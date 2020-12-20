Хирург Николай Склифосовский: в его судьбе было немало тяжелых испытаний

Имя Николая Склифосовского уже давно стало нарицательным, а потому подробности биографии известного хирурга уже мало кто помнит. А между тем жизнь Николая Васильевича была полна трагедий. Причем, несчастья не перестали преследовать семью врача даже после его смерти.

Карьера и личная жизнь

Николай Васильевич Склифосовский родился неподалеку от села Дубоссары Херсонской губернии в 1836 году в дворянской семье. Посвятить свою жизнь медицине Склифосовский решил еще в детстве, когда, как указано в издании «Институт имени Склифосовского» Георгия Владимировича, его отец, участвовавший в организации борьбы с эпидемией холеры, сам скончался от этого заболевания. Николай Васильевич окончил медицинский факультет Московского университета. Впоследствии в течение 14 лет он руководил хирургической клиникой, а позже принял приглашение возглавить Клинический институт великой княгини Елены Павловны.

Все эти года Склифосовского поддерживала его супруга Софья Александровна (в девичестве Шильднер-Шульднер). Мало кто знает, но Софья была второй женой врача. По крайней мере так утверждает автор книги «О хирургии и не только» Юрий Патютко. Елизавета Склифосовская умерла в возрасте 24 лет, оставив мужу троих детей. Их гувернанткой в то время была Софья Александровна, родившая Склифосовскому еще четверых детей. Хирург счастливо прожил с Софьей Александровной до конца своих дней. Правда, последние годы жизни Склифосовского были омрачены перенесенным в 1900 году инсультом. Тогда он вынужден был оставить работу и уехать в имение под Полтавой. Спустя 4 года Николай Васильевич скончался.

Гибель сыновей

Николай Склифосовский испытал немало несчастий в жизни. В частности он пережил некоторых из своих сыновей. Если верить сборнику «Историко-культурное наследие Полтавщины» (1987 года), один из сыновей Склифосовского по имени Борис умер еще в младенческом возрасте. Другой, Константин скончался в 17 лет от туберкулеза почек. Сын хирурга, которого тоже назвали Николаем, был военным. Известно, что Николай Николаевич успел дослужиться до полковника, командовал 127-м пехотным Путивльским полком. Свидетельство тому – сохранившаяся фотография, на которой Склифосовский-младший позирует в парадном мундире, увешанном наградами. Он погиб во время русско-японской войны.

Но трагичнее других сложилась судьба Владимира Склифосовского. По словам Кирилла Сухомлинова, автора книги «Медики, изменившие мир», в студенческие годы молодой человек увлекся политикой и попал в террористическую организацию. В 1890 году члены этой организации поручили Владимиру ликвидировать губернатора Митрофана Катеринича. Дело в том, что Катеринич был дружен со Склифосовским-старшим, поэтому террористы надеялись на то, что именно Владимир сможет ближе всех к нему подобраться. Вот только у Владимира не поднялась рука на приятеля отца. Пытаясь избежать презрения со стороны товарищей за отказ от выполнения задания, он покончил с собой.

Судьба остальных членов семьи

Не менее страшной оказалась кончина и любимой жены Николай Склифосовского. Оставшись вдовой, Софья Александровна, как пишет в своей книге «По петербургским адресам» А. С. Дубин, некоторое время проживала в Петербурге. После революции она перебралась в имение Яковцы. Там, как указал в своем дневнике врач А. А. Несвицкий, в 1919 году во время налета Софья Александровна была убита. В тот момент она уже была парализована. Вместе со Склифосовской от рук налетчиков погибла и дочь хирурга Тамара. Она была уже замужем и носила фамилию Терская. Супруг Тамары, если верить Несвицкому, являлся членом полтавского окружного суда.

Софья Склифосовская

Без вести пропал во время Гражданской войны и сын Склифосовских Александр. Революцию удалось пережить лишь одной дочери Склифосовского, Ольге. Как писала в своих мемуарах «Записки арбатской старухи» известный эколог и энтомолог Белла Стриганова, Ольга Николаевна экстерном окончила Оксфорд, а позже основала в Москве английскую гимназию. После прихода к власти большевиков Ольга, носившая в замужестве двойную фамилию Склифосовская-Яковлева (Михаил Яковлев тоже был хирургом и когда-то ассистировал Николаю Васильевичу), начала давать частные уроки по английскому языку. Она скончалась в 1960 году в возрасте 95 лет.

Хирург, военный врач и ученый-новатор Николай Склифисовский известен тем, что впервые в мире применил местную анастезию и впервые применил в хирургии асептический метод (асептика — способ предупреждения нагноения ран).

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