Марадона мог умереть из-за халатности врачей?..

В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Диего Марадоны. Правоохранительные органы заподозрили, что врачи допустили халатность при лечении легендарного футболиста.

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Предположительно, в день смерти Марадоны медсестра не дала ему одну из таблеток, которые он принимал. Кроме того, адвокат спортсмена заявил, что Марадона за 12 часов до смерти оказался без присмотра медиков.

Эксперты также выяснят, не было ли в организме футболиста следов алкоголя и наркотиков.

По инф. rosbalt.ru

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