Блогер Александр из Кургана: Пенсия – очень интересный возраст

Не так давно мы знакомили вас, уважаемые читатели, с блогером Александром из Кургана, который снимает веселые и актуальные ролики, рассказывает аудитории о монтаже и сам в своих видео демонстрирует его удивительные возможности. И вот удалось пообщаться с этим человеком чуть-чуть поподробнее.

Инстадеду, как сам себя называет Александр, 69 лет. Мужчина рассказал, что является бывшим военнослужащим, на пенсию он ушёл в 47 лет. Трудиться будущий блогер на этом не закончил и продолжил помогать жене Валентине с её бизнесом. Супруги вышли на пенсию 12 лет назад, когда им было по 57 лет. Сейчас Александр и Валентина живут за городом, у них есть свой дом с садом и огородом.

– Александр, бережетесь ли вы от коронавируса? Он сильно изменил вашу жизнь?

– Да, бережёмся. У нас много хронических заболеваний, я сердечник. К тому же, мы живём с 90-летней тещей, на нас ответственность ещё и за неё. Мы соблюдаем изоляцию и общаемся на расстоянии и только на открытом воздухе даже с детьми - это их решение, они работают и активно общаются с людьми, таким образом нас оберегают. Внуки живут в разных городах и поступают также, но на мой день рождения старшие сделали сюрприз: соблюдали двухнедельный карантин, чтобы провести время с нами, я был ужасно тронут. И есть видео об этом .

– Как относитесь к рекомендациям для людей старшего возраста – ограничить поездки, контакты, по возможности не работать и прочее? Следуете?

– Следуем. И сами понимаем, и очень нас об этом просят дети и внуки.

– Откуда в вас столько творческой энергии, ведь бывшая профессия как бы и не обязывала?

– Да, но у меня всегда были хобби, на каждом этапе жизни: спорт, танцы, туризм и фотокружок и в детстве и юности. Фотографией увлекался и во взрослой жизни, также занимался переплетом книг, даже работой с камнями (украшения). Ну и затем появился сад, огород, уже на пенсии пчеловодство и вот последнее - сначала работал ретушёром и затем завёл блог.

– Как думаете, почему таким успешным оказался ваш конент?

– Я думаю, все дело в искренности. Хотя, конечно, я до сих пор в приятном шоке от такого внимания. Сложилась одна нехорошая традиция в соцсетях - что-то строить из себя, надевать маску, активно хвастаться материальными вещами. И многим людям это совсем не по душе. Поэтому они выбирают мой блог и им интереснее понаблюдать за моим простым, но честным рассказом о повседневности. Ну и, думаю, многих вдохновило то, что пенсия - это не просто закат жизни, что можно осваивать новое, менять профессию, знакомится с технологиями, что это очень интересный возраст.

– Есть ли подписчики, которые вас удивили?

– Да. Меня приятно удивило, что мой блог интересен не только людям моего возраста, но и молодежи. Согласно статистике у меня 39% аудитории в возрасте 18-24, 33% в возрасте 25-34.

– Ощущаете ли конкуренцию, ведь взрослых блогеров сейчас немало?

– Нет, вообще не ощущаю конкуренции. Делюсь тем, что меня увлекает и счастлив, что кому-то это интересно.

– Кроме чудес монтажа планируете еще чем-нибудь людей удивлять?

– Да, буду стараться радовать новыми шутками-зарисовками и просто рассуждениями о жизни. Не в формате наставлений, ни в коем случае, а в формате наших с женой рассуждений.

– Можно ли теперь вам жить без блогерства и чем-то его заменить?

– Не хотелось бы. У меня теперь много онлайн-друзей и жизнь стала интереснее, благодаря возможности делиться и общаться с людьми со всего мира.

– О вас уже рассказывали по телевидению, конкретно в программе «Утро России» и по РЕН ТВ. Вы стали после этого местной знаменитостью?

– Мне не нравится слово «знаменитость». Да, меня пару раз узнавали в магазинах и даже в поликлинике, но на этом все. Просто получил приятные слова поддержки от незнакомых, но очень добрых и замечательных людей.

– А звездная болезнь не появилась?

– Конечно, нет.

– Как вы думаете, какие ниши будут занимать блогеры старшего поколения дальше?

– Любые. На пенсии много времени и возраст - это просто опыт, а не ограничение. Есть даже блогеры-спортсмены моего возраста, которые остаются востребованными, что уж говорить про другие сферы - никаких границ!

– Вам хочется что-либо изменить в современной жизни или все устраивает?

– Я благодарен современной жизни и современным технологиям за то, что несмотря на огромное количество километров, которое отделяет меня от наших с Валюшей внуков, мы можем каждый день видеть друг друга. Это счастье! Хочу только, чтобы ход современной жизни и дальше помогал улучшать быт людей!

– Как считаете, на какую пенсию можно нормально жить в нашей стране людям на заслуженном отдыхе?

– Вопрос финансов сложный, я не очень хочу его обсуждать. Все зависит от региона, потребностей, жилищных условий, здоровья и многого другого. Как оценить это в какой-то средней сумме? Невозможно. Да и тема денег, прямо говоря не интересна для меня, есть много более приятных тем для разговоров.

– Каков круг ваших интересов? (что читаете, смотрите, слушаете, может быть есть хобби?)

Сейчас мое основное хобби - это блог. Летом мы с женой много времени уделяем заботе о саде и огороде. Зимой больше читаем, я люблю детективные романы, жена - поэзию. Ну и всегда с огромным удовольствием смотри кино - с внуками современные новинки, а вдвоём советские добрые фильмы. Кстати, тоже спасибо технологиям за это!

– У вас замечательная дружная семья. Есть какой-то свой рецепт личного счастья?

– Да, и он очень банален. Нужно жить дружно и в любви. Тогда все, что требуется для блага семьи будет естественным и приятным делом. Мне повезло встретить свою супругу, с который мы вместе шаг за шагом строили свою семью и своё счастье. Она никогда не обижала меня, а я ее, так же мы поступали и со своими детьми. А ещё всегда вели честные разговоры внутри семьи. Пожалуй, это все.

– А рецепт так отлично выглядеть в 70 лет?

– Отлично выглядеть в нашем возрасте - это улыбаться, быть счастливым и желательно активным физически. Поводов для улыбки у меня много, а активность стараюсь поддерживать прогулками и зарядкой.

– Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь уважаемым читателям нашего сайта.

Я желаю всем вне зависимости от возраста устроить свою жизнь так, что в каждом дне были простые поводы для радости! Сколько бы вам ни было лет - находите время для хобби, для занятий, которые вас радуют. Если таких нет - не беда, ищите и обязательно найдёте! И радуйте близких! Они обязательно ответят вам взаимностью.

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