Вы точно удивитесь роликам блогера-пенсионера Александра из Кургана

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Если коротко сказать о блогах в Instagram и TikTok военного пенсионера из Кургана Александра Константиновича, то звучать будет так: от его роликов просто невозможно оторваться – никак. С хорошим юмором, захватывающим монтажом, про актуальное или просто веселое – каждый день размещенные мужчиной видео набирают огромное число просмотров.
Активной помощницей в видео иногда выступает и его жена. К примеру, она участвовала в очень забавном ролике, когда вначале был показан период экономии денег и потом знаменитый дефолт 1998 года. Сидела пара перед камерой и складывала бумажные денежки в копилку, а после обозначения на экране дефолта вытащила из нее... только монетки. С актерской игрой, очень забавно, плюсом смешно и грустно одновременно. В общем, лучше, конечно, один раз увидеть, чем несколько прочитать.
О чем каналы этого любопытного блогера? Просто о жизни, а еще о технике монтажа, нюансы которого он объясняет очень доступно. Вот, к примеру, у Александра дождик пошел. Капли падают сверху то палочками, то кругляшками. А еще автор-затейник умеет их своей рукой отталкивать. Ну не чудо ли?
Или вот, рядом с диваном блогера вдруг оказалась... вода. И он в нее раз... и упал.
Эффект, как пояснил в своем комментарии к этому видео Александр, называется «отражение в воде». Ну, очень занятно!
На освоение новых технологий мужчину подтолкнула сама жизнь. Внуки разъехались по всей России, а хотелось почаще с ними общаться. И мужчина приобрел планшет, освоил видеосвязь и тонкости отправки сообщений в мессенджерах.
Какой молодец!
Дальше – больше, пошла оцифровка сделанных когда-то фотоснимков, освоение при помощи внучки ретуширования. И в итоге потом также с подачи внуки Александр завел блог и стал постигать техники монтажа.
Называет себя блогер инстадедом, в своей визитке в приложении Instagram он написал, что не хочет скучать на пенсии. Как оказалось в итоге – и сам не скучает, и жене не дает, и своей зрительской аудитории – однозначно. Очень благодарной аудитории, между прочим. Среди отзывов: «Спасибо за контент, мы все Вас любим!», «Видео очень классное. Поделитесь секретом, как вам приходят в голову такие замечательные идеи?», «Вы лучший! Правда!» и еще, еще, и еще.
Каждый ролик Александра обязательно снят с изюминкой, и уходить с его страничек вообще не хочется.
И несколько слов о супружеской жизни. Жену прикольного блогера-инстадеда зовут Валентина. В браке эта пара состоит уже целых 48 лет. Друг без друга они свою жизнь просто не мыслят. Остается порадоваться за людей и пожелать им: «Так держать!»
А напоследок веселое напоминание от Александра – до Нового года остается всего лишь несколько дней!
Как настроение, спрашивает он в комментарии свою аудиторию зрителей? Уже начали подготовку к празднику? И наш сайт о том же самом хочет спросить уже у вас, уважаемые наши читатели.
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