоторое время он был просто «невыездным», за границу его не выпускали.

Путь чести

Весь путь Евгения Примакова от журналиста-международника, востоковеда и специалиста по дипломатии Ближнего Востока через разведку, в которой он сначала работал, а потом и возглавил, и до главы правительства России вы узнаете из книги Леонида Млечина. И путь этот был не только долог, но и труден. Ничего не давалось Примакову даром или за красивые глаза. Каждый свой шаг он оплатил «кровью и потом» сполна. И главное, что отличало его от массы других людей, вознёсшихся в горние выси власти, – глубочайшая порядочность. Он не хитрил, не предавал, не шёл по головам и трупам противников.

Его природная порядочность позволила ему, кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС, достойно пройти испытание 1991 годом. Целая глава посвящена этим смутным дням, которые далеко не все смогли пройти с честью, не запятнав себя предательством и беготнёй из лагеря в лагерь.

Потом честная работа на благо новой России. Министерство иностранных дел, правительство. Везде он был надёжен и успешен. А потом обидная отставка. Что же случилось?

Евгений Максимович Примаков был самым популярным и влиятельным человеком в стране. В середине ноября 1998 года 68% опрошенных одобрили идею сделать Примакова вице-президентом, хотя и не было уже тогда такой должности. И почти сразу пошли разговоры о том, что он должен баллотироваться в президенты на выборах 2000 года. Кому же, как не ему, возглавить страну? И сразу же вспыхнули красные огни стоп-сигнала. Кто-то страшно испугался Примакова-президента.

Кто же остановил бег этого могучего бизона?.. Читайте в книге Леонида Млечина.

Один из этапов политической деятельности Евгения Примакова пришелся на непростые девяностые годы прошлого века, именуемые «лихими». И политик-государственник все сделал для того, чтобы остановить процессы, негативно влияющие на развитие России. Примаков считался одним из крупнейших отечественных специалистов в области экономики и международных отношений. Его мнение ценилось на вес золота, а к прогнозам – внимательно прислушивались. Люди уважают этого человека и помнят, особенно со случаем, когда он развернул самолет, направлявшийся к американскому континенту.

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По инф. argumenti.ru

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