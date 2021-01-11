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«Батя ВДВ» Василий Маргелов последний прыжок с парашютом совершил в 65 лет
|Дмитрий Соколов, sobesednik.ru
|11 Января 2021 г.
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За всю жизнь Василий Маргелов совершил около 60 прыжков с парашютом (пять годовых норм солдата-срочника). Не так уж и много для создателя ВДВ. Зато некоторые из них вошли в историю.
Послужной список
В первый же день повредил ногу
Генерал Василий Маргелов оставил после себя пять родных сыновей и еще несколько сот тысяч нареченных. Все, кто проходил службу в ВДВ, именуют его Батей – на словах и в песнях, на флагах, футболках и татуировках. Для описания его кабинета-музея в главном штабе ВДВ больше всего подходит слово «алтарь». Здесь под тканым ковром с его портретом – огромная коллекция наград, шевронов, голубых беретов и других вещей Маргелова.
Есть и парашютная книжка, в которой указано, что свой первый прыжок он совершил летом 1949-го. На тот момент у Василия Маргелова за плечами была Великая Отечественная война, звание генерала и 40 прожитых лет.
Высота, с которой пришлось прыгать – по нашим временам экстремальная и для новичков просто недопустимая – 400 метров. Обычно начинают с 800 метров, и то свободное падение при этом длится всего три секунды. Маргелов прыгал даже не из самолета, а с платформы дирижабля. И сразу – с оружием. Он был уверен, что десантник должен начинать атаку еще с воздуха – обстреливать площадку приземления и метать вниз гранаты.
О первых впечатлениях он потом рассказывал «Красной звезде»:
– До сорока лет мне и во сне прыжки не снились. Получилось это само по себе, а точнее, как положено в армии, по приказу. В 1948 году после окончания Академии Генерального штаба меня вызвали в кадры и говорят: во время войны вы командовали морской пехотой, а сейчас на первом рубеже – воздушные десантники, так что нужно возглавить десантную дивизию. Впечатление ни с чем не сравнимое. Над тобой открывается купол, ты паришь в воздухе как птица – петь хочется. Я и запел. И тут же решил прыгнуть еще раз. Заспешил, за землей не следил, в итоге пришлось недели две ходить с перевязанной ногой.
«Десантник должен знать только два действия математики: отнять и разделить».
В одном из первых прыжков парашют не раскрылся
О том, как Маргелов едва не погиб, рассказывал подполковник Иван Маликов.
В том же 1949 году они с Маргеловым вдвоем тренировали прыжки с аэростата. Будущий вэдэвэшный Батя прыгнул вторым. У Маликова раскрытие прошло штатно, но в его купол врезался Маргелов. Пришлось вцепиться мертвой хваткой в командирские стропы и, раскрыв запасной парашют, садиться чуть ли не в обнимку.
Заставил прыгнуть журналиста, тот откусил себе язык
Овладев парашютом, Маргелов делился этой радостью с миром. Часто – насильно. Ходит байка о том, что однажды он заставил прыгнуть военный оркестр в полном составе, который должен был еще и играть в воздухе. Сын – генерал-полковник Виталий Маргелов – рассказывал другую историю.
Однажды журналист «Правды» Тимур Гайдар захотел написать статью о десантниках. Маргелов распорядился, чтобы ему показали, что такое ВДВ, и заодно обеспечили пару прыжков с парашютом.
– Журналист, мягко говоря, заёрзал на стуле, – вспоминает сын десантника. – Что делать? Отступать нельзя. Снарядили, приставили опытного инструктора, у которого было более тысячи прыжков с парашютом. Все прошло хорошо. А на второй прыжок батя с ним сам пошел. Прыгнули с одного самолета, один за другим. При приземлении Тимур Гайдар немного растерялся, откусил себе часть языка. Журналиста «заштопали», он вернулся в Москву. А отец написал благодарственное письмо главному редактору «Правды».
«Патроны есть – еда найдется!»
На опасные испытания отправил сына
В прыжке 1973 года сам Маргелов не участвовал. Следил с командного пункта. Его идеей фикс было то, что ВДВ должны стать отдельной универсальной армией. А значит, не только люди, но и тяжелая бронированная техника должна мягко спускаться с неба под парашютом. Благодаря лоббистским навыкам Маргелова и хорошему отношению к нему в армейской верхушке ВДВ постепенно обрастали артиллерийскими самоходными установками, боевыми машинами десанта, автотранспортом, инженерной техникой, новыми вместительными самолетами и т.д.
Постепенно возникла другая идея – зачем терять время на то, чтобы занять свои места в боевых машинах после приземления, если можно десантироваться прямо внутри них? Специально для этого была разработана новая легкая машина БМД-1.
– Гречко перед испытаниями спросил: «Кто будет внутри?» – отец сделал шаг вперед и сказал: «Я!» Ему было уже за 60, – рассказывал сын генерала Виталий Маргелов. – Но министр обороны его притормозил.
Тогда Маргелов сказал, что его место в экипаже займет младший сын – десантник Александр Маргелов.
Долгое время ходила байка, что на испытания Батя взял заряженный пистолет с одним патроном, чтобы в случае неудачи застрелиться. Недавно один из сыновей генерала ее опроверг. А вот то, что за время операции Маргелов израсходовал всю «обойму» любимого «Беломорканала» – чистая правда. Курил одну за одной.
«Не можешь пить водку – пей воду, не можешь пить воду – ешь землю!»
Последний раз – в 65 лет
Свой последний прыжок с парашютом Маргелов совершил в 65 лет. Министр обороны Гречко лично, под роспись, запретил ему участвовать в прыжках после очередного повреждения ноги при приземлении.
Ярко проживший свою жизнь Василий Маргелов считается основателем современных войск ВДВ. Благодаря ему воздушно-десантные войска стали элитой отечественных Вооруженных сил. В ВДВ служить всегда очень почетно и престижно, и попасть туда мечтают многие молодые люди.
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