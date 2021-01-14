Диего Марадона: лучший футболист двадцатого века и... антигерой столетия нынешнего

В конце ноября умер легендарный футболист Диего Марадона. В последние годы аргентинца несколько раз буквально вытаскивали с того света. Выживать помогали врачи и президенты.

Опасные связи

Марадона, который носил на ноге татуировку Че Гевары, ненавидел политику США и готов был поддержать любого, кто выступал оппонентом Америке. Среди его знакомых были:

– кубинский лидер Фидель Кастро,

– президенты Венесуэлы Уго Чавес и Николас Мадуро,

– президент Боливии Эво Моралес,

– ливийский лидер Муаммар Каддафи.

В последние годы Марадона говорил, что хотел бы познакомиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Приступ в 2000-м

Сайт ФИФА выбрал Диего Марадону лучшим футболистом ХХ века, но в следующее столетие он вошел антигероем. В 2000 году, через 4 дня после наступления миллениума, Марадона оказался в реанимационном отделении одной из больниц Уругвая с сердечным приступом. Причиной крайне тяжелого состояния стала передозировка кокаина. К этому времени Диего употреблял наркотики уже почти 20 лет, пристрастившись к порошку в начале 80-х, сразу после перехода в «Барселону».

Мать одного из его внебрачных детей – Кристиана Синагра – как-то сказала, что причина, по которой Марадону всю жизнь тянуло к опасным веществам, – тонкая душевная организация и хрупкая психика. Это похоже на правду. Приехав в «Барселону» в статусе чемпиона мира, чемпиона Аргентины и будучи полноценной звездой футбола, Марадона из-за того, что оказался в незнакомой обстановке, страдал так, как страдает ребенок, впервые попавший в детский лагерь.

К сожалению, вокруг Марадоны всегда находились те, у кого «с собой было». Долгое время поставщиком кокаина для футболиста был личный агент Марадоны – Гильермо Коппола. Когда Диего играл за «Наполи», итальянские журналисты писали, что Копполе удалось попутно посадить на наркотик чуть ли не всю команду.

Инфаркт в 2004-м

В 2004 году Марадона снова попал в реанимацию, но теперь уже с инфарктом. Виной всему опять оказалась наркота. По словам Марадоны, после этого случая отношения с кокаином для него прекратились навсегда. Завязать якобы помог Фидель Кастро. Футболист познакомился с кубинским лидером во время реабилитации в одной из клиник на Острове свободы. «Он со мной много говорил о наркотиках, о восстановлении, о том, что я смогу», – подчеркивал футболист. Однако это не уберегло Марадону от других проблем.

Операции в 2005-м и 2015-м

Последние 30 лет жизни карьера футболиста заключалась в путешествиях по всему миру – от одного праздничного стола к другому. Комментатор Виктор Гусев рассказывал, что Диего нравился такой образ жизни – он очень любил шумно погулять в гостеприимной Москве, из-за чего часто опаздывал на мероприятия, ради которых, собственно, и прилетал с визитом.

По словам футбольного тренера Анатолия Бышовца, к чисто футбольным мероприятиям Марадона относился совсем по-другому.

– Когда я был главным тренером сборной Южной Кореи, к нам на товарищеские матчи приезжала «Бока Хуниорс», за которую играл Марадона.

Я знал, что он мог опоздать на встречу с руководством страны или не приехать вовсе. Но визит в нашу футбольную школу он не пропустил, несмотря на сложности с дорогой.

Так или иначе, к 45 годам от спортивной формы не осталось и следа. Звезду футбола разнесло до 128 килограммов, что создавало огромный риск для его здоровья. Под общим наркозом был сделан обходной желудочный анастомоз – резекция желудка. После нее пациент быстрее чувствует сытость, меньше ест и соответственно худеет. По прогнозам врачей, футболист должен был быстро похудеть на 50 кг. Но одной операции оказалось недостаточно, и десять лет спустя Марадона еще раз уменьшил желудок. В 2019 году циничный подход к организму дал о себе знать: у футболиста открылось желудочное кровотечение и его снова пришлось экстренно госпитализировать.

Гепатит в 2007-м, запой в 2017-м

В 2007 году аргентинский футболист был госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса с диагнозом алкогольный гепатит. Под этим понимается воспалительный процесс в печеночной ткани из-за токсического поражения печени алкоголем. Диего удалось спасти, однако через 48 часов после выписки он снова попал в больницу – беспокоили боли в брюшной полости. Плотные отношения футболиста с алкоголем продолжались даже спустя 10 лет. Визит Марадоны в Санкт-Петербург в 2017 году в рамках Кубка конфедераций получился скандальным. Екатерина Надольская – журналистка, освещавшая КК-2017 – пожаловалась на домогательства со стороны футболиста и даже написала на него заявление в Следственный комитет. Как она пояснила , всё произошло из-за алкоголя.

– Как мне потом рассказали, Марадона на самом деле тогда очень сильно болел и плотно сидел на антидепрессантах и других таблетках. В ту ночь еще и смешал их с алкоголем, поэтому у него и была вспышка агрессии.

Потеря сознания в 2018-м

В первый раз пресса похоронила Марадону в 2018 году. Причем в Москве.

Новости с соответствующими заголовками посыпались во время нервного матча Аргентины и Нигерии в рамках ЧМ-2018. Легенда футбола так разволновался на трибунах, что потерял сознание. Позже на своей странице в Instagram Марадона написал, что во время матча у него сильно заболела шея. Футболист отметил, что не мог покинуть трибуну, оставив без поддержки команду своей страны. В конце игры его настолько переполняли эмоции, что он показал средние пальцы сразу с двух рук.

Операция на мозге в 2020-м

Через несколько дней после того, как Марадона отпраздновал 60-летие, ему понадобилась срочная операция на головном мозге. У футболиста диагностировали субдуральную гематому – объемное скопление крови, которое вызывает сдавливание под черепной коробкой. Менее месяца спустя лучший футболист ХХ века скончался.

Свидетельство о смерти

Диего Марадона скончался от острой сердечной недостаточности. Несмотря на его хрупкое здоровье, болельщики и родственники футболиста считают, что к смерти привела врачебная халатность. Личный врач аргентинца Леопольдо Луке находится под следствием. Считается, что он мог перепутать лекарства. К тому же скорая помощь приехала за Марадоной только через час после вызова.

Не все кумиры после своего звездного часа отстраивают жизнь так, чтобы и дальше оставаться примером. Но давайте стараться помнить хорошее. Игра талантливого аргентинца еще больше возвеличила уважаемый во всем мире футбол, и миллионы мальчишек всех континентов стремятся преуспеть в этом спорте, чтобы стать хоть немножко похожими на легендарного Диего Марадону.

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