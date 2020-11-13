Дни поздней осени бранят обыкновенно…

Строчки из этого знаменитого стихотворения А. С. Пушкина всё чаще звучали в моей голове в последние недели. Но не те широко известные: «Унылая пора! Очей очарованье…», а менее цитируемые, но тоже про осень в образе чахоточной девы: «На смерть обречена бедняжка, клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах утянувших видна; могильной пропасти она не слышит зева; играет на лице её багровый цвет. Она жива ещё сегодня, завтра нет…»

Это скорбное настроение было навеяно прежде всего всё ухудшающейся ситуацией с коронавирусом, а также незатихающей войной в «подбрюшье России», полным раздраем на «родине демократии» в период выборов (что, конечно же, аукнется во всём мире). Да ещё, пожалуй, усилением у ряда наших собратьев инстинктов, несвойственных людям: животное упрямство и тупость антимасочников, шакалье стремление некоторых власть имущих нажиться на человеческой беде в период эпидемии, звериное хищничество и электронных мародеров, и опять же власть имущих (в нашем правительстве и в госдуме) в стремлении задрать самых беззащитных – пенсионеров. В голове свербели прямо-таки похоронные мысли: куда катится мир, страна, люди? «Что же будет с Родиной и с нами?» да и с самой человеческой цивилизацией: «она жива ещё сегодня, завтра нет» (?).

Но, видимо, человеку всё же свойственно даже в безвыходной, казалось бы, ситуации, надеяться на лучшее. И со временем на смену похоронным пришли обнадеживающие и тоже связанные с этим временем года мысли, которые для краткости можно обречь в устоявшиеся штампы: «Осень – время итогов и сбора урожая», «Цыплят по осени считают».

Да, ковид продолжает свирепствовать. И по всему миру, и у нас в стране. Вначале пандемии, весной, мы не восприняли эту беду серьезно: ну, кто-то где-то там заболел и даже умер – обычное дело! Летом даже расслабились до такой степени, что стали ездить отдыхать в «рассадники заразы». Когда осенью «снаряды стали рваться» всё чаще и ближе, когда счёт поражённых ковидом пошёл на многие тысячи, когда заболевать и уходить стали наши знакомые, соседи, близкие – мы спохватились. И власти, и соответствующие органы, и население. И сейчас, когда уже почти не встретишь в общественных местах и в транспорте людей без масок, когда повсеместно стали разворачиваться всё новые и новые ковид-центры, а общественные институты усиливать режим самоизоляции и закрываться на карантин, когда трудно, со скрежетом, но начала разворачиваться наша отечественная фарминдустрия – появилась надежда, что с этой бедой мы всё же справимся.

Не сразу, не для всех, но справимся.

Утешающая новость пришла на днях и с прифронтовых территорий: усилиями сторон, и прежде всего России, военный конфликт Армении и Азербайджана остановлен. Да, там далеко ещё не все гладко и ясно, там якобы «победа» одних и «смирение» других ещё будут иметь своё продолжение на протяжении многих лет, но главное всё же достигнуто: не льется кровь, не гибнут люди!

Приходит в эти последние дни осени к своему логическому финалу и нашумевшая заморская выборная трагикомедия под названием: «Трамп тибидох». Там тоже до конца пока ещё ничего не ясно. Там ещё долгие месяцы в стремлении доказать свою правоту будут бодаться и лягаться пресловутые осёл и слон. Там ещё вполне возможны серьёзные столкновения, вплоть до гражданской войны, двух непримиримых лагерей американцев. Но всему цивилизованному миру, даже самым заядлым сторонникам такого устройства государственности стало ясно, что хвалёной демократии в США нет. Это можно назвать чем угодно, но только не демократией. А это значит, что «тибидох» и такой демократии, и такой Америке – не за горами.

В нашем отечестве в эти осенние дни порадовало то, что уже не только среди пенсионеров, но и в головах ряда депутатов Госдумы (и даже целых её фракций), членов правительства России (и даже самого президента) все чаше возникают мысли, что не выплачивать уже несколько лет кряду индексации пенсий работающим пенсионерам – это несправедливо и незаконно. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, узнав, что в бюджете на 2021 год индексация пенсий для работающих пенсионеров опять не предусмотрена, так и заявил: «Мы считаем это ошибочным. С 2015 года пенсия не индексируется для работающих пенсионеров, это более 10 миллионов человек. Они заработали пенсию, они её заслужили! Пенсия не является компенсацией за утрату заработка, это деньги, которые человек уже заработал, отдав на благо страны лучшие годы своей жизни. Индексация пенсий – это не подачка от государства, а его обязанность по отношению к пенсионерам. Слова министра (А. Силуанова о том, что пенсия – это компенсация за утраченный заработок. – Прим. авт.) оскорбительны для пенсионеров…»

Но недаром же в народе говорят: «Цыплят по осени считают». Так что у нас всех ещё есть надежда, что при втором чтении законопроекта о бюджете 24 ноября здравый смысл, справедливость и закон всё же возобладают над стремлением министерства финансов РФ обкрадывать и дальше своих пожилых сограждан.

Иначе чем же наши финансисты будут отличаться от расплодившихся в последнее время финансовых мошенников, так называемых электронных мародёров, что по телефону беззастенчиво грабят тех же пенсионеров, снимая с их карт и счетов деньги?

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