Александр Феклисов — разведчик, который уберег мир от ядерной войны

В Москве, наконец, открыли бюст легенде разведки Александру Семеновичу Феклисову. Именно он сыграл серьезную роль в урегулировании Карибского кризиса в Америке и на Западе. Вспомним страницы жизни выдающегося человека, тем более, и повод есть подходящий.

Бюст легенде разведки Александру Семеновичу Феклисову, изготовленный лауреатами премии Службы внешней разведки России в области литературы и искусства скульптором И.Н. Новиковым и архитектором А.К. Тихоновым, должен был быть установлен в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) еще в прошлом году. Но вмешалась пандемия. И вот 17 февраля бюст выпускнику 1939 года открыт. Приятное событие посвящено и вековому юбилею МТУСИ, 100-летию отечественной внешней разведки и, конечно, выпускнику 1939 года тогдашнего института связи Александру Феклисову.

Мало кому из разведчиков выпадала такая славная участь, как Александру Семеновичу. Волею судьбы, связанной с того же 1939 года только с разведкой, он оказывался в самых горячих точках планеты, где требовалось действовать, принимать самостоятельные решения, спасать, да, именно так, страну.

В годы войны начинающий разведчик Саша Феклисов, еще даже не успевший обзавестись супругой, был срочно командирован в США, где вскоре счастливо женился на приехавшей на практику красивой молодой стажерке из Москвы, подарившей ему двух красавиц-дочерей.

Занимался многими сложными делами, самым важным из которых была работа по добыче секретов проекта "Энормоз" - производство атомной бомбы. О том, насколько многое удалось сделать в США, а потом после войны и в Британии, свидетельствует награда, нашедшая полковника Феклисова полвека спустя. Вместе с группой атомных разведчиков в 1996-м ему было присвоено звание Героя России.

Горжусь, что хорошо знал Героя. Часто бывал у него в маленькой квартирке у метро "Белорусская". И что поразило: статный седовласый красивый человек был почти глух на одно ухо. Друзья по службе сделали для него специальный телефон, который мигал красным цветом при звонке. А над внутренней дверью у звонка входного расположилась чуть ли не панель с мигающей иллюминацией. Вышло так, что сын железнодорожника из многодетной семьи спасал родственников и соседей из загоревшегося старого барака. И отморозил ухо. Казалось, какая разведка. Но лейтенант Феклисов был настолько талантлив, так чутко слышал мир, что на этот недостаток, может, первый раз в истории разведки закрыли глаза. И не ошиблись. Ибо Феклисову было суждено совершить подвиг, который он считал самым главным в своей жизни.

Тоже совпадение? В эти дни по телеканалу "Россия-1" идет сериал "Оптимисты", посвященный Карибскому кризису. А тогда в начале третьей декады октября 1962 года Александр Семенович, резидент советской разведки в Вашингтоне, получил тревожный сигнал от своего знакомого Джона Скали. Знаменитый американский журналист дружил с семейством президента США Джоном Кеннеди и особенно с его братом Робертом. А если по простому, был каналом негласной связи между руководством администрацией и советским посольством. Та первая беседа со Скали в ресторане "Оксидентал" твердо убедила резидента Феклисова: Третья мировая - на пороге. Мы знали о развертывании американских ядерных ракет в Турции, а наш "ГП", главный, как тогда называли, противник о советских ракетах, доставленных на Кубу. Требовались срочные переговоры, контакты на высшем уровне.

Феклисов через своего шифровальщика, минуя дипканалы, передал тревожнейшую информацию прямо начальнику разведки. Она дошла до Хрущева. И Феклисов тотчас рванулся с предложением об этом к послу Добрынину. Но понимания у начинающего в ту пору посланника не нашел: Добрынин сообщил, что МИД такими делами заниматься не уполномочен. И, развернувшись, Феклисов на свой страх и риск передал через своего шифровальщика, минуя дипканалы, тревожнейшую информацию прямо начальнику разведки. Она дошла до Никиты Хрущева.

Да, Феклисов был обижен отношением посла, хотя и сдержался, смолчал. Жаловался мне еще в 1994-м: "Знаете, сделали из меня мальчика. Но все равно...".

На следующей встрече Скали вел себя уже чересчур самоуверенно. Был уверен: русские не выдержат ядерного удара американцев. И тогда Феклисова, по его словам, осенило. "Что ж, - сказал он собеседнику. - В этом случае наши танки войдут в Западный Берлин". И даже назвал приблизительно количество часов, которое потребуется советским, гэдээровским и почему-то чехословацким танкам, чтобы захватить город. Скали срочно покинул ресторан, но через несколько часов вновь вызвал русского резидента на встречу. Была принята идея о переговорах, и Феклисов получил подтверждение, что президентом Джоном Кеннеди она одобрена.

Понятно, над мирным разрешением Карибского кризиса работали множество людей. Но вклад Александра Семеновича Феклисова видится, по крайней мере, мне наиболее весомым, если не сказать, решающим.

Так что в МТУСИ могут гордиться своим выпускником. Памятник ему открыт. Марка в честь 100-летия вуза выпущена и торжественно погашена. На торжестве выступили министр связи и цифровых технологий РФ Максут Игоревич Шадаев, ректор МТУСИ Сергей Дмитриевич Ерохин. Речи, в которых директор СВР Сергей Евгеньевич Нарышкин и дочь разведчика Наталия Александровна напомнили о роли Феклисова в сохранении для нас столь желанного мира, сказаны. А память об Александре Семеновиче Феклисове - увековечена.

Романтическая профессия разведчик держит в тайне своих героев. Они делают больше дело для безопасности страны и мира, но знают о такой самоотверженной работе лишь единицы. Роль Александра Феликсова в урегулировании Карибского кризиса в Америке и на Западе была признана сразу, а у нас в течение почти полувека умалчивалась. Звание Героя России было присвоено легендарному агенту лишь в 1996 году.

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