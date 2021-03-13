|
Светлый праздник со слезами на глазах
|БИЧ ЭПОХАЛЬНЫЙ
|13 Марта 2021 г.
|
Вчера супруга моя, ставя на стол сковородку с жареной картохой, глубоко вздохнула, одёргивая фартук:
– Вот говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок! Но ведь кто бы ещё уточнил – через чей?!
Она снова оправила фартук, который плотно облегал её фигуру. Мне кажется, он уже скоро примет горизонтальное положение. Поправляется, моя ненаглядная, поправляется. Не по дням, а по часам.
– Вот ты, чёрт, – это она про меня, – ешь что попало и сколько попало, и худой, как жердь в изгороди. А я?! Пока наваришь тебе, нажаришь, столько напробуешься, что скоро поперёк себя шире стану.
Тут она скромничает. Я уже говорил, что пышка моя давно уже «кубометр» – метр на метр на метр.
Я чо? Мне нравится!
Даже когда ругается. Правда, на пути иногда скалка встречается. Ну, так это издержки мелкие. Их же, женщин, не сразу поймёшь.
Вот возьмём восьмое марта.
Пошли мы вместе с ней платье выбирать. Подарок. Сам я, после того, как измерил тёщу рулеткой на предмет понимания её размера, не рискнул единолично выбирать обновку. Тогда вот тоже мечтал тёще шубу купить. А прикупил такой скандал, что до сих пор в дрожь кидает.
В общем, любая покупка женщиной – это же цирк с конями! Тут нервы нужны стальные.
Крутилась моя ненаглядная по маршруту из примерочной к зеркалу час целый. Всё спрашивает: «Ну как?!»
Я только головой киваю. Натуральный конь на привязи. Мол, шик и блеск. И бормочу: «Пошли домой – пора уже!»
Вот она в очередной раз выходит из-за ширмы. Я кричу: «Клава! Самый раз! Это платье тебе идёт очень!»
Тут всё и началось! Оказывается, в этом платье она из дома пришла!
Узнал я в этот день немало, что значит женский бой, удалый. Их рукопашный бой!
Даже стихами заговорил. Надо же!
Закончился поход тем, что и платье купили, и серёжки к нему, и туфли к сумочке!
И кто только эти супермаркеты придумал? Сволочь! Раньше, бывало, один магазин с продуктами. Другой с тряпками. Третий с напитками. Но чтобы всё вместе?! Это же издевательство над кошельком! Пошёл за хлебом, а заодно купил целую тележку всякой ненужной дряни. Аттракцион неслыханной щедрости…
Ладно, я страдаю только тёщей и женой в этот день. Витьке, соседу моему и приятелю, в довесок ещё и дочка досталась. Та вообще совсем не похожа на героиню из «Алого цветочка». Ей этот мак заморский без надобности. Тряпки такие требует, что Витька уже собирается на третью работу наниматься. Ещё и шутит: «На каждую женскую душу моего населения по одному месту работы».
Сели мы тут с ним за стол. И закручинились. Потом я говорю:
– Витёк, вот возьми чувство юмора…
– Где взять? Сейчас куда не сунься, хорошего товара нет.
Я даже глаза вытаращил – парень так глубоко проблему переживает с подарками, что не слушает, что ему говорят.
Решил не «юморить», а просто чаю долил и спрашиваю:
– К празднику нужно нам за полгода готовиться. Всё выведать – размеры, нравы, цвет и прочее. Иначе греха не оберёшься. Я же сегодня влип с этим платьем.
– Не согласен! – мотает головой сосед. – Есть же поговорка: меньше знаешь, крепче спишь!
– Не-е, Витёк! – возражаю я. – Ты у этой присказки окончания не слышал. Она вся гласит так: меньше знаешь, лучше спишь! Но ведь не уснёшь, пока не узнаешь!
Витька уважительно протянул:
– Точно! Я уже неделю извёлся по ночам думать: что этим трём мадам купить? Чего такого подарить?
– А в прошлом году ты что им подарил?
Сосед загрузился. Минут пять молчал. Вспоминал.
– Деньгами отдал. Трезвостью. С работы трезвым пришёл. Я вот всё равно не могу понять – почему в этот бабский праздник мужиков вмешивать стали?! Они там двести лет назад придумали за свои права бороться, а мы тут каким боком?!
Вопрос серьёзный. Поэтому я попытался сменить чай на что-нибудь более солидное. А сделать это без слабого пола в моей семье никакие силы не помогут!
Довольная серёжками и туфлями, моя не стала кобениться и принесла искомое.
Наливая первые сто граммов и провожая взглядом мою жену, Витька философски заметил:
– Старик! Не прав я. Если оставить наших женщин одних бороться за свои права, они быстро сообразят, что мы им особенно-то и не нужны. Так, на несколько мгновений. И на фарш нас!
Он выпил:
– Страшное дело – эта женская солидарность. Ну их! Лучше поздравлять и подарки дарить, чем…
Витёк не закончил фразу и погрузился в глубокое раздумье.
А я решил – всего один день в году! Было бы из-за чего копья ломать! Да и куда мы без них?
Даже если они со скалками!
С праздником, ненаглядные!
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •