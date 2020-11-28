Марадона мог умереть из-за халатности врачей?..

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
Предположительно, в день смерти Марадоны медсестра не дала ему одну из таблеток, которые он принимал. Кроме того, адвокат спортсмена заявил, что Марадона за 12 часов до смерти оказался без присмотра медиков.
Эксперты также выяснят, не было ли в организме футболиста следов алкоголя и наркотиков.
Офицер ОМОН отбил женщину с ребенком от стаи бездомных собак. Случай произошел около двух недель назад — о поступке сотрудника Росгвардии стало известно из письма благодарной жительницы Самары, поступившего в адрес его руководства.
Монахи Валаамского монастыря вместе со своими помощниками выращивают в двух теплицах томаты и огурцы. В зимнее время и в дни длительных постов необходимо поддерживать организм экологически чистыми продуктами. Но нынче иноки вырастили и 28 ананасов.
Палеонтологи впервые описали динозавров, окаменевшие останки которых были обнаружены в Ирландии. Они сохранились в отложениях нижнего (лейаского) отдела юрского периода в графстве Антрим на территории Северной Ирландии. Это одна из самых западных находок динозавров в Европе.
В Перми родителям погибшей 11-летней девочки назначили денежную компенсацию морального вреда. Суд посчитал, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками спорткомплекса своих обязанностей.
Английский считается лидером среди иностранных языков. И изучать его не только просто интересно для расширения кругозора, но еще и необходимо, ведь это открывает большие возможности. Например, можно сделать хорошую карьеру в совместном предприятии или за границей, в целом повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, самостоятельно изучать специализированную литературу на английском, путешествовать по англоговорящим странам, всё понимая и без трудностей общаясь с носителями языка, понимать также можно фильмы, книги, тексты песен и т.д.
История пищевой упаковки в том или ином виде насчитывает несколько тысячелетий. Продукты нуждаются в хранении, особенно во время путешествий, дальней пастьбы, войны и охоты, когда использование традиционных контейнеров для еды и жидкостей практически невозможно. Это даёт основания полагать, что упаковка возникла вместе с осознанным отношением к продуктам питания.
Дряблая обвисшая кожа смотрится не слишком привлекательно. И с этой проблемой может столкнуться любой человек. Главные причины, приводящие к утрате эластичности и провисанию кожи – быстрый сброс массы тела и возрастные изменения. Для подтягивания обвисшей кожи можно воспользоваться несколькими эффективными способами, описанными ниже.
В 2022 году жители Севастополя начнут платить налог на имущество физлиц — квартиры, комнаты, жилые дома, гаражи и машино-места, хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров. Новый закон утвердили депутаты Заксобрания Севастополя.
Пора продолжить наше шествие по культурному Интернету. В нынешней подборке нашлось место прославленному спектаклю «Мы, герои», лучшим хитам симфонической музыки и народным танцам из разных уголков нашей страны.
На телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» пройдет марафон фильмов с Нонной Мордюковой — 25 ноября народной артистке СССР исполнилось бы 95 лет. Зрителям покажут четыре картины, в которых актриса «совершенно по-разному смогла показать сочетание недюжинной силы и мягкой женственности».
В 90-е годы Николай Травкин был известным политиком, основателем и лидером Демократической партии России, депутатом Госдумы, главой родного Шаховского района Подмосковья и много кем еще. На разговор Николай Ильич согласился неохотно: дескать, кругом полно экспертов, рассуждающих о событиях в стране и мире, а я – обычный пенсионер.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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