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Его День Победы
|Анатолий Васильев
|15 Ноября 2020 г.
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Светлой памяти Мирона Гавриловича Молявко
Проснулся Мирон необычно рано, словно куда-то торопился. В майке на худое долгое тело, в трико ступил босыми ногами на крашеное крыльцо. Закурил. Над Шахтовой горой широко, мощно разгоралась заря, предвещая чудесный день. Да и то!.. Ведь сегодня же праздник – День Победы.
В центре поселка соберутся ветераны на митинг: блеск наград, цветы, торжественные речи – и все это без него. Не ходил он на эти мероприятия. И не только потому, что у него не было наград – не всех в войну награждали – другое тяготило его и мучило всю послевоенную жизнь – плен. Не утешало и то, что войн без пленных не бывает и что в плену побывало несколько миллионов наших воинов. Сам себя казнил, стыдил: придешь на митинг, а вдруг кто-то скажет, показывая пальцем: «В плену был, на фашистов работал, а припёрся! Прав был товарищ Сталин: пленный – значит предатель». На работе бывшие власовцы да бандеровцы зло посмеиваются: ну и что, какая между нами разница – мы за Гитлера воевали, ты за Сталина, а сейчас в равных условиях: нет бумажки с печатью – значит не участник войны.
А ведь участвовал в войне с первой минуточки. Весной 41-го был призван в армию и попал в Белоруссию. Недалеко от погранзаставы стоял его артиллерийский полк противовоздушной обороны. На воскресенье, 22 июня, планировал сфотаться в новенькой форме – с вечера ее нагладил. Ночью бомба угодила в левое крыло казармы, там ребята умерли мгновенно, во сне. Мирон же очнулся уже в лесу, в одних подштанниках и в сапогах на босу ногу. Жалко форму, осталась под развалинами у его коечки. Форму им пришлось снимать с убитых, а то уже командир шутил: «Вы своими грязными кальсонами всех фашистов распугали».
А в общем-то, было не до шуток: непрерывные бои, кровь, трупы, вонь… Ему вместо самолетов пришлось стрелять прямой наводкой по танкам, бронемашинам и по идущей валом вражеской пехоте. Ночью отходили на восток, днем отбивали многочисленные атаки. И так всё лето.
Мирону везло: многих товарищей потерял, а сам не был даже ранен. Странная эта штука – везение: один погибает от первой бомбы, другой выходит без единой царапины из многодневных боев.
Мирон переступил с ноги на ногу – прохладно – бросил окурок в ведро, стоящее у крыльца, и через сенцы вошёл в дом. Жена Ольга готовила завтрак, на ходу поправляя вылезающее из квашни тесто. К обеду, после митинга, подойдут дети, внуки, будет весело и шумно. Вот и хочет порадовать их свежими постряпушками.
Растревоженное воспоминаниями сердце часто-часто застучало по ребрам. Мирон прошел в комнату, сел к столу, подперев голову руками. Да, плен… Мирон до сих пор считает, что их подразделение командиры с большими звездами сознательно сдали врагу.
Было это в сентябре 41-го. Они заняли тогда уже готовые окопы – предшественники постарались. Позиция для обороны удобная – на бугорке. Перед ними речка, неширокая, но с заболоченными берегами, поросшая редким ивняком. Еще дальше – поле с созревшей кукурузой, а перед ней окопы в полный профиль. И ни одного фрица. Слева, недалеко, деревянный мост через речку, и что, странно, не взорванный.
Ездовой полевой кухни объяснил им, что они уже третьи на этих позициях – первые два полка поочередно взяты в плен, частично постреляны в окопах за речкой. По всему видать, и им капкан немцы устраивают. Утром, солнышко еще только оторвалось от горизонта, а над речкой клубится туман, на бруствер выскочил их ротный с наганом в высоко поднятой руке.
– За мной! Вперре-е-ед!!!
Выскочил Мирон из такого надежного и даже уютного окопчика, подставив свое слабое беззащитное тело всем пулям, всем смертям. Дрожь прошла по спине, захотелось прыгнуть обратно в окоп, прижаться к земле… Увидев, как много их поднялось – и слева, и справа, – сделал шаг вперед и побежал, сбивая росу с некошеной травы.
Мокрые, грязные, добежали до немецких позиций, и все это без единого выстрела – странная какая-то атака. Перед окопами стеной, в каких-то десяти метрах, кукуруза. Никакого обзора, куда стрелять? Но вот из кукурузы стали постреливать, а то и граната прилетит. Напряжение нарастало. Мирон с тоской поглядывал на далекие теперь наши позиции.
Далеко, слева и справа, на флангах показались танки. Слава богу, подмога! Когда танки приблизились, рассмотрел на них кресты – немцы! А у наших – ни артиллерии, ни гранат. Словно черная лавина с грохотом выстрелов, ревом моторов, выхлопом ядовитых газов накрыла боевые позиции наших бойцов.
Сколько это продолжалось, кажется, вечность. Когда грохот стал отдаляться, Мирон встал, и все у него похолодело – над ними стояли фашисты с автоматами, жестами требуя вылезать наверх. Партию пленных немцы погнали в свой тыл и присоединили к колонне, в которой, по прикидке Мирона, было тысяч десять наших бойцов.
В январе 45-го, заметая следы своих преступлений, гитлеровцы стали уничтожать военнопленных. Мирон не может без слез вспоминать, как их загоняли в баржи, заваривали люки, отбуксировывали баржи в море и топили. Ворвавшиеся в порт наши танки спасли от страшной смерти остатки заключенных. Среди них был и Мирон. Затем наш лагерь и не верящий ни единому слову офицер Смерша. Но, к счастью, разобрались быстро, выдали форму с покойничка, винтовочку, и пошел солдат дальше топтать фронтовые дороги. Но клеймо «пленный» преследовало Мирона, лишая доверия командиров, наград и послевоенных привилегий. Ладно, зато живой вернулся и дал жизнь пятерым детям, а сейчас и внуки есть – это ли не награда?
…А праздник удался на славу. За столом собрались дети с семьями, сваты, соседи; играла гармошка, пели задушевные песни. Чествовали не только Мирона Гавриловича, но и его супругу Ольгу, имеющую медаль за доблестный труд в тылу.
Но вот слово попросил зять Иван. После короткого поздравления он подтолкнул к тестю своего сынишку, который, подойдя к деду, протянул к нему на вытянутых руках кусок красного бархата, на котором были приколоты четыре юбилейных медали и орден Отечественной войны. Все застыли, и пока Иван объяснял происхождение наград, внук прикрепил все медали и орден к дедовой рубашке.
Оказывается однажды, общаясь с военкомом, Иван рассказал ему историю своего тестя. И тот, узнав, что Мирон Гаврилович проливал кровь на фронте в его родной Белоруссии, пообещал помочь, сделав запрос в архив Министерства обороны. И вот помог… Иван крепко обнял тестя и вручил ему удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Мирон сидел, ссутулившись, низко опустив голову. Вдруг его худые плечи задергались, он поднял голову, какая-то виноватая жалкая улыбка пробежала по его лицу. Поблекшие, когда-то голубые глаза быстро заполнились слезами, которые хлынули обильными ручьями на худые морщинистые, плохо пробритые щеки, на новую рубашку, на заслуженные медали…
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