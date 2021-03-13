Светлый праздник со слезами на глазах

Вчера супруга моя, ставя на стол сковородку с жареной картохой, глубоко вздохнула, одёргивая фартук:

– Вот говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок! Но ведь кто бы ещё уточнил – через чей?!

Она снова оправила фартук, который плотно облегал её фигуру. Мне кажется, он уже скоро примет горизонтальное положение. Поправляется, моя ненаглядная, поправляется. Не по дням, а по часам.

– Вот ты, чёрт, – это она про меня, – ешь что попало и сколько попало, и худой, как жердь в изгороди. А я?! Пока наваришь тебе, нажаришь, столько напробуешься, что скоро поперёк себя шире стану.

Тут она скромничает. Я уже говорил, что пышка моя давно уже «кубометр» – метр на метр на метр.

Я чо? Мне нравится!

Даже когда ругается. Правда, на пути иногда скалка встречается. Ну, так это издержки мелкие. Их же, женщин, не сразу поймёшь.

Вот возьмём восьмое марта.

Пошли мы вместе с ней платье выбирать. Подарок. Сам я, после того, как измерил тёщу рулеткой на предмет понимания её размера, не рискнул единолично выбирать обновку. Тогда вот тоже мечтал тёще шубу купить. А прикупил такой скандал, что до сих пор в дрожь кидает.

В общем, любая покупка женщиной – это же цирк с конями! Тут нервы нужны стальные.

Крутилась моя ненаглядная по маршруту из примерочной к зеркалу час целый. Всё спрашивает: «Ну как?!»

Я только головой киваю. Натуральный конь на привязи. Мол, шик и блеск. И бормочу: «Пошли домой – пора уже!»

Вот она в очередной раз выходит из-за ширмы. Я кричу: «Клава! Самый раз! Это платье тебе идёт очень!»

Тут всё и началось! Оказывается, в этом платье она из дома пришла!

Узнал я в этот день немало, что значит женский бой, удалый. Их рукопашный бой!

Даже стихами заговорил. Надо же!

Закончился поход тем, что и платье купили, и серёжки к нему, и туфли к сумочке!

И кто только эти супермаркеты придумал? Сволочь! Раньше, бывало, один магазин с продуктами. Другой с тряпками. Третий с напитками. Но чтобы всё вместе?! Это же издевательство над кошельком! Пошёл за хлебом, а заодно купил целую тележку всякой ненужной дряни. Аттракцион неслыханной щедрости…

Ладно, я страдаю только тёщей и женой в этот день. Витьке, соседу моему и приятелю, в довесок ещё и дочка досталась. Та вообще совсем не похожа на героиню из «Алого цветочка». Ей этот мак заморский без надобности. Тряпки такие требует, что Витька уже собирается на третью работу наниматься. Ещё и шутит: «На каждую женскую душу моего населения по одному месту работы».

Сели мы тут с ним за стол. И закручинились. Потом я говорю:

– Витёк, вот возьми чувство юмора…

– Где взять? Сейчас куда не сунься, хорошего товара нет.

Я даже глаза вытаращил – парень так глубоко проблему переживает с подарками, что не слушает, что ему говорят.

Решил не «юморить», а просто чаю долил и спрашиваю:

– К празднику нужно нам за полгода готовиться. Всё выведать – размеры, нравы, цвет и прочее. Иначе греха не оберёшься. Я же сегодня влип с этим платьем.

– Не согласен! – мотает головой сосед. – Есть же поговорка: меньше знаешь, крепче спишь!

– Не-е, Витёк! – возражаю я. – Ты у этой присказки окончания не слышал. Она вся гласит так: меньше знаешь, лучше спишь! Но ведь не уснёшь, пока не узнаешь!

Витька уважительно протянул:

– Точно! Я уже неделю извёлся по ночам думать: что этим трём мадам купить? Чего такого подарить?

– А в прошлом году ты что им подарил?

Сосед загрузился. Минут пять молчал. Вспоминал.

– Деньгами отдал. Трезвостью. С работы трезвым пришёл. Я вот всё равно не могу понять – почему в этот бабский праздник мужиков вмешивать стали?! Они там двести лет назад придумали за свои права бороться, а мы тут каким боком?!

Вопрос серьёзный. Поэтому я попытался сменить чай на что-нибудь более солидное. А сделать это без слабого пола в моей семье никакие силы не помогут!

Довольная серёжками и туфлями, моя не стала кобениться и принесла искомое.

Наливая первые сто граммов и провожая взглядом мою жену, Витька философски заметил:

– Старик! Не прав я. Если оставить наших женщин одних бороться за свои права, они быстро сообразят, что мы им особенно-то и не нужны. Так, на несколько мгновений. И на фарш нас!

Он выпил:

– Страшное дело – эта женская солидарность. Ну их! Лучше поздравлять и подарки дарить, чем…

Витёк не закончил фразу и погрузился в глубокое раздумье.

А я решил – всего один день в году! Было бы из-за чего копья ломать! Да и куда мы без них?

Даже если они со скалками!

С праздником, ненаглядные!

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