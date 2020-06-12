«Есть местечко в Крыму»…

Беседа с бабушкой, Татьяной Ивановной Ознобихиной-Одесюк, об Артеке.

– Часто люди называют детство самой яркой порой в своей жизни. Они помнят мамины колыбельные песни, бабушкины сказки, эпизоды из детских мультфильмов.

– Да, детство – это время маленьких открытий, когда верится в чудеса, надо только уметь их ждать. В эту пору возникает понятие добра и зла. Человек учится общаться и дружить. И воспоминания о детстве делают нас добрее, чище, лучше. Замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери в своей сказке «Маленький принц» писал: «Берегите детство в своём сердце, и оно будет обогревать вас. Взрослая жизнь сложная, но именно воспоминания помогут вам».

– А какое из своих воспоминаний о детстве ты считаешь самым ярким?

– Я очень рада, что в моей жизни был Артек. В одной артековской песне есть слова:

…Тебя, наш любимый Артек,

И крымские зори, и Чёрное море,

Мы вас не забудем вовек.

– Ты помнишь до сих пор артековские песни?

– Конечно, ведь мы пели их каждый день. Забыть Артек невозможно. Мне не исполнилось ещё 11 лет, когда я в составе группы иркутских школьников, награждённых за успехи в учёбе артековскими путёвками, отправилась на поезде в Крым, с пересадкой в Москве. Нас было человек 15. В пути двум педагогам, сопровождающим группу, помогали ребята постарше.

– Какое впечатление произвела на вас Москва?

– Москва поразила нас величием и красотой. Мы были там один день, но успели многое посмотреть. У педагогов были таблички с одним только словом «Артек», и нас везде пропускали без очереди. С таким уважением люди относились к Артеку. Мы побывали на Красной площади, в Мавзолее, в Оружейной палате, в замечательных соборах Кремля…

Запомнилась дорога и из Симферополя в Артек. Справа в окно автобуса было видно Чёрное море. В лучах солнца оно было синее-синее, а совсем не чёрное. А слева от шоссе были видны виноградники со спелыми гроздьями винограда, так как был сентябрь. В дороге мы многое узнали об Артеке от педагогов.

– Я знаю, что Артек находится недалеко от Ялты. Он появился в 1925 году. Читала, что название лагеря произошло от слова «арктос» (медведь), так как Артек находится около горы Аю-Даг, Медведь-горы.

– Наиболее приемлемое объяснение связывает происхождение названия с переводом крымско-татарского слова «артык» как «особенный, лучший».

Сначала это был маленький санаторный лагерь на триста детей. Первые артековцы жили в палатках, в 1928 году построили домики. Постепенно Артек расширялся и благоустраивался. Появились прекрасные корпуса.

– Ты приехала в Артек осенью, когда начался учебный год?

– Да, сначала лагерь принимал детей только в летнее время, позже он стал работать круглый год, поэтому была построена школа. Уже в конце 20-х годов в Артек стали приезжать дети-иностранцы.

Во время Великой Отечественной войны Артек был разрушен фашистами. В августе 1944 года началось его восстановление. В последние годы путёвки в Артек покупают и за деньги. Раньше купить путёвки было невозможно. Их получали лучшие пионеры как награду, их направляли школы, дома пионеров, различные детские организации.

Побывать в Артеке, посетить этот замечательный лагерь хотели многие известные люди: писатели, поэты, композиторы, создатели спутников Земли, олимпийские чемпионы, гости из других стран. Сейчас в музее Артека можно увидеть фотографии Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Индиры Ганди, Дж. Неру, Дж. Родари, Саманты Смит – девочки – посланника мира…

После развала СССР Артек остался на территории Украины. Лагерь стал разрушаться, был на грани закрытия. После мирного вхождения Крыма в состав Российской Федерации началась новая жизнь Артека. С 2016 года Артек – член Международного лагерного сообщества. Он признан лучшим детским центром в мире, замечательно оснащённым. Здесь работают триста учителей, пятьсот консультантов. Есть классы для творческой деятельности, художественные студии, технологические центры, бассейны, фитнес-центры. На стадионе могут разместиться семь тысяч зрителей. А я была в Артеке 60 лет назад, в 1958 году.

– Каким он был в это время? Каким тебе запомнился?

– Сейчас Артек занимает территорию в 218 га. В его состав входят десять лагерей. В 1958 году было четыре лагеря. Иркутян привезли в лагерь № 2 «Кипарисный», очень красивый, расположенный у самого моря. Стройные зелёные кипарисы хотелось потрогать, чтобы убедиться, что они живые, настоящие. Удивляла крымская природа, совсем не похожая на сибирскую. Магнолии, туя, самшит, благоухающие азалии, чайные розы – всё это было сказочно красиво.

– На твоих артековских фотографиях все пионеры в одинаковой форме.

– Была осень. Нас переодели в тёплые брючные костюмы спортивного типа. Мы носили их со светлыми рубашками. Для праздничных мероприятий девочки получили нарядные блузки, голубые юбки. Была специальная одежда для фестивалей, карнавалов, спортивных соревнований.

– Как проходил день в Артеке? Что запомнилось особенно?

– Важным условием пребывания в лагере было строгое соблюдение дисциплины, распорядка дня, санаторного режима. Шли куда-нибудь (на экскурсию, в кино, на выставку) обычно строем и с песней. У нашего отряда любимой была песня из кинофильма «Судьба барабанщика»:

…Бьют барабаны, гремят барабаны,

Зовут барабаны в поход.

Эх, горною кручей на бой неминучий

Красный отряд идёт.

Если в пути встречались отдыхающие в Крыму люди, то по команде председателя отряда ребята вместе говорили: «Добрый день!»

– А как начиналось утро?

– Утро начиналось с зарядки. Корпуса находились около моря, а стадион был высоко на горе. К нему вела широкая лестница. Артековцы разных поколений называли её «Долой кило». После завтрака все спешили в школу. Уроки были насыщенными, ученики успевали сделать за урок много, поэтому не было необходимости выполнять домашние задания. Учебники, тетради оставались в классе.

А после обеда и тихого часа начинались различные мероприятия. Занимались в кружках по интересам, собирали гербарии крымских растений, коллекции минералов, готовились к спортивным соревнованиям.

Артековцы обязательно занимались общественно-полезным трудом: убирали территорию лагеря, носили с моря на стадион песок, ухаживали в артековской оранжерее за цветами, дежурили по столовой. В нашем лагере находился памятник героям-артековцам. Пионеры несли Вахту Памяти около него, приносили свежие розы. Гуля Королёва, Тимур Фрунзе, Володя Дубинин погибли во время войны.

Очень важно отметить, что Артек был школой пионерского актива. Каждую неделю были занятия по проблемам организации пионерской работы в школах (приём в пионеры, подготовка сборов, работа вожатых в октябрятских звёздочках, изучение истории пионерского движения в стране). В конце смены артековцам надо было сдать зачёт и получить документ о прохождении программы школы пионерского актива.

– А как проходили выходные дни и праздники?

– В субботу и воскресенье были походы на гору Аю-Даг, экскурсии в город-герой Севастополь, Никитский ботанический сад, Ливадийский дворец, чеховскую Ялту, пушкинский Гурзуф. Любили морские прогулки на катерах, встречи с интересными людьми, зарубежными делегациями. Запомнилась встреча с творческой группой киностудии «Союзмультфильм».

– Ты не раз рассказывала мне о вечерних артековских линейках.

– Да, это удивительная традиция. Вечером все отряды выстраивались на красивой площадке у моря. Председатели отрядов докладывали, как прошёл день, а потом все вместе пионеры говорили:

Над морем ночь спускается,

Артеку спать пора.

Спокойной ночи, Родина,

До светлого утра.

В это время мимо Артека шли корабли. Они приветствовали артековцев своими гудками.

– У тебя в юбилейном альбоме есть интересная запись, касающаяся артековских костров.

– Традиция разведения костров возникла ещё со дня основания Артека. И не только в Артеке, но и в обычных лагерях ребята любят сидеть у костра, петь песни, строить планы, мечтать. С некоторыми из артековских друзей я переписывалась много лет.

Воспоминания об Артеке сопровождают меня в течение всей моей жизни. Они очень помогали мне в работе со студентами. Конечно, верными являются подаренные мне коллегами слова в альбоме:

Зажжённый тёплой южной ночью

Большой артековский костёр,

Что Таня видела воочию,

В душе не гаснет до сих пор.

На экскурсии в Гурзуфе (моя бабушка в центре) с подругами

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...