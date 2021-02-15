Друг СССР Фидель Кастро: пережил 638 покушений и очень любил мороженое

Самый известный в мире революционер, чье имя стало нарицательным, родился в пятницу, 13 августа. Но вопреки суевериям Фидель Кастро был настоящим везунчиком.

«Он дерется»

Борец за равные права для всех родился в семье одного из крупнейших землевладельцев Кубы. Что не помешало ему уже в 13 лет организовать забастовку на сахарном заводе своего отца с требованиями улучшить условия труда рабочих.

Кастро с детства был азартен, увлекался баскетболом, плаванием, нырянием, подводной охотой, бейсболом и шахматами.

Тренеры говорили своим воспитанникам: «Не связывайтесь, ради бога, с Кастро – он дерется». Будущий революционер, чем бы ни занимался, боролся за победу до конца и всеми доступными способами.

Белый голубь

На Кубе любят рассказывать историю: во время первой речи после победы революции на плечо Фиделю сел белый голубь и долго не улетал. Знак восприняли как мистический. И он оправдался – Кастро руководил Кубой 49 лет.

Богач по рождению, Фидель не получил наследство: закон предписывал все земли передавать старшему сыну в семье. Фидель пошел учиться на адвоката и позже не раз демонстрировал свое блестящее ораторское искусство – он мог говорить несколько часов подряд и никогда не читал по бумажке. На трибуне ООН он произнес самую длинную за всю историю речь – выступал более четырех часов. А на съезде компартии не останавливался более семи часов.

После прихода к власти на Кубе диктатора Батисты недовольная молодежь сколотила группу в полторы сотни человек и 26 июля 1953 года отправилась захватывать военные казармы. Неопытные, вооруженные старыми ружьями вояки получили отпор, были арестованы. Кастро приговорили к 15 годам, но он вышел на свободу уже через год. Официально – под давлением кубинского народа, который успел полюбить харизматичного лидера. По другой версии, за его освобождение хлопотала дочь богатейшего плантатора, вхожая в правящие круги – Нати Равуэльта, с которой у любвеобильного Кастро был роман. Но, выйдя на свободу, революционер сразу взялся за свое: вместе с братом Раулем и Че Геварой они организовали новое движение, которое нельзя было назвать таким уж профессиональным, но у него была большая народная поддержка.

«Я начинал революцию, имея за собой 82 человека. Если бы мне пришлось повторить это, мне бы хватило пятнадцати или даже десяти. Десять человек и абсолютная вера», – вспоминал сам Кастро.

Батиста предпочел бежать. Кстати, Кастро обещал, что после свержения Батисты станет адвокатом в своей деревне, но перед соблазном власти все-таки не устоял.

Страсть к мороженому

Знаменитый писатель Габриэль Маркес рассказал, что однажды Фидель после нескольких бокалов рома признался, что на самом деле он вовсе не был таким уж фанатом социализма, просто мечтал о справедливом строе для своих земляков. Его он описал так: когда не надо много работать, а можно всласть расслабляться – выпивать ром, знакомиться с симпатичными девчонками, танцевать самбу.

Но после введения американских санкций Кубе было не до веселья. В первое время не было даже самого необходимого. Возмутительно, но уважаемому команданте не хватало мороженого, которое он обожал. Завести на жарком острове молочных коров было сложной задачей – кубинский климат для большинства буренок противопоказан. Но за селекцию взялся сам Кастро. На бедной Кубе для коровок создавали хлева с кондиционерами, а однажды кубинский лидер даже поручил вывести карликовых коров ростом с собаку, которые могут жить в доме или даже квартире каждого кубинца и есть траву из корыта. Но в итоге успех принесла обычная буренка по кличке Убре Бланка, которая первой стала давать по 100 литров молока в день, за что на Кубе ей даже поставили памятник. А в Гаване все-таки выстроили настоящий дворец мороженого, где продаются десятки сортов вкуснейшего лакомства. Россияне, побывавшие на Кубе, называют его лучшим из того, что когда-либо пробовали.

Обменял сигары на телогрейку

В 1963 году Фидель Кастро приехал в Советский Союз на 38 дней. По рассказам приставленного к нему сотрудника КГБ Николая Леонова, кубинец был необычным гостем для своего статуса. Однажды ночью он вышел гулять по улицам Москвы и быстро собрал вокруг себя толпу узнавших его советских граждан. Команданте рвался в самые труднодоступные места. По дороге на Братскую ГЭС под Иркутском на рельсы встали лесорубы, которые захотели увидеть живого Фиделя. Кастро сам вышел к работягам, которые отдали ему телогрейку, чтобы не мерз, а он им – три сигары, которые нашел в кармане. Кубинец восхитился лесорубами, которые раскурили и пустили сигары по кругу: «Капиталисты не стали бы делиться!»

Кстати, Кастро курил сигары с 15 лет. В 60 бросил и стал активно проводить антитабачную кампанию внутри страны. Но на встречах и для фото всегда держал сигару, чтобы поддержать важную отрасль кубинской экономики.

«Весной 1963 года, более полувека тому назад, Ташкент встречал Фиделя Кастро, – написала в фейсбуке Татьяна Вавилова. – Фидель Кастро проезжал в открытой машине так, что можно было разглядеть его совсем близко. Легендарный, могучий, красивый, еще такой молодой кумир моего поколения! Воплощение высокой мечты и романтики. Так искренне мы не приветствовали, пожалуй, никого больше».

Фидель Кастро в Ташкенте

В СССР предположительно остался внебрачный сын Фиделя. Историк и коллекционер Александр Серегин уверяет, что команданте – его отец. Мама Серегина работала поварихой в пансионате «Завидово» для советской элиты, где останавливался и Кастро. Как и многие другие женщины, она была очарована Фиделем и после отъезда кубинца на родину родила сына.

Пережил 638 покушений

Бывший шеф кубинских спецслужб Фабио Эскаланте издал книгу «638 способов убить Кастро», в которой рассказал про 638 покушений на команданте. По словам автора, все президенты США до Клинтона, кроме морального Джимми Картера, санкционировали уничтожение Кастро.

Наибольшее число операций пришлось на начало 60-х, после того как США потерпели поражение в заливе Свиней. За устранение команданте отвечал офицер ЦРУ Эдвард Лансдейл, который просто фонтанировал невероятными идеями. Фиделю яд пытались добавить в мороженое, пропитать им сигару, намазать дыхательную трубку акваланга, которым он пользовался. Агенты планировали также подсыпать соли таллия в ботинки и подложить взрывчатку в раковину в месте, где плавал вождь кубинской революции. В перьевую ручку для Кастро была вмонтирована ядовитая игла, а в камеру для пресс-конференции – миниатюрный пистолет.

Сам революционер любил шутить на тему своей неуязвимости. Когда ему подарили галапагосскую черепаху с продолжительностью жизни 150 лет, Фидель произнес: «Вот так всегда с домашними животными – только к ним привыкнешь, они умирают у тебя на руках».

По данным кубинских спецслужб, ЦРУ потратило на попытки убить Кастро около 120 млн долларов. А Фидель все равно дожил до старости и умер в своей постели в возрасте 90 лет.

Фидель Кастро – бессменный лидер Кубы, который руководил ей около полувека. Его имя неотделимо от истории Кубинской революции, олицетворяется с нею и очень хорошо знакомо людям старшего поколения нашей страны. Высшими целями для Кастро были свобода и независимость, развитие и процветание Кубы как социального государства. Он к этому стремился и этими идеями жил.

На нашем сайте читайте также:

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...