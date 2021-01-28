Бабушка-блогер на своем канале рассказывает анекдоты. Хотите послушать?

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Очень позитивная бабушка ведет одноименный канал – babuchka – на платформе YouTube. Здесь она развлекает аудиторию анекдотами и щедро делится лайфхаками. Лайфхак, напомним, на молодежном сленге означает маленькую хитрость, «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы.
Начала блогер свое творчество с размещения детских видео. Главной героиней выступала там малышка Агата. Возможно, что это внучка бабушки, с которой сегодня знакомимся. Девчушка каталась на велосипеде и машинке, качалась на качельке-резиночке и заботливо кормила голубей. Ролики шли под веселую детскую музыку. Было очень трогательно смотреть на происходящее.
Теперь к анекдотам. Их достаточно много: про депрессию и про тещу, про жену-изменницу и про жигули и мерседес, про бабулю и букетик и как бабы на шестой этаж ходили, как мужик из рая увольнялся и как граф графиню искал и т.д. Рассказчица, стоит отметить, бабушка преотличная. Везде она тщательно прорабатывает свой образ. Такое впечатление, что не понаслышке знакома с артистической профессией, а может и просто такая талантливая от природы. Венчал каждое видео записанный смех. Знаете, как в передачах ставят, чтобы было ощущение присутствия кого-то, кому очень смешно.
Теперь о лайфхаках. В одном из видео, к примеру, блогер поднимала следующие актуальные темы: как сохранить свежесть в мусорном ведре, как вычистить накипь в чайнике быстро одним фруктом, как вычистить кастрюли до зеркального блеска и обозначила, какая связь между кетчупом и изделиями из меди. Все советуемое наглядно зрителям демонстрировалось, понятно комментировалось. Бабушка оказалась не только рассказчицей анекдотов отличной, но и хозяйкой не менее замечательной. Весь дом, думается, у нее в чистоте. Это видно по съемкам.
Остановилась в своих роликах блогер и на хайпах. Это, напомним (или просветим), агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя. Что у блогера есть сказать о заявленном? Например, видео под названием «Хайпанем? 1 неделя диеты. Стройнеем быстро, худеем со вкусом!» (таких недель, к слову, набралось целых четыре). И комментарий автора: «Хайпанем? 1 неделя диеты. Стройнеем быстро, худеем со вкусом! Как похудеть за месяц на 10-20 кг? Легко и просто! Как и обещала, выкладываю первую неделю диеты». Каждый день диетной недели был блогером в видео тщательно разобран по продуктам – что и сколько можно поесть все очень понятно зрителям преподносилось. Демонстрировались и результаты четырехнедельного похудения. Они были очень заметными! Хотите убедиться сами – посмотрите представленный ролик.
Что еще можно найти на канале позитивного блогера? Немного рецептов, видео, посвященные русской бане и формулу счастья от бабушки. А вы не желали бы, уважаемые читатели, формулу эту узнать?
Очень позитивная бабушка ведет одноименный канал – babuchka – на платформе YouTube. Здесь она развлекает аудиторию анекдотами и щедро делится лайфхаками. Лайфхак, напомним, на молодежном сленге означает маленькую хитрость, «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы.
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