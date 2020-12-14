Эксперт: Экономическая политика России – «назло бабушке отморозим уши»

Проблемы населения не сильно волнуют власть: сделав все, чтобы цены росли, она «удивляется», почему они не снижаются, считает экономист Владислав Жуковский.

В среду Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию томатов, яблок и перцев из Азербайджана, Армении и Узбекистана. Двумя днями ранее аналогичный запрет был введен на турецкие помидоры и перцы. Решения правительства, которые, казалось бы, продиктованы заботой о здоровье населения, на деле могут обернуться новым подорожанием продуктов, которое сильно ударит по кошелькам россиян, которые за год и без того заметно похудели, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

— Как очередные ограничения на ввоз в Россию импортных продуктов скажутся на ценах?

— Россия ввела ограничения на ввоз яблок и томатов из Азербайджана, томатов и перцев из Армении. Мы прекрасно понимаем, что Россельхознадзор во многом внешнеполитическая контора, инструмент внешней политики России. Мы все помним громкие скандалы с Молдавией, Белоруссией, Арменией, Грузией — какие-то плодожорки, личинки, моль, вредители и прочий гнус внезапно находились именно тогда, когда ухудшались отношения между руководством России и сопредельных государств. Я думаю, что эта мера, безусловно, имеет политический подтекст. И то, что под запрет попали продукты из Армении и Азербайджана, очень показательно на фоне конфликта в Карабахе, который сейчас находится в подмороженном состоянии.

Когда прекращаются поставки продовольствия из сопредельных государств, во многом последствия зависят от масштаба поставок. Помните, как на Дальнем Востоке, в Хабаровске и в Приморье, в Амурской и Иркутской областях этой весной подскочили цены на продукты, в том числе, на огурцы и помидоры, не на десятки процентов, а в разы, когда Россия внезапно решила ввести ограничения на передвижение не только людей между Россией и Китаем, но еще и грузов. В условиях критической зависимости продовольственного рынка территорий за Уралом от импортных поставок, все это привело к тому, что томаты внезапно стали стоить 600-1000 рублей. Были ценники даже по 1200 рублей за килограмм.

Конечно, масштабы поставок продовольствия из Азербайджана отличаются не просто в разы, а на порядки. Но Азербайджан остается крупнейшим поставщиком в Россию именно томатов. Мы приходим в любой магазин и видим там скороспелые, практические всегда безвкусные, пластиковые помидоры, выращенные в закрытом грунте в России. Более или менее нормальные томаты поступают на полки либо с юга страны, либо из Азербайджана, Узбекистана. Я думаю, ограничения на поставки в большей степени из Азербайджана, в меньшей степени из Армении спровоцируют скачок цен. Не в разы, но на 15-25% в рознице цены вырастут — просто потому, что придется менять поставщиков, логистику. И плюс ко всему: любой разговор про дефицит автоматически порождает рост цен.

— У нас вообще есть чем заменить азербайджанские томаты?

— Давайте будем честны: наше сельское хозяйство не в силах быстро заместить привозные томаты. Впереди зима. Посадки, которые были сделаны в закрытом грунте в Подмосковье, Москву еще смогут накормить. И остается еще вопрос по качеству. Так что речь будет в любом случае идти об импорте.

Запрет на поставки томатов из Азербайджана может привести к тому, что эти томаты в магазинах будут называться белорусскими. Проще говоря, будет работать серый импорт. Поставки будут проходить через транзитные территории, там перефасовываться и поступать в Россию под видом не азербайджанских, а иных. Рост издержек, коррупционной составляющей, откаты конвертируются в рост цен. И все это — результат выяснения политических взаимоотношений, а вовсе не заботы о здоровье граждан.

— Конечно, довольно странно выглядит это решение на фоне рекордного падения доходов населения.

— У нас вся экономическая политика выстроена по принципу «назло бабушке отморозим уши» или «разнесем Воронеж назло Госдепу». Главные бенефициары экономической политики — это крупный бизнес, экспортеры сырья, финансовые спекулянты. Проблемы населения не сильно волнуют власть.

Официальные данные Росстата показывают инфляцию в 4%. Холдинг «Ромир», проведя анализ чеков россиян, констатирует, что в годовом выражении цены выросли на 14%, а на импортное продовольствие только в октябре, год к году, — на 23%. То есть: реальная инфляция в три-четыре раза выше официальной, а по импортным товарам — в пять раз.

Но даже официальные цифры показывают, что у нас говядина с начала года подорожала на 4,5%, мясные консервы — на 8%, масло подсолнечное — на 25%, маргарин — на 6,6%.

Очень смешно смотреть, как президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин внезапно по телевизору на камеру узнают, что оказывается в России растут цены на продукты питания, приходят в ужас, в гнев, говорят: «не допустим не простим». Они делают вид, что реально не понимают, почему растут цены. Банально, падение национальной валюты к доллару с 62 до 80 рублей, почти на 27%, автоматически взвинтило цены на все импортные комплектующие, машины, оборудование, семена, корма, химикаты. Повышаются цены на бензин, растет НДС, вводятся налоги на самозанятых. С чего вдруг цены должны снижаться, если вы сами сделали все, чтобы они росли? И меры Россельхознадзора тоже приведут к тому, что цены вырастут еще больше.

— Говорят, что в таких условиях цены могли бы расти еще быстрее, и не растут только потому, что снижается платежеспособный спрос. Это так?

— Единственное, что сдерживает цены, — падение реальных доходов населения, сокращение потребления продуктов питания. По официальным данным Росстата, с 2014 года доходы упали на 8%, а по итогам этого года упадут еще на 5%. Если учесть, что реальная инфляция не 4%, а 14%, то реально только за этот год уровень жизни населения упадет на 15-20%.

В России падает потребление молока, овощей, фруктов, мяса, рыбы, морепродуктов. Люди либо покупают все это, но в меньшем количестве, либо переходят на другие товары, более калорийные: крупы, хлеб, картошка, макароны.

Я не могу сейчас вспомнить ни одного решения российской власти, принятого за последние несколько лет, которое реально было бы нацелено на повышение уровня жизни населения, борьбу с бедностью, на преодоление пропасти между богатыми и бедными, и которые реально стимулировали бы рост доходов и снижение цен. Все решения — от введения системы «Платон» до повышения ставки НДС с 18 до 20% — автоматом спровоцировали скачок цен на все и везде. Контроль передвижения фур на трассах, введение маркировки товаров, рост тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию — все эти издержки производства перекладываются в цену товара. Государство своими руками делает так, что в цене на продукты самих продуктов все меньше, и больше налогов, в том числе косвенных. Это все направлено на то, чтобы так или иначе забрать деньги из карманов у населения. Я уже не говорю про пенсионную реформу.

— Чего нам ждать от экономики в 2021 году?

— Никакого выхода из кризиса не было, нет и не будет, как не случилось его после обвала в 2014 году. Еще в 2019 году, до карантина и самоизоляции, темпы роста экономики упали в два раза: с 2,5% до 1,3%. В следующем году нас ждет депрессивный застой, болото.

В этом году мы уже потеряли примерно 25% предприятий малого и среднего бизнеса, которые либо уже ушли с рынка, либо в процессе. В ближайшие полгода, если экономическая политика не поменяется, а она не поменяется, это видно по бюджету, который принимает правительство, мы потеряем еще около 35%. То есть, за два года — 2020-й и 2021-й — мы потеряем примерно половину предприятий малого и среднего бизнеса, самозанятых, ИП — всех тех, кто реально жил не на экспортно-сырьевую ренту, а пытался крутиться сам. Главная причина — рост налогов, поборов, издержек, тарифов, обязательных платежей при падающем уровне жизни и платежеспособном спросе.

Доходы населения продолжат снижаться. Курс валют при нефти в 50 долларов за баррель и дешевле постепенно будет двигаться с 73 до 80 рублей за доллар. Если впереди нас ждет провал с прививками и разочарование в том, что никакого выхода мировой экономики из кризиса не будет, мы может столкнуться со сценарием и более шокового падения рубля.

Нерадостный прогноз экономического будущего, конечно. Цены и так в течение этого очень жёсткого к людям года ощутимо выросли, а ещё и под новогодние праздники их вообще кто только не поднимает, и потом ждать не стоит, что упадут. Тут плюсом продовольственные запреты, которые тоже стоимость продуктов не опускают. Гораздо труднее многим стало сводить концы с концами. И конца этому, простите за тавтологию, что-то не предвидится. А хочется, чтобы наши регуляторы, проводя свои разные политико-экономические задумки, все-таки больше вспоминали о населении. Только не в части очередного выворачивания карманов.

По инф. rosbalt.ru

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