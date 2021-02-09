Власти России под огнем критики. Соцподдержка разрядит обстановку?

Времена нынче непростые как для экономики страны, так и для кошельков соотечественников. И правительство, конечно, должно пытаться в такой ситуации что-то предпринимать - ведь, кроме всего прочего, политическую жизнь сотрясают нешуточные скандалы (связанные с деятельностью оппозиционера Навального и его резонансным арестом). Например, ходят разговоры о продовольственной помощи (в разных вариантах) для малоимущих, семей с детьми и еще ряда категорий граждан.

Не справились с ценами

В начале февраля стало известно о предложении Минпромторга оказать «продуктовую помощь» населению. Такие предложения министерство якобы отправило в правительство, где их сейчас и обсуждают. Помощь (понятное дело, адресную) должны оказать малоимущим, беременным и кормящим матерям, семьям с детьми. Говорят, что предложено несколько вариантов, один из которых это даже выплаты деньгами, которые можно будет потратить на «покупку российских продуктов питания». Другой вариант — раздавать «пайки».

Впрочем, понятно, что эффективно администрировать эту и другие более-менее современные схемы вряд ли получится. В первом варианте неясно, как ограничиться только российским рынком и вообще тратами только на еду, а не, скажем, пиво для мужа беременной женщины. Во втором — как избежать тотального воровства и усыхания этих «пайков» до пары упаковок перловки и килограмма моркови. Поэтому ходят настойчивые слухи, которые уже подхватили анонимные телеграм-каналы, что правительство остановится на хорошо всем знакомой схеме «продуктовых карточек».

Это тем более вероятно, есть учесть разговоры о том, что фиксация цен на отдельные категории товаров, которую с такой помпой требовал лично Владимир Путин, по сути дела, провалилась. К весне ситуация станет совсем аховой — как предсказывала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, цены могут очень резво скакнуть вверх. И это опасно не столько экономически, сколько политически — с учетом последствий январских протестов и обещаний команды Алексея Навального возобновить свои акции как раз в марте.

Властям совсем не нужно, чтобы к гражданской оппозиции внезапно присоединились «народные массы». Хотя в правительстве, похоже, плохо понимают, какой именно психологический эффект окажет на население введение продовольственных «карточек».

СМИ: Российские власти в преддверии осенних выборов задумались о новых мерах соцподдержки

Российские власти готовят новый пакет расходов на социальную сферу на сумму около 500 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в российском правительстве. По их словам, эти деньги пойдут на решение проблемы недовольства падением уровня жизни в преддверии осенних выборов в Госдуму.

Собеседники агентства добавили, что новый пакет расходов предназначен для того, чтобы люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все возможное для помощи им.

Предполагается, что о новых расходах президент Владимир Путин объявит во время своего послания Федеральному собранию, которое состоится в ближайшие недели.

Источники не раскрыли никаких подробностей о том, как эти деньги могут быть потрачены.

Между тем пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина заявил Reuters, что ему неизвестно о подобных обсуждениях.

В прошлом такие программы были ориентированы на малообеспеченные семьи с маленькими детьми.

Reuters добавляет, что Путин неоднократно обещал поднять уровень жизни, но пандемия COVID-19 в сочетании с низкими ценами на нефть привела к падению доходов бюджета на 8,4% во втором квартале 2020 года, что стало самым глубоким квартальным снижением с 1999 года.

В последнее время людям стало гораздо труднее: цены растут, а зарплаты нет и работу не всегда можно найти. Уровень жизни падает, как и уровень доверия к власти, к ее способности вывести страну на какую-то приемлемую экономическую стабильность. Влияют на настроения граждан и громкие события на политической арене – возвращение Навального, его арест, расследование по дворцу Путина, прокатившиеся по стране акции протеста. Многие люди выходят на улицы даже не столько в поддержку опального блогера, сколько, чтобы выразить в целом свое недовольство происходящим в России.

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По инф. rosbalt.ru

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