Соло-путешествия Марины Галкиной – на такие даже не каждый мужчина способен

Легендарная соло-путешественница Марина Галкина ведет интереснейший канал про свои походы на видеохостинге YouTube . Известно, что Марина биолог и журналист, инструктор по туризму и выживанию в дикой природе. Она побывала с научными экспедициями в Уссурийской тайге и на необитаемых островах Японского моря, совершала пешие, водные и горные путешествия по Кавказу, Уралу, Саянам, Алтаю, также у нее за плечами лыжные броски в тундрах и походы на коньках по знаменитой сибирской жемчужине – озеру Байкал.

Маринины фильмы про совершенные путешествия один интереснее другого. Они наполняют и вдохновляют. И когда заканчивается один, хочется сразу посмотреть и другой.

Среди представленных на YouTube-канале видео: «Поход по Кавказу», «Весенний сплав по реке Нея», «На зимнюю рыбалку с эвенами», «Наши в Зеландии», «Гонка на собачьих упряжках «Надежда 2019», «Путешествие через Верхоянский хребет», «Карелия. За семью озёрами да семью волоками...», «По льду Байкала», «Рассвет над хребтом Кумардак», «Одна через Чукотку», «В одиночку за кабанами и оленями» и т.д. Даже по заголовкам можно понять, какая Марина отважная женщина.

Из своих путешествий она привозит бесценные материалы, где можно видеть поразительные красоты. Отмечает, что больше всего любит ездить именно по России. Что самая дикая и невероятная природа находится именно здесь. И что ей нравится пересекать большие безлюдные пространства.

Канал на видеохостинге YouTube появился у блогера больше шести лет назад. В основном это достаточно длинные видео – около получаса, часа и больше. Одна тема может быть изложена в нескольких частях. Для любителей неорганизованных путешествий ее страничка просто находка.

Марину называют в некоторых источниках «Конюхов в юбке». Действительно, их походы похожи своей экстремальностью. «Страшно ли мне? В целом — нет, не страшно. Другое дело, что в пути можно встретить агрессивного медведя, например. Когда очень устанешь или что-то заболит, возникают разные мысли неприятные. Но это бывает редко». (Цитата взята из материала, вышедшего на сайте РИА «Новости»). И вот еще из рассказа путешественницы: «Однажды, сидя у костра на берегу нерестовой реки, метрах в 60 от себя я увидела медведя. Косолапый пришел ловить рыбу. Мне повезло, что зверь был толстый и ленивый. Услышав стук ножа о котелок (еще из прошлых экспедиций знаю, что делать, когда рядом медведь), он залез в воду и поплыл на другой берег».

Представляете, уважаемые читатели, какие рискованные походы совершает Марина! А хотите посмотреть, как охотятся на китов на Чукотке? Есть у блогера-путешественницы и такой ролик. Она отправилась на охотничье мероприятие вместе с профессионалами в качестве наблюдателя.

Марина в видео отмечает, что сама охота и разделка туши – зрелище не для слабонервных. Но охотиться выходят здесь не только взрослые, но и подростки, а в разделке туш принимают участие и малыши. Ребята овладевают этим ремеслом с самого детства. Промысел китов разрешен только жителям Чукотки для поддержания их традиционной хозяйственной деятельности.

Охотники за добычей отправились в лодках. А как она прошла и чем закончилась – добро пожаловать на просмотр фильма соло-туристки.

И такие, оказываются, бывают среди блогеров отважные женщины. Наверное, не каждый представитель сильного пола мог бы совершать подобные походы.

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