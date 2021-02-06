Мир – не черно-белый… Но лишь бы кровавым не стал

Страсти кипят нешуточные: кумир некоторой части россиян, в основном молодых – оппозиционер Алексей Навальный – был то ли отравлен, то ли нет, он вернулся в Россию – и тут же был арестован, а теперь уже осужден (дали 2,8 года 2 февраля), он обнародовал скандальный фильм о пошло-помпезном «дворце Путина» – который, как объявлено официально, принадлежит старому знакомцу президента, олигарху Аркадию Ротенбергу… В защиту Навального проходят по всей стране несанкционированные митинги (преимущественно из людей до 35 лет). В Иркутске такой митинг то проходит совершенно мирно (23 января), то довольно жестко разгоняется (31 января, сто задержанных). Что, вообще, происходит?

Иркутск, 31 января

Я не так часто обращаюсь к аудитории газеты и сайта «Мои года» (хотя я ее издатель, «самый главный»). Предпочитаю доверять коллективу редакторов, они старше меня и на одной волне с читателем (мне 56 и я дед уже, но все-таки «молод еще» по сравнению с большинством из вас, моих читателей). Но вот сейчас позволю себе высказать свою точку зрения – не навязывая ее, конечно, ни в коем случае.

Навальный и протесты

Алексей Навальный пугает многих, знаю. Он и меня напрягает (в обычной ситуации нормальной политической жизни вряд ли стал бы за него голосовать, мне ближе спокойные политики либерального толка, сведущие в экономике, вроде Явлинского, если помните такого). Но политики – это не фрукты-овощи, чтобы выкидывать на помойку непонравившееся. Тем более что у Навального есть своя аудитория, это люди, которым очень важна борьба с коррупцией (а он сделал немало громких разоблачений, которые не были опровергнуты). Мне думается, что пройди в стране нормальные парламентские выборы, партия под руководством Навального набрала бы свои 7-8 % голосов и цивилизованно боролась бы за наши с вами симпатии. Как и положено при демократии. Но этого не происходит: Навальному более 20 раз отказывали в регистрации партийной структуры!

Но на протесты выходят не только сторонники Алексея. И многие говорят, что он лишь знамя, фигура, объединившая массу недовольных. А таких – недовольных властью – уже, по данным социологов, порядка 35% взрослого населения в стране. Это очень серьезная цифра!

Почему растет недовольство?

Много почему растет недовольство. У старших поколений – потому, что вырос пенсионный возраст, но не доходы. У людей среднего возраста – потому что подачки «на детей», например, очень редки и всякий раз преподносятся властями как манна небесная. А заработки не растут, так как экономика буксует. У бизнеса – потому что сокращаются возможности развиваться, потому что коррупция («откаты», знаете такое слово?), потому что непонятно, что с твоим предприятием будет завтра. Молодежь не видит внятных перспектив для себя в стране и все чаще задумывается об эмиграции… Причин много. Далеко не все они зависят от властей (как и в любой стране – кто мог предсказать тот же коронавирус, скажем?)

И все эти группы недовольных людей имеют право голоса, нуждаются в представительстве (в своих депутатах, которые могли бы цивилизованно озвучивать их пожелания и идеи). Но такого представительства нет, существующая партийная система в России очень слаба и практически встроена в «вертикаль власти». И вот появился Навальный – можете проклинать его, если хотите! – и стал фигурой, временно объединившей протестные настроения. Это факт, от которого никуда не деться – хоть «агентом ЦРУ» объяви его, хоть марсианином.

В чем главная опасность?

Протест – штука сама по себе малоконструктивная, конечно. Ором и криками не создается ничего – это просто ор и крики. Но если дать людям возможность разговаривать спокойно, то они рано или поздно успокаиваются. И начинают говорить по существу. Для этого и существует политика: тонкое искусство выражения общественных настроений и запросов – и превращение их в программы, законопроекты и так далее. Все это обсуждается, не на митингах, и либо принимается, либо отвергается. Группы людей, во власти и вне ее – идут на взаимные уступки, согласование интересов, компромиссы. Так весь мир живет!

К сожалению, сегодня в России происходит по-другому: не пуская оппозиционеров в политику (не давая регистрировать партии, препятствуя регистрации кандидатов, засаживая лидеров в тюрягу и разгоняя дубинками сторонников), власти, вольно или невольно, содействуют радикализации протестов. Ровно так же при царском правительстве были созданы условия для появления всяких «бомбистов», «революционного террора» и, в конце концов, крушения Империи в 1917 году.

Что пугает еще больше?

Меня лично больше всего пугает то, что само общество радикально раскалывается сегодня – и линия раскола обрывает былые дружбы, проходит буквально по семьям (возможно, даже и вам это знакомо: если, скажем, внук – сторонник Навального, а вы его на дух не переносите).

В социальных сетях (я сам «сижу» в «Фейсбуке») – кипение страстей: одни проклинают Кремль и «силовиков», другие – радуются разгону ОМОНом митингов «навальников». Когда людей начинаешь расспрашивать, то выясняется: некоторые горячие головы готовы и к новому ГУЛАГу. Мол, пересажать лидеров – а остальные перебесятся. Это страшно, уважаемые читатели. Потому что, во-первых, не перебесятся. Подавляемый протест трансформируется в еще худшие формы (не буду каркать). Во-вторых, страна просто не может себе позволить «нового ГУЛАГа»: миллионы зэков ведь кормить-поить-охранять надо – в то время как в экономике дела идут невесело. А в-третьих – новые массовые репрессии опять, как в 30-е годы, породят массу доносов, когда все будут стучать друг на друга: чтобы завладеть должностью, недвижимостью, бизнесом - да и просто свести старые личные счеты. Да и какой, вообще, ГУЛАГ – в XXI веке?!

Но тем не менее есть люди, готовые приветствовать такой сценарий. Меня ужас пробирает, прямо скажем. Мы что, не научились извлекать уроки из прошлого?!

Ровно то же самое касается и части сторонников сидящего за решеткой Навального: очень много слов ненависти, в том числе и ненависти к консервативным людям старой закалки. Но у этих горячих голов нет сейчас официального лидера, которому можно было бы предъявлять претензии: остуди-ка своих хлопцев. Он же не маг-чародей, не может из тюрьмы руководить коллективными эмоциями.

Что делать нам? Разговаривайте: с внуками и с властями

Повторюсь: социальная база протестных настроений сегодня – это не «кучка шалопаев», социологи утверждают, что политикой властей недоволен каждый третий (но это люди совершенно разных взглядов, есть и коммунисты, и либералы, и просто мирные обыватели – лишь меньшинство из них «навальники»!). Возможно, и в вашем кругу, в вашей семье есть такие люди (скажем, внук или даже кто-то из среднего поколения ваших детей). Разговаривайте с ними. Не с целью убедить в своей картине мира (хотя пытаться можно), а чтобы понять и услышать их. Не исключено, что вам откроется немало горьких сюрпризов.

И думать: как, по какому сценарию примирить позиции (если они у вас не сходятся). Потому что просто кричать, что «вы Родину продали!» – бессмысленно. Они тоже любят Россию – просто видят ее будущее несколько по-другому. И именно им предстоит жить – и рожать-воспитывать внуков-правнуков – в этой стране.

И если возникнут мысли, как все-таки не допустить, чтобы «брат пошел на брата» (а «внук на деда» и наоборот) – то разговаривать с властями. Давать советы с позиций примиряющей мудрости, а не в духе «всех под арест» (повторюсь: недовольных так или иначе уже треть, их просто не арестуешь всех поголовно). И, кстати, ваши советы могут оказаться весьма нелицеприятными для власти (например, отказаться от вызывающей роскоши в жизни высших чиновников, их хамства по отношению к народу). И почаще менять лица во власти, включая и самое первое лицо (читатель «МГ», как правило, уважает Владимира Владимировича Путина, но давайте-ка вспомним, как сами рассказывали на кухнях анекдоты про засидевшегося на месте «дорогого товарища Леонида Ильича» и что стало со страной после окончания его эпохи?)

От этого не убежишь и не спрячешься

Мир – не черно-белый, состоит не из «плохих» или «хороших» людей, как бы ни твердила нам это пропаганда. Все политические силы – и официальные, и неофициальные, так или иначе преследуют свои цели, реализуют свое видение будущего. Это – норма, а не «сотрясение основ». С этим можно и нужно разбираться, выслушивать разные идеи и программы. Спорить. Прислушиваться к экспертам, авторитетным людям. Но сначала надо снизить риски того, что наш мир станет однажды из черно-белого – кроваво-красным. Остужать страсти – и не допустить самого страшного: гражданской войны, террора, репрессий. Ведь они, как и 110 или 80 лет назад, не пощадят никого.

Мне кажется, именно в этом наша, старшего поколения, скромная задача.

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