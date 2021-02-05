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Депутат из Петербурга: Власть могла бы предотвратить эти протесты
По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2021 г.
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Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева считает, что массовые митинги можно было предотвратить. По ее мнению, народ вышел на улицы из-за накопленного объективного недовольства, а парламент должен был вычленить те проблемы, на решение которых мог повлиять.

Митинги протеста в России

«В социальной области главная ошибка последних лет – пенсионная реформа и ущемление по очень многим направлениям прав работающих пенсионеров. Мы в этом зале могли на это повлиять? Могли. Мы еще девять месяцев назад могли принять и направить в Государственную думу закон „Об индексации пенсий работающим пенсионерам“ и закон о возвращении к возрасту выхода на пенсию 55 лет у женщин и 60 у мужчин. Мы этого не сделали», — отметила она.

Дмитриева убеждена, что справедливо было бы вернуть прежний пенсионный возраст.

«Привожу цифры — смертность в связи с пандемией выросла в 2020 году — плюс 200 тысяч по сравнению с 2019 годом. Эта статистика, безусловно, коснулась работающих граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Они не находились на самоизоляции, вынуждены были работать и стали жертвами пандемии. Продолжительность жизни, которая является демографическим основанием для повышения или не повышения пенсионного возраста, снизилась за 2020 год на полтора года — до уровня 71,9. Шестьдесят лет назад она была на уровне 69 лет. То есть за все эти десятилетия увеличилась фактически лишь на три года! А в большинстве стран, на которые ссылались при принятии решения о повышении пенсионного возраста, продолжительность жизни за эти годы увеличилась на 20 лет», — напомнила депутат.

Она призвала коллег подумать «о национальных интересах, национальном согласии и национальном спокойствии». «И призываю внести свою лепту, помнить о политической и гражданской ответственности», — заключила Дмитриева.

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По инф. rosbalt.ru

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